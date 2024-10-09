Pythonでセレンディピティ（素敵な偶然）をつくる

2021-02-25

当社は、社員をランダムなグループ（各4人）に分け、ビデオハングアウトをセットアップする実験を行ってきました。コーヒーマシンの周り、ランチでの順場待ち、またはプリンターを待っている間に時々起こるセレンディピタス（偶然）の出会いに代わるものとしてこれを行っています。また、単純に社員にお互いのことを知ってもらいたいのです。 ...