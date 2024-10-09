Cloudflare vient de gagner en rapidité et en sécurité grâce à Rust
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2025-09-26
Nous avons remplacé le système central d'origine de Cloudflare par un nouveau proxy modulaire basé sur Rust, qui remplace NGINX. ...Continuer à lire »
2024-02-28
Pingora, notre framework permettant de développer des services réseau programmables et sécurisés du point de vue de la mémoire, est désormais disponible en open source. Commencez à utiliser Pingora...
2018-01-31
Rust dispose, entre autres fonctionnalités intéressantes, d’un puissant système de macro. Malheureusement, même après la lecture de The Book et de divers tutoriels, lorsque j'ai essayé d'implémenter une macro impliquant le traitement de listes complexes d'éléments différents,...