Un guide étape par étape du transfert de domaines vers Cloudflare

Le transfert de domaines vers un nouveau serveur d'inscription n'est pas une démarche que l'on effectue tous les jours, et une erreur à n'importe quelle étape du processus peut entraîner des temps d'arrêt et des perturbations. C'est pourquoi, à l'occasion de cette Speed Week, nous avons élaboré une liste de contrôle pour le transfert de domaines. Nous voulons permettre à tous les utilisateurs de transférer rapidement leurs domaines vers le serveur d'inscription de Cloudflare, sans devoir se préoccuper d'oublier des étapes ou de se trouver face à des questions sans réponse.

Confirmez que les informations de contact du titulaire de l'enregistrement WHOIS n'ont pas été mises à jour au cours des 60 derniers jours : les règles de l'ICANN interdisent également le transfert d'un domaine lorsque les coordonnées du titulaire de l'enregistrement WHOIS ont été modifiées au cours des 60 derniers jours.

Confirmez que votre domaine n'a pas été enregistré ou transféré au cours des 60 derniers jours : les règles de l'ICANN interdisent le transfert d'un domaine enregistré ou précédemment transféré au cours des 60 derniers jours.

Confirmez que votre domaine n'est pas un domaine Premium ou un nom de domaine internationalisé (IDN) : Cloudflare ne prend actuellement pas en charge les domaines Premium ou les noms de domaine internationalisés (Unicode).

Confirmez que Cloudflare prend en charge le domaine de premier niveau de votre domaine : vous pouvez consulter la liste intégrale des domaines de premier niveau actuellement prise en charge ici . Remarque : nous avons l'intention d'offrir la prise en charge des domaines .dev et .app d'ici mi-juillet 2023.

Confirmez que vous souhaitez utiliser les serveurs de noms de Cloudflare : nous avons développé notre serveur d'inscription spécifiquement pour les clients qui utilisent d'autres produits de Cloudflare. Cela signifie que les domaines enregistrés auprès de Cloudflare peuvent uniquement utiliser nos serveurs de noms. Si votre domaine nécessite des serveurs de noms autres que ceux de Cloudflare, notre serveur d'inscription n'est pas celui qui vous conviendra.

Réunissez les informations d'identification de votre serveur d'inscription actuel : assurez-vous de disposer des informations d'identification de votre serveur d'inscription actuel. Il est possible que vous ne vous soyez pas connecté depuis plusieurs années et que vous deviez réinitialiser votre mot de passe.

Notez vos paramètres DNS actuels : lors du transfert de votre domaine, Cloudflare analysera automatiquement vos enregistrements DNS ; toutefois, nous vous recommandons de noter vos paramètres actuels, au cas où un problème surviendrait.

Désactivez la confidentialité des données WHOIS (si nécessaire) : dans la plupart des cas, les domaines peuvent être transférés, même si les services de confidentialité des données WHOIS ont été activés. Cependant, certains serveurs d'inscription peuvent interdire le transfert si le service de confidentialité WHOIS a été activé.

Désactivez DNSSEC : vous pouvez désactiver DNSSEC en supprimant l'enregistrement DS sur votre hôte DNS actuel, puis en désactivant DNSSEC depuis le tableau de bord de Cloudflare.

Renouvelez votre domaine, s'il doit être renouvelé au cours des 15 prochains jours : si votre domaine doit être renouvelé, vous devez effectuer cette démarche avant de commencer le transfert.

Déverrouillez le domaine : les serveurs d'inscription disposent d'une protection légère, souvent appelée « verrouillage de serveur d'inscription » ou « verrouillage de domaine », conçue pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'effectuer des transferts de domaines. Ce verrouillage empêche tout autre serveur d'inscription de tenter de commencer un transfert. Seul le titulaire de l'enregistrement peut activer ou désactiver ce verrouillage, généralement via l'interface d'administration du serveur d'inscription.

Inscrivez-vous et créez un compte Cloudflare : si vous ne disposez pas déjà d'un compte Cloudflare, vous pouvez vous inscrire ici.

Ajoutez votre domaine à Cloudflare : vous pouvez ajouter un nouveau domaine à votre compte Cloudflare en suivant ces instructions.

Ajoutez une carte de paiement valide à votre compte Cloudflare : si vous n'avez pas encore spécifié de méthode de paiement dans le profil de facturation du tableau de bord de Cloudflare, vous serez invité à le faire lors de l'ajout de votre domaine.

Passez en revue les enregistrements DNS sur Cloudflare : après avoir ajouté votre domaine, passez en revue les enregistrements DNS automatiquement configurés par Cloudflare et comparez-les aux informations de votre serveur d'inscription actuel, afin de vous assurer de n'avoir omis aucune information.

Remplacez vos serveurs de noms DNS par Cloudflare : pour pouvoir transférer votre domaine, vous devez définir vos serveurs de noms sur Cloudflare.

(facultatif) Configurez Cloudflare Email Routing : si vous utilisez la redirection d'e-mails, assurez-vous de suivre ce guide pour effectuer votre migration vers Cloudflare Email Routing.