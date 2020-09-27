Bienvenue à la Semaine anniversaire 2020 !

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Chaque année, nous fêtons notre lancement du 27 septembre 2010 en organisant une semaine d’annonces de nouveaux produits. Lors de cette « semaine anniversaire », au lieu de recevoir des cadeaux, nous en offrons. Cette année ne déroge pas à la règle, sauf que cette fois... Cloudflare a 10 ans.

Avant d'examiner la semaine prochaine, revenons aux annonces des semaines anniversaire précédentes.

Un an après la fondation de Cloudflare en 2011, nous avons lancé la prise en charge automatique d'IPv6. C'était la première d'une longue série d'annonces qui soutiennent l'un de nos objectifs : mettre les dernières technologies à la disposition de tous. Si vous avez suivi la croissance de Cloudflare, vous savez que parmi ces technologies figurent SPDY/HTTP/2, TLS 1.3, QUIC/HTTP/3, DoH et DoT, WebP, etc. Nous avons célébré nos deux ans avec une chronologie de nos deux premières années et le fait que nous avions atteint les 500 000 domaines qui utilisent le service. Un an plus tard, ce nombre avait triplé.

En 2014, nous avons lancé Universal SSL et donné à tous nos clients des certificats SSL. D'un seul coup, nous avons massivement augmenté la taille du web chiffré, et rendu gratuit et simple le passage de http:// à https://. Les autres fonctionnalités que nous avons déployées relatives aux HTTPS sont les suivantes : Réécritures HTTPS automatiques, SNI chiffré et journal CT.

En 2017, nous avons révélé tout un lot de surprises avec l'atténuation DDoS illimitée, notre service de diffusion vidéo Cloudflare Stream, la possibilité de contrôler l'emplacement de stockage des clés SSL privées via Geo Key Manager et, enfin, notre plateforme serverless extrêmement populaire, Cloudflare Workers. Il est difficile de croire que cela fait trois ans que nous avons changé la vision qu'ont les gens du serverless grâce à notre plateforme massivement distribuée, sécurisée et rapide à mettre à jour.

Il y a deux ans, Cloudflare est devenu un registrar de domaines avec le lancement de notre service « payant », Cloudflare Registrar. Nous avons également annoncé la Bandwidth Alliance, conçue pour réduire ou éliminer les frais élevés de trafic cloud sortant. Nous avons déployé la prise en charge de QUIC, et Cloudflare Workers a obtenu un magasin de stockage de clés-valeurs distribué à l'échelle mondiale : Workers KV.

Ce qui nous amène à l'année dernière, avec le lancement de WARP Plus pour accélérer et sécuriser la connexion sur le « dernier kilomètre » entre un appareil et le réseau Cloudflare, et de Browser Insights afin que les clients puissent optimiser les performances de leur site web et voir l'aide qu'apporte chaque outil Cloudflare.

Nous avons considérablement amélioré nos outils de gestion des bots grâce au mode Bot Defend et déployé les sites Workers pour que des sites web entiers profitent de la puissance de Workers et Workers KV.

Vous ne trouverez pas de spoilers ici

Voici quelques indices sur les nouveautés auxquelles vous pouvez vous attendre cette année, à l'occasion de la Semaine anniversaire qui célèbrera nos 10 ans :

Lundi : nous changerons fondamentalement la vision qu'ont les gens du serverless

Si vous avez étudié l'informatique, vous connaissez probablement déjà l'équation de Niklaus Wirth « Algorithmes + structures de données = Programmes » qui est le titre de l'un de ses livres. Nous allons commencer la semaine avec deux améliorations apportées à Cloudflare Workers, qui vont révolutionner la vision qu'ont les gens du serverless. Le lambda-calcul est une belle base théorique, mais ce sont les machines de Turing qui l'emportent. Si vous voulez créer de grands programmes réels, vous devez avoir des algorithmes et des structures de données.

Mardi et mercredi sont axés sur l'observabilité. d'une propriété Internet et d'Internet lui-même. Nous nous pencherons également sur la confidentialité. Nous allons déployer de nouvelles fonctionnalités pour que vous puissiez voir ce qui se passe sans devoir suivre les utilisateurs.

Jeudi est le jour consacré à la sécurité, avec un nouveau service pour protéger les parties des sites web et des applications Internet qui se trouvent en coulisse. Enfin, nous consacrons le vendredi aux améliorations de performance en un clic qui exploitent notre réseau de plus de 200 villes pour accélérer les contenus statiques et dynamiques.

Bienvenue à la Semaine anniversaire 2020 !