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CloudflareのWAFが、Customers’ Choice for WAF 2021として認定

2021-03-30

2分で読了
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Webアプリケーションファイアウォール (WAF) を構築しているCloudflareのチームは、この1年間、革新を続けています。本日、私たちの活動が公に認められました。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

Cloudflare WAFが提供する使いやすさ、規模、革新的な制御は、お客様から高く評価され、2021年のWAF部門でGartner Peer Insights Customers' Choice Distinctionを獲得しています。本レポートは、こちらから無料でダウンロードできます。

Gartner Peer Insights Customers' Choice Distinctionは、顧客から高い評価を得ているベンダーと製品を認定するものです。収集されたデータは、IT企業の専門家が最も高く評価しているベンダーのソフトウェア製品のトップレベルの統合を表しています。

Cloudflare’s WAF is recognized as customers’ choice for 2021

受け取った好意的なフィードバックは一貫しており、Cloudflareの製品原則につながるものです。CloudflareのWAFに関するお客様の意見は、以下の通りです。

  • 「素晴らしいホスト型WAFを提供する、ベンダーというよりもパートナーのような企業」サービス業界のサイトリライアビリティプリンシパルアーキテクト [レビュー全文]

  • 「分かりやすく、非常に効果的なWAFソリューション」 — 金融業界のVP [レビュー全文]

  • 「簡単で強力、卓越したサポート」 — 小売業界のVPテクノロジー [レビュー全文 ]

  • 「安全で直感的な、満足のいくWebセキュリティと高速化」 — 製造業界の技術製品管理部門シニアディレクター[レビュー全文 ]

2020年は、Cloudflareのセキュリティ製品が数多くリリースされた年でした。その一部を以下に紹介します。

  • IPリストでは、ネットワークリストを管理するための再利用可能な最高レベルのデータ構造により、より柔軟な構成が可能です。

  • ペイロードの暗号化により、お客様は、ユーザーのプライバシーを考慮しながら、フォレンジックを目的とし、WAFによってブロックされたリクエストのペイロードをすべて記録できます。

  • お客様は、セキュリティイベントをほぼリアルタイムで直接SIEMにストリーミングすることができます。

  • Data Localization Suiteでは、データの保存先と保護先について、エッジでルールとコントロールを設定することができます。

  • HTTP ヘッダーHTTP ボディの両方に対して、完全な正規表現でファイアウォールのルールを記述することができます。

  • API Shieldでは、APIエンドポイントで相互TLS認証を簡単にデプロイすることができます。

  • gRPCプロキシのサポートにより、gRPCトラフィックの保護が可能です。

この度、Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAF 2021に認定されました。チーム全員を代表して、日頃のお客様のご支援に感謝申し上げます。

Cloudflare WAFの詳細については、こちらをご覧ください。Cloudflareの現場評価については、こちら からご参加ください。

Gartner Peer Insights「Voice of the Customer」：Webアプリケーションファイアウォール、2021年3月25日。Gartner Peer Insights「Customers Choice」のバッジは、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の商標およびサービスマークであり、許可を得て使用されています。著作権所有。Gartner Peer Insights「Customers’ Choice」は、文書化された手順に基づき、個々のエンドユーザーレビュー、評価、およびデータの主観的な意見で構成されています。また、これらはGartnerまたはその関連会社の見解を表すものではなく、Gartnerまたはその関連会社がこれらを支持するものでもありません。Gartner Peer Insightsレビューは、個々のエンドユーザーの経験に基づく主観的な意見によって構成されたものであり、Gartner社またはその関連会社の見解を表すものではありません。

Cloudflareは企業ネットワーク全体を保護し、お客様がインターネット規模のアプリケーションを効率的に構築し、あらゆるWebサイトやインターネットアプリケーションを高速化し、DDoS攻撃を退けハッカーの侵入を防ぎゼロトラスト導入を推進できるようお手伝いしています。

ご使用のデバイスから1.1.1.1 にアクセスし、インターネットを高速化し安全性を高めるCloudflareの無料アプリをご利用ください。

より良いインターネットの構築支援という当社の使命について、詳しくはこちらをご覧ください。新たなキャリアの方向性を模索中の方は、当社の求人情報をご覧ください。
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