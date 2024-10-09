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Cloudflare ブログ

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Python

Python Workers再考：高速コールドスタート、パッケージ、およびuvファーストなワークフロー

2025-12-08

Cloudflare Python Workersは最近進歩しており、高速コールドスタート、包括的なパッケージサポート、優れた開発者体験を実現しています。その実現方法を説明し、Pythonを使ってCloudflare上でサーバーレスアプリケーションを構築する方法をご紹介します。...

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Python Workers再考：高速コールドスタート、パッケージ、およびuvファーストなワークフロー

Pythonでセレンディピティ（素敵な偶然）をつくる

2021-02-25

Python

当社は、社員をランダムなグループ（各4人）に分け、ビデオハングアウトをセットアップする実験を行ってきました。コーヒーマシンの周り、ランチでの順場待ち、またはプリンターを待っている間に時々起こるセレンディピタス（偶然）の出会いに代わるものとしてこれを行っています。また、単純に社員にお互いのことを知ってもらいたいのです。...