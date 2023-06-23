Un guide étape par étape du transfert de domaines vers Cloudflare

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Le transfert de domaines vers un nouveau serveur d'inscription n'est pas une démarche que l'on effectue tous les jours, et une erreur à n'importe quelle étape du processus peut entraîner des temps d'arrêt et des perturbations. C'est pourquoi, à l'occasion de cette Speed Week, nous avons élaboré une liste de contrôle pour le transfert de domaines. Nous voulons permettre à tous les utilisateurs de transférer rapidement leurs domaines vers le serveur d'inscription de Cloudflare, sans devoir se préoccuper d'oublier des étapes ou de se trouver face à des questions sans réponse.
Liste de contrôle pour le transfert de domaines
Confirmez que vous souhaitez utiliser les serveurs de noms de Cloudflare : nous avons développé notre serveur d'inscription spécifiquement pour les clients qui utilisent d'autres produits de Cloudflare. Cela signifie que les domaines enregistrés auprès de Cloudflare peuvent uniquement utiliser nos serveurs de noms. Si votre domaine nécessite des serveurs de noms autres que ceux de Cloudflare, notre serveur d'inscription n'est pas celui qui vous conviendra.
Confirmez que Cloudflare prend en charge le domaine de premier niveau de votre domaine : vous pouvez consulter la liste intégrale des domaines de premier niveau actuellement prise en charge ici. Remarque : nous avons l'intention d'offrir la prise en charge des domaines .dev et .app d'ici mi-juillet 2023.
Confirmez que votre domaine n'est pas un domaine Premium ou un nom de domaine internationalisé (IDN) : Cloudflare ne prend actuellement pas en charge les domaines Premium ou les noms de domaine internationalisés (Unicode).
Confirmez que votre domaine n'a pas été enregistré ou transféré au cours des 60 derniers jours : les règles de l'ICANN interdisent le transfert d'un domaine enregistré ou précédemment transféré au cours des 60 derniers jours.
Confirmez que les informations de contact du titulaire de l'enregistrement WHOIS n'ont pas été mises à jour au cours des 60 derniers jours : les règles de l'ICANN interdisent également le transfert d'un domaine lorsque les coordonnées du titulaire de l'enregistrement WHOIS ont été modifiées au cours des 60 derniers jours.
Avant d'effectuer le transfert
Réunissez les informations d'identification de votre serveur d'inscription actuel : assurez-vous de disposer des informations d'identification de votre serveur d'inscription actuel. Il est possible que vous ne vous soyez pas connecté depuis plusieurs années et que vous deviez réinitialiser votre mot de passe.
Notez vos paramètres DNS actuels : lors du transfert de votre domaine, Cloudflare analysera automatiquement vos enregistrements DNS ; toutefois, nous vous recommandons de noter vos paramètres actuels, au cas où un problème surviendrait.
Désactivez la confidentialité des données WHOIS (si nécessaire) : dans la plupart des cas, les domaines peuvent être transférés, même si les services de confidentialité des données WHOIS ont été activés. Cependant, certains serveurs d'inscription peuvent interdire le transfert si le service de confidentialité WHOIS a été activé.
Désactivez DNSSEC : vous pouvez désactiver DNSSEC en supprimant l'enregistrement DS sur votre hôte DNS actuel, puis en désactivant DNSSEC depuis le tableau de bord de Cloudflare.
Renouvelez votre domaine, s'il doit être renouvelé au cours des 15 prochains jours : si votre domaine doit être renouvelé, vous devez effectuer cette démarche avant de commencer le transfert.
Déverrouillez le domaine : les serveurs d'inscription disposent d'une protection légère, souvent appelée « verrouillage de serveur d'inscription » ou « verrouillage de domaine », conçue pour empêcher les utilisateurs non autorisés d'effectuer des transferts de domaines. Ce verrouillage empêche tout autre serveur d'inscription de tenter de commencer un transfert. Seul le titulaire de l'enregistrement peut activer ou désactiver ce verrouillage, généralement via l'interface d'administration du serveur d'inscription.
Inscrivez-vous et créez un compte Cloudflare : si vous ne disposez pas déjà d'un compte Cloudflare, vous pouvez vous inscrire ici.
Ajoutez votre domaine à Cloudflare : vous pouvez ajouter un nouveau domaine à votre compte Cloudflare en suivant ces instructions.
Ajoutez une carte de paiement valide à votre compte Cloudflare : si vous n'avez pas encore spécifié de méthode de paiement dans le profil de facturation du tableau de bord de Cloudflare, vous serez invité à le faire lors de l'ajout de votre domaine.
Passez en revue les enregistrements DNS sur Cloudflare : après avoir ajouté votre domaine, passez en revue les enregistrements DNS automatiquement configurés par Cloudflare et comparez-les aux informations de votre serveur d'inscription actuel, afin de vous assurer de n'avoir omis aucune information.
Remplacez vos serveurs de noms DNS par Cloudflare : pour pouvoir transférer votre domaine, vous devez définir vos serveurs de noms sur Cloudflare.
(facultatif) Configurez Cloudflare Email Routing : si vous utilisez la redirection d'e-mails, assurez-vous de suivre ce guide pour effectuer votre migration vers Cloudflare Email Routing.
Attendez la propagation des modifications de DNS : le traitement des mises à jour des serveurs de noms par les serveurs d'inscription peut nécessiter jusqu'à 24 heures. Vous recevrez un e-mail lorsque Cloudflare aura confirmé que ces modifications ont été mises en œuvre. Vous ne pouvez pas effectuer le transfert de votre domaine tant que ce processus n'est pas terminé.
Lancement et confirmation de la procédure de transfert
Demandez un code d'autorisation : Cloudflare doit confirmer l'autorisation du flux de transfert auprès de votre ancien serveur d'inscription. À cette fin, votre ancien serveur d'inscription vous fournira un code d'autorisation, souvent appelé « code d'autorisation », « auth code », « authinfo code » ou « code de transfert ». Vous devrez saisir ce code pour finaliser votre transfert vers Cloudflare, et nous l'utiliserons pour confirmer l'authenticité du transfert.
Lancez votre transfert vers Cloudflare : consultez la section Transfer Domains (Transférer des domaines) du tableau de bord de Cloudflare ; vous y trouverez la liste de tous les domaines disponibles aux fins d'un transfert. Si votre domaine n'apparaît pas, assurez-vous d'avoir suivi toutes les étapes de la procédure. Si c'est le cas, consultez la liste fournie sur cette page et déterminez si l'une de ces étapes est applicable à votre domaine.
Confirmez le prix du transfert : lorsque vous transférez un domaine, l'ICANN vous demande de vous acquitter de la prolongation de son enregistrement pendant un an à compter de la date d'expiration. La facturation n'intervient pas à cette étape. Cloudflare débitera uniquement le montant sur votre carte de paiement lorsque vous aurez saisi le code d'authentification et confirmé les informations de contact, à la fin de votre demande de transfert.
Saisissez votre code d'autorisation : sur la page suivante, saisissez le code d'autorisation correspondant à chaque domaine que vous souhaitez transférer.
Confirmez ou saisissez vos informations de contact : lors de la dernière étape du processus de transfert, saisissez les informations de contact de votre enregistrement. Le serveur d'inscription de Cloudflare expurge ces informations, par défaut, mais la collecte d'informations de contact authentiques est nécessaire pour cet enregistrement.
Approuvez le transfert avec Cloudflare : une fois que vous avez demandé le transfert, Cloudflare commence le traitement du transfert et transmet un formulaire d'autorisation (« Form of Authorization », FOA) au titulaire de l'enregistrement, si les informations sont disponibles dans la base de données publique WHOIS. C'est le formulaire qui autorise le transfert du domaine.
Approuvez le transfert auprès de votre ancien serveur d'inscription : après cette étape, votre ancien serveur d'inscription vous enverra également un e-mail, afin de confirmer votre demande de transfert. La plupart des serveurs d'inscription incluent, dans l'e-mail, un lien permettant de confirmer la demande de transfert. Si vous suivez ce lien, vous pouvez accélérer l'opération de transfert. Si vous ne donnez pas suite à l'e-mail, toutefois, le serveur d'inscription peut attendre jusqu'à cinq jours avant de traiter le transfert vers Cloudflare. Vous pouvez également approuver le transfert depuis le tableau de bord de votre serveur d'inscription actuel.
Suivez l'avancement de votre transfert depuis le tableau de bord de Cloudflare : l'avancement du transfert de votre domaine sera visible sous Account Home > Overview > Domain Registration (Accueil du compte > Vue d'ensemble > Enregistrement de domaine) pour votre domaine.