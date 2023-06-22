Comprendre la connectivité et les performances des utilisateurs finaux grâce au service Digital Experience Monitoring. Désormais disponible en bêta.

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Les entreprises qui remplacent leur réseau d'entreprise et leurs équipements de sécurité par une solution basée sur le cloud confient la manière dont leurs collaborateurs travaillent chaque jour aux bons soins du fournisseur de cette dernière. Cloudflare One, notre offre complète de SASE (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie), aide plus de 10 000 entreprises à déployer une solution d'accès à distance et de sécurité d'Internet plus rapide que celles de la concurrence. À compter d'aujourd'hui, les administrateurs peuvent mesurer cette expérience par eux-mêmes et nous tenir pour responsables à cet égard.

Le service Digital Experience Monitoring (DEX) de Cloudflare offre aux équipes de toutes tailles les mêmes outils que ceux que nous utilisons pour mesurer les performances de notre propre réseau mondial, sur lequel repose près d'un quart d'Internet chaque jour. Les clients de Cloudflare One peuvent désormais mesurer l'expérience que les membres de leur équipe rencontrent lorsqu'ils se connectent à Internet, qu'ils aient besoin de ces données à des fins de dépannage, d'évaluation des performances de leur opérateur ou de leur FAI, ou simplement pour comprendre de quelle manière leurs collaborateurs travaillent.

Nous nous réjouissons d'annoncer aujourd'hui que la solution DEX est en bêta ouverte pour tous les clients de Cloudflare One. Les administrateurs peuvent commencer à effectuer des tests et à évaluer les performances réseau de n'importe quel appareil inscrit à l'aide de l'agent Cloudflare One. L'annonce d'aujourd'hui ouvre l'accès à ces outils à chaque client, mais ce n'est qu'un début. Nous avons besoin de vos retours pour nous aider à améliorer l'expérience, car nous comptons intégrer davantage d'observabilité à la solution SASE de Cloudflare.

Surveillez les performances et la disponibilité des applications publiques ou privées grâce à la surveillance synthétique des applications

Imaginez : vous êtes à la tête d'une équipe diverse, utilisant Google Mail comme moyen de communication principal. Lorsque tout le monde travaillait dans les mêmes locaux, la découverte d'un ralentissement de Google Mail ou de son fournisseur était relativement simple. Toutefois, dans l'environnement distant d'aujourd'hui, le fait de s'assurer des performances constantes d'une ressource aussi essentielle peut devenir une tâche pour le moins labyrinthique.

Le service de surveillance synthétique des applications éclaire un peu ce dédale. Grâce à la capacité de programmer des tests GET HTTP GET visant Gmail à des intervalles spécifiés, vous ne surveillez plus uniquement les performances, vous préservez l'accès de votre équipe à des lignes de communication cruciales, indépendamment de la position géographique de vos collaborateurs.

La surveillance synthétique des applications ne se distingue pas uniquement de par son interface conviviale, mais également par les précieuses informations dérivées du réseau étendu de Cloudflare. Grâce à la portée mondiale de notre réseau, vous pouvez tenir compte des temps de réponse moyens de divers emplacements, afin de composer une image réaliste des performances de votre application, telle que les connaissent vos utilisateurs à travers le monde.

Les résultats de tests permettent de visualiser le temps de récupération des ressources, en illustrant ainsi les points forts uniques du réseau étendu de Cloudflare. Les tests GET HTTP catalysent la vitesse et la fiabilité du datacenter le plus proche au sein de notre réseau, afin de produire un reflet fidèle de l'expérience de vos utilisateurs. Ce graphique traduit les données brutes en chronologie facile à lire, afin de vous aider à identifier les tendances, à repérer les anomalies et à optimiser les performances des applications à l'aide des informations réunies.

Grâce au service DEX, vous bénéficiez d'un aperçu fiable et précis des temps de réponse des serveurs et du DNS autour du monde. Le format en séries chronologiques vous permet de repérer les tendances, d'identifier les périodes de pic et de localiser facilement les problèmes potentiels. Il ne s'agit pas de simples données, mais d'informations exploitables qui vous aident à optimiser les configurations serveur, les paramètres DNS et, en définitive, l'expérience numérique de vos utilisateurs. Fondamentalement, ces tableaux sont plus de que simples aides visuelles : ce sont des outils stratégiques utilisant le réseau Cloudflare pour renforcer la gestion des performances de votre application.

Le tableau des séries chronologiques représentant les codes d'état HTTP constitue un autre outil puissant dans l'arsenal de la solution DEX. En tirant pleinement profit de la somme de données transitant par notre réseau mondialement distribué, il vous permet de visualiser rapidement la fréquence de chaque code d'état au fil du temps. Cette approche détaillée vous permet de détecter les anomalies (comme un pic soudant d'erreurs côté client ou serveur) et d'enquêter sur ces dernières. En rendant les codes d'état HTTP plus compréhensibles, l'outil vous équipe avec toutes les informations nécessaires pour identifier les problèmes potentiels susceptibles d'affecter l'expérience utilisateur et les dépanner.

La surveillance synthétique des applications est plus qu'un produit : c'est un allié stratégique qui tire parti de la puissance du réseau Cloudflare pour s'assurer que vos applications puissent offrir l'expérience fiable et de haute qualité que vos utilisateurs attendent et méritent.

Comprendre l'état des appareils inscrits sur WARP grâce à Fleet Status

Les solutions Zero Trust remplacent les anciens réseaux privés par un modèle partant du principe que toutes les tentatives de connexion sont suspectes. Un réseau Zero Trust refuse les tentatives d'accès par défaut et contraint chaque connexion ou requête à prouver que l'accès devrait lui être accordé.

L'identité de l'utilisateur final constitue un important élément de preuve, mais l'appareil lui-même fournit également un signal concernant les droits d'accès. Le fait que l'appareil soit géré par l'entreprise, sain et jour, ou qu'il soit attribué à un utilisateur donné peut déterminer l'octroi d'autorisations au sein de Cloudflare One. Pour les clients qui s'appuient sur Cloudflare One pour assurer à leurs utilisateurs un chemin sécurisé au reste d'Internet, l'appareil devient également un point d'accès direct (on-ramp) pour les membres de l'équipe qui se connectent via Cloudflare.

Nous avons entendu de manière répétée que des clients souhaitaient mieux comprendre leur flotte d'appareils à l'aide des données que Cloudflare pouvait rassembler.

Aussi, dans le cadre du lancement d'aujourd'hui, nous vous présentons la solution Fleet Status. Le service Fleet Status vous fournit des informations en temps réel sur l'état (connexion, mode et emplacement) de l'ensemble de vos appareils clients à la fois sur une base générale et par appareil. L'outil utilise pour ce faire la plateforme Cloudflare WARP. Cloudflare WARP est un client qui permet aux entreprises de protéger ses appareils en envoyant, de manière sécurisée et privée, du trafic de ces appareils vers le réseau Cloudflare, où Cloudflare Gateway peut appliquer un filtrage web avancé. Le client WARP permet également d'appliquer des politiques Zero Trust avancées, qui contrôlent l'intégrité d'un appareil avant qu'il ne se connecte aux applications de l'entreprise.

Grâce à la visualisation des données, à ses vues détaillées par appareil et à ses tableaux de séries chronologiques, l'outil Fleet Status transforme la manière dont les administrateurs peuvent comprendre leur déploiement. Imaginez un administrateur réseau supervisant une flotte d'appareils inscrits sur WARP et disséminés à travers le monde, chacun contribuant aux opérations essentielles de l'entreprise. Soudain, un problème survient. Un groupe d'appareils situés dans un emplacement spécifique se déconnectent de manière inattendue ou changent de méthode de connexion.

Avec les méthodes traditionnelles, l'identification du problème elle-même constituerait une tâche chronophage. Toutefois, le service Fleet Status permet aux administrateurs de disposer d'informations en temps réel au bout de leurs doigts, afin de produire rapidement un instantané général de l'état des appareils, en mettant en valeur ceux qui connaissent des anomalies.

La vue par appareil permet une investigation plus poussée de ces appareils spécifiques, en proposant des détails précis comme l'emplacement de l'appareil, la plateforme client, la version, l'état de la connexion au client et la méthode de connexion. Pendant ce temps, les tableaux de séries chronologiques retracent l'évolution des données au fil du temps, afin d'aider l'administrateur à déterminer si les déconnexions ou les changements résultent d'une anomalie ou si elles font partie d'un schéma récurrent.

Armé de ces informations, l'administrateur peut agir de manière proactive afin de s'assurer que les problèmes de connectivité sont bien traités et n'entraînent que des perturbations minimales, pour un maximum de productivité. La solution Fleet Status ne se cantonne pas à la seule présentation de données, elle a pour objectif de donner aux administrateurs les moyens nécessaires à l'aide d'informations exploitables, au moment où ils en ont le plus besoin.

Et maintenant ?

Notre parcours ne s'arrête pas là. Lors de nos développements futurs du service DEX, nous nous engageons à ajouter davantage de visibilité et à affiner la personnalisation des tests. Ces améliorations vous fourniront toutes les ressources nécessaires pour dépanner les problèmes et comprendre votre déploiement Zero Trust de manière proactive.

L'activation de la solution DEX sera un véritable jeu d'enfant. Si vous êtes un client Cloudflare One existant, il vous suffira de vous connecter à votre tableau de bord et de vous rendre dans la section DEX bêta. Aucune activation n'est nécessaire. Nous sommes impatients de vous voir concevoir des tests et commencer à tirer immédiatement parti des avantages du service DEX !

Si vous êtes nouveau sur Cloudflare One, ne vous inquiétez pas. Inscrivez-vous à notre offre gratuite, qui propose la solution DEX pour jusqu'à 50 utilisateurs, et ce sans rien à débourser. Pour nos clients titulaires d'une offre Enterprise, votre offre comprend dix tests d'application synthétiques. Si vous êtes titulaire d'une autre offre, vous pouvez créer jusqu'à cinq tests.

Nous avons également besoin de vos retours. Vous souhaitez nous faire part de ce que vous aimeriez nous voir développer ensuite ? Rendez-vous dans ce formulaire ou cet article du forum communautaire.