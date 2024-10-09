Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2019-05-22
Mon équipe : l'équipe Cloudflare PROTOCOLS est responsable de la terminaison du trafic HTTP à la périphérie du réseau Cloudflare. Nous traitons avec des fonctionnalités liées à : Gestion des protocoles TCP, QUIC, TLS et des certificats sécurisés, HTTP/1 et HTTP/2....
2018-07-31
10 millions de sites Web, d'applications et d'API utilisent Cloudflare pour accélérer la vitesse de navigation de leurs utilisateurs. En période de pointe, nos 151 datacenters répondent à plus de 10 millions de requêtes par seconde....