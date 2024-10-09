Améliorations structurelles de NGINX pour les performances HTTP/2

2019-05-22

Mon équipe : l'équipe Cloudflare PROTOCOLS est responsable de la terminaison du trafic HTTP à la périphérie du réseau Cloudflare. Nous traitons avec des fonctionnalités liées à : Gestion des protocoles TCP, QUIC, TLS et des certificats sécurisés, HTTP/1 et HTTP/2. ...