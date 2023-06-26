Récapitulatif de la Speed Week 2023

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La Speed Week 2023 est officiellement terminée.

Dans notre article Bienvenue dans la Speed Week 2023 nous avions défini un objectif clair :

« Cette semaine, nous allons vous aider à mesurer ce qui importe. Nous vous aiderons à bénéficier d'une vision plus précise sur vos performances, du Zero Trust aux API, en passant par les sites web et les applications. Enfin, nous allons vous aider à gagner en vitesse. Rapidement. »

Cette semaine, nous avons publié cinq articles traitant de la manière de mesurer les performances, afin de détailler les indicateurs et les approches dont l'utilisation tombe sous le sens et pourquoi. Nous avons procédé à une analyse approfondie du dernier arrivé dans les Core Web Vitals, l'indicateur « Interaction to Next Paint » (INP), en expliquant ce qu'il signifie et son utilité. Nous avons publié un article consacré au temps jusqu'au premier octet (Time To First Byte, TTFB) et les raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'un bon de mesurer correctement les performances web. Nous avons également parlé de la manière de mesurer les performances Zero Trust et annoncé la page Qualité d'Internet de Cloudflare Radar, qui permet à chacun de comparer la qualité de la connexion Internet pour différents FAI, pays, etc.

Nous avons lancé de nouveaux produits, comme les services Observatory, Digital Experiencing Monitoring et Timing Insights. Ces produits constituent une fenêtre incroyable sur les performances de vos applications et de vos sites web du point de vue de vos visiteurs et de vos collaborateurs.

Nous avons ensuite démontré de quelle manière nos solutions continuent d'être les plus rapides, avec de nouvelles publications traitant du fait que nous disposons des solutions les plus rapides en termes de réseau, de passerelle web sécurisée, d'accès réseau Zero Trust et d'isolement de navigateur à distance. Nous avons même consacré une mise à jour à la manière dont notre réseau mondial s'est étendu à 300 villes. Le réseau Cloudflare figure au cœur de nos activités et chaque produit que nous développons bénéficie de sa vitesse, de son échelle et de sa proximité avec l'utilisateur.

Nous avons également effectué un certain nombre d'annonces de produits formidables permettant de simplifier les gains de vitesse et de profiter de performances boostées en cliquant sur un bouton unique afin d'accélérer votre trafic. Les solutions Smart Hints, HTTP/3 Prioritization, Argo for UDP, Brotli de bout en bout, LL-HLS for Stream et Ricochet for API Gateway simplifient toutes les gains de vélocité, en dynamisant immédiatement la vitesse de votre trafic, au prix d'une configuration très minime (si même cette dernière s'avère nécessaire).

Nous avons aussi présenté de quelle manière l'IA et l'apprentissage automatique continuent de jouer un grand rôle chez Cloudflare, avec des articles traitant des raisons pour lesquelles exécuter les tâches d'inférence IA sur le réseau Cloudflare fait parfaitement sens du point de vue des performances, ainsi que sur la manière dont nous faisons évoluer et nous exécutons l'apprentissage automatique au niveau de la microseconde.

Enfin, nous avons écrit à propos de la démarche que nous suivons pour faciliter plus que jamais la migration des clients de leur ancien fournisseur vers Cloudflare grâce à nos programmes Turpentine et Descaler.

Nous nous sommes donné pour mission d'être les plus rapides à tout ce que nous faisons et de faire en sorte que nos clients puissent accéder aux meilleures performances en toute simplicité.

Si vous avez manqué des annonces, n'hésitez pas à consulter le récapitulatif et le guide de navigation ci-dessous.

IA/Apprentissage automatique

.tg {border-collapse:collapse;border-color:#ccc;border-spacing:0;} .tg td{background-color:#fff;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{background-color:#f0f0f0;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-zb5k{color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Announcement Summary Globally distributed AI and a Constellation update Announcing new Constellation features, explaining why it’s the first globally distributed AI platform and why deploying your machine learning tasks in our global network is advantageous. Every request, every second: scalable machine learning at Cloudflare Describing the technical strategies that have enabled us to expand the number of machine learning features and models, all while substantially reducing the processing time for each HTTP request on our network. How Orpheus automatically routes around bad Internet weather A little less than two years ago, Cloudflare made Orpheus automatically available to all customers for free. Since then, Orpheus has saved 132 billion Internet requests from failing by intelligently routing them around connectivity outages, prevented 50+ Internet incidents from impacting our customers, and made our customer’s origins more reachable to everyone on the Internet. Let’s dive into how Orpheus accomplished these feats over the last year. How Cloudflare runs machine learning inference in microseconds How we optimized bot management’s machine learning model execution. To reduce processing latency, we've undertaken a project to rewrite our bot management technology, porting it from Lua to Rust, and applying a number of performance optimizations. This post focuses on optimizations applied to the machine-learning detections within the bot management module, which account for approximately 15% of the latency added by bot detection. By switching away from a garbage collected language, removing memory allocations, and optimizing our parsers, we reduce the P50 latency of the bot management module by 79μs - a 20% reduction.

Annonce

Récapitulatif

Announcement Summary Introducing the Cloudflare Radar Internet Quality Page The new Internet Quality page on Cloudflare Radar provides both country and network (autonomous system) level insight into Internet connection performance (bandwidth) and quality (latency, jitter) over time based on benchmark test data as well as speed.cloudflare.com test results. Network performance update: Speed Week 2023 A blog post that shares the most recent network performance updates, and tells you about our tools and processes that we use to monitor and improve our network performance. Introducing Timing Insights: new performance metrics via our GraphQL API If you care about the performance of your website or APIs, it’s critical to understand why things are slow. We're introducing new analytics tools to help you understand what is contributing to "Time to First Byte" (TTFB) of Cloudflare and your origin. But wait – maybe you've heard that you should stop worrying about TTFB? Isn't Cloudflare moving away from TTFB as a metric? Read on to understand why there are still situations where TTFB matters. Are you measuring what matters? A fresh look at Time To First Byte Time To First Byte (TTFB) is not a good way to measure your websites performance. In this blog we’ll cover what TTFB is a good indicator of, what it's not great for, and what you should be using instead. INP. Get ready for the new Core Web Vital On May 10, 2023, Google announced that INP will replace FID in the Core Web Vitals in March 2024. The Core Web Vitals play a role in the Google Search algorithm. Website owners who care about Search Engine Optimization (SEO) should prepare for the change. In this post we outline what INP is, and how you can prepare.

IA distribuée à l'échelle mondiale et mise à jour de Constellation

Annonce de nouvelles fonctionnalités pour Constellation, tout en expliquant pourquoi il s'agit de la première plateforme IA distribuée à l'échelle mondiale et pourquoi le déploiement de vos tâches d'apprentissage automatique au sein de notre réseau mondial s'avère avantageux.

Chaque requête, chaque seconde : l'apprentissage automatique évolutif chez Cloudflare

Description des stratégies techniques qui nous ont permis d'augmenter le nombre de fonctionnalités et de modèles d'apprentissage automatique, tout en réduisant considérablement le temps de traitement de chaque requête HTTP sur notre réseau.

La manière dont Orpheus achemine automatiquement le trafic autour des mauvaises conditions d'Internet

Il y a un peu moins de deux ans, Cloudflare a rendu Orpheus automatiquement disponible pour tous ses clients, et ce à titre gratuit. Depuis, la solution a empêché 132 milliards de requêtes Internet d'échouer en les redirigeant autour des problèmes de connectivité. Elle a également empêché plus de 50 incidents Internet d'affecter nos clients et a rendu les serveurs d'origine de ces derniers plus joignables pour tous les utilisateurs d'Internet. Examinons plus en détail de quelle manière Orpheus a accompli ces exploits au cours de l'année passée.

La manière dont Cloudflare exécute des tâches d'inférence par apprentissage automatique en quelques microsecondes

Découvrez de quelle manière nous avons optimisé l'exécution du modèle d'apprentissage automatique de notre solution de gestion des bots. Afin de réduire la latence due au traitement, nous avons entrepris le projet de réécrire notre technologie de gestion des bots, en effectuant un portage de Lua à Rust et en lui apportant un certain nombre d'optimisations au niveau des performances. Cet article se concentre sur les optimisations appliquées aux fonctionnalités de détection par apprentissage automatique intégrées au sein du module de gestion des bots. Ces dernières représentent environ 15 % de l'ensemble de la latence ajoutée par la détection des bots. En abandonnant un langage conçu sur le principe du « ramasse-miettes » (garbage collection), en supprimant les allocations de mémoire et en optimisant nos analyseurs syntaxiques (parsers), nous avons ainsi pu réduire la latence P50 du module de gestion des bots de 79 μs, soit une réduction de 20 %.

Zero Trust

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Annonce

Récapitulatif

Pleins feux sur le Zero Trust : nous sommes les plus rapides et en voici la preuve

Cloudflare est la passerelle web sécurisée la plus rapide dans 42 % des scénarios de test, soit le chiffre le plus élevé parmi tous les fournisseurs. Cloudflare est 46 % plus rapide que Zscaler, 56 % plus rapide que Netskope et 10 % plus rapide que Palo Alto pour l'accès réseau Zero Trust, mais aussi 64 % plus rapide que Zscaler dans les scénarios d'isolement de navigateur à distance.

Comprendre la connectivité et les performances des utilisateurs finaux grâce au service Digital Experience Monitoring, désormais disponible en version bêta

La solution DEX permet aux administrateurs de surveiller leur déploiement WARP et de créer des tests d'application prédéfinis. Elle comprend plusieurs fonctionnalités, comme l'analyse en direct des équipes et des appareils, les tests de serveur et de détermination d'itinéraire (traceroute), la surveillance synthétique des applications et l'outil Fleet Status (état de la flotte) afin d'offrir des informations en temps réel sur un déploiement WARP.

Faites évoluer votre réseau grâce au programme Descaler renforcé de Cloudflare

La vitesse à laquelle les clients peuvent migrer de la plateforme Zscaler ZIA à Cloudflare Gateway s'accroît continuellement. Il faut généralement plus de temps pour fixer une réunion avec les administrateurs techniques appropriés que pour procéder à la migration de vos paramètres, de vos configurations, de vos listes, de vos politiques et de vos autres éléments vers Cloudflare.

Passer le MASQUE : intégrer un nouveau protocole à Cloudflare WARP

Annonce de la prise en charge de MASQUE (un nouveau protocole à la pointe de la technologie) pour la version bêta de notre application grand public WARP iOS.

Comment nous considérons les performances ZT

Il existe de nombreuses façons d'afficher les performances d'un réseau. Toutefois, chez Cloudflare, nous pensons que le meilleur moyen de mesurer les performances consiste à mesurer les temps de réponse HTTP de bout en bout. Dans cet article de blog, nous traiterons des raisons pour lesquelles les performances de bout en bout sont l'aspect le plus important à prendre en compte, de pourquoi les méthodes telles que les SLA portant sur la latence du proxy et la latence due au déchiffrement sont insuffisantes pour les évaluations de performances, ainsi que de la manière dont vous pouvez mesurer vos performances Zero Trust comme nous le faisons.

Mesurer ce qui compte

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Annonce

Récapitulatif

Lancement de la page de mesure de la qualité d'Internet dans Cloudflare Radar

La nouvelle page Internet Quality (Qualité d'Internet) de Cloudflare Radar fournit des informations au niveau des pays et du réseau (système autonome) sur les performances (bande passante) et la qualité (latence, gigue) de la connexion Internet au fil du temps. Ces informations sont générées sur la base de données de tests de référence et de résultats de tests réalisés avec speed.cloudflare.com.

Mise à jour concernant les performances réseau : Speed Week 2023

Un article détaillant les toutes dernières actualités concernant les performances réseau et qui vous informe sur les outils et les processus que nous utilisons pour surveiller et améliorer les performances de notre réseau.

Découvrez les Timing Insights : de nouveaux indicateurs de performances disponibles via notre API GraphQL

Si vous vous souciez des performances de votre site web ou de vos API, vous devez impérativement comprendre ce qui les ralentit. Nous lançons de nouveaux outils d'analyse afin de vous aider à faire toute la lumière sur les éléments qui contribuent au « temps jusqu'au premier octet » (Time To First Byte, TTFB) de Cloudflare et de votre serveur d'origine. Mais peut-être avez-vous entendu dire que vous deviez cesser de prendre en compte le TTFB ? Cloudflare n'abandonne-t-elle d'ailleurs pas le TTFB en tant qu'indicateur ? Poursuivez votre lecture afin de comprendre pourquoi le TTFB importe encore dans certaines situations.

Mesurez-vous ce qui importe vraiment ? Un regard nouveau sur le temps jusqu'au premier octet

Le temps jusqu'au premier octet (Time To First Byte, TTFB) n'est pas un bon moyen de mesurer les performances de vos sites web. Dans cet article de blog, nous aborderons ce pour quoi le TTFB est un bon indicateur, ses faiblesses et les domaines pour lesquels vous devriez l'utiliser à la place.

INP : préparez-vous pour le nouvel indicateur Core Web Vitals

Le 10 mai 2023, Google a annoncé que l'INP remplacerait l'indicateur FID dans les Core Web Vitals (signaux web essentiels) en mars 2024. Les Core Web Vitals jouent un grand rôle dans l'algorithme du moteur de recherche de Google. Les propriétaires de sites qui se soucient de l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) doivent donc se préparer au changement. Cet article détaille ce qu'est exactement l'INP et la manière dont vous pouvez vous préparer.

La vitesse, simplifiée

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Récapitulatif

Un site web plus rapide, des clients plus nombreux : Cloudflare Observatory peut vous accompagner dans le développement de votre entreprise

Les utilisateurs de Cloudflare peuvent désormais surveiller facilement les performances de leur site web, depuis des régions différentes, à l'aide des données du service Real User Monitoring (RUM) et de tests planifiés, le tout au sein d'un tableau de bord unique. Ce format vous permettra d'identifier les moindres problèmes de performances subis par votre site web. Une fois que nous avons identifié des incidents, Observatory mettra en évidence des recommandations pour la résolution de ces contretemps, le tout en un seul clic.

La solution Smart Hints simplifie les performances des applications sans code

Nous nous réjouissons d'annoncer que nous rendons les services Early Hints et Fetch Priorities automatiques grâce à la puissance du réseau Cloudflare.

Lancement de la hiérarchisation HTTP/3

Annonce de la prise en charge complète des HTTP/3 Extensible Priorities, une nouvelle norme permettant d'accélérer le chargement des pages web de jusqu'à 37 %.

Routage intelligent Argo pour UDP : accélérez vos jeux et vos communications en temps réel, parmi d'autres applications

Annonce du lancement de l'accélération du trafic pour le trafic UDP des clients. Les utilisateurs peuvent désormais diminuer de jusqu'à 17 % la latence des applications basées sur UDP, comme les jeux vidéo, les appels vocaux et les vidéoconférences.

Jusqu'à 11 : servir Brotli depuis le serveur d'origine et lancement de Compression Rules

Renforcement de la prise en charge de la compression Brotli, afin de mettre en place une compression Brotli de bout en bout des contenus web. La compression joue un rôle essentiel dans la réduction du nombre d'octets au cours des transferts de données, afin de permettre des téléchargements plus rapides et une navigation plus fluide.

Utiliser Cloudflare Observatory dans le cadre des Performance Experiments

Découvrez les Performance Experiments (expériences sur les performances) dans l'outil Cloudflare Observatory : testez le code en toute sécurité, améliorez la vitesse de votre site et minimisez les risques.

Lancement de la prise en charge du LL-HLS pour Cloudflare Stream

Diffusez vos contenus en direct vers les sites web et les applications avec moins de 10 secondes de latence grâce à la fonctionnalité Low-Latency HTTP Live Streaming (LL-HLS, diffusion HTTP en direct à faible latence), désormais en bêta dans la solution Cloudflare Stream.

Accélérer les API avec Ricochet for API Gateway

Annonce de Ricochet for API Gateway, le moyen le plus simple pour les clients Cloudflare d'obtenir des réponses d'API plus rapides grâce à la mise en cache automatique et intelligente des réponses d'API.

Attendez, ce n'est pas fini !

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Annonce

Récapitulatif

Cloudflare Snippets est désormais disponible en alpha

La solution Cloudflare Snippets est disponible en alpha. Il s'agit d'un moyen simple d'exécuter un petit fragment de JavaScript sur certaines requêtes HTTP, à l'aide de la logique de filtrage du moteur d'ensembles de règles.

Faire de Cloudflare Pages la solution la plus rapide pour servir vos sites

Pages est désormais la solution la plus rapide pour diffuser vos sites sur Netlify, Vercel et bien d'autres plateformes.

Le réseau mondial de Cloudflare couvre désormais 300 villes et se rapproche des utilisateurs finaux grâce à des connexions à 12 000 réseaux

Nous avons le plaisir d'annoncer que le réseau Cloudflare est désormais connecté à plus de 12 000 réseaux Internet implantés dans plus de 300 villes à travers le monde.

Il n'a jamais été aussi simple de migrer, grâce au nouveau portail de migration Cloudflare

Nouveau lancement de Turpentine, un service permettant la migration depuis le langage VLC (Varnish Control Language). Nous vous présentons également le nouveau portail de migration de Cloudflare. Ce dernier sert de guichet unique pour tous vos besoins en la matière, notamment grâce à de nouveaux guides de migration permettant d'apporter transparence et simplicité au processus.

Deuxième partie : repenser la purge du cache grâce à une nouvelle architecture

Discussion autour de certaines des améliorations d'architecture que nous avons apportées à la solution Cache Purge jusqu'ici, mais aussi des nouveautés sur lesquelles nous travaillons.

L'accélération de votre site web (WordPress) n'est qu'à quelques clics

Dans cet article de blog, nous vous expliquerons où se situent les opportunités visant à améliorer les performances des sites web et comment vérifier si un site spécifique peut améliorer les performances. Nous vous communiquerons également un petit fragment de JavaScript à utiliser avec Cloudflare Workers pour s'occuper de cette optimisation à votre place.

Évaluer les performances du tableau de bord

Le tableau de bord Cloudflare consiste en une application d'une page regroupant l'ensemble de l'interface permettant de piloter notre vaste catalogue de produits existants, ainsi que les nouvelles fonctionnalités que nous lançons chaque jour.

Workers KV est plus rapide que jamais grâce à une nouvelle architecture

Grâce à la nouvelle architecture soutenant Workers KV, notre service est plus rapide et évolutif que jamais. Nous avons réduit la probabilité de lecture à froid de manière considérable et fait en sorte que KV puisse diffuser plus de mille milliards de requêtes par mois.

Comment Kinsta a utilisé Workers et Workers KV pour améliorer les taux de réussite de la mise en cache de 56 %

Kinsta propose des solutions d'hébergement cloud sur mesure à plus de 26 000 entreprises réparties dans 128 pays. Découvrez de quelle manière elle a utilisé Workers et Workers KV pour améliorer les taux de réussite de la mise en cache et les performances de ses clients.

Un guide étape par étape du transfert de domaines vers Cloudflare

Le transfert de domaines vers un nouveau serveur d'inscription n'est pas une démarche que l'on effectue tous les jours, et une erreur à n'importe quelle étape du processus peut entraîner des temps d'arrêt et des perturbations. Nous avons élaboré une liste de contrôle pour le transfert de domaines, afin de vous aider à transférer rapidement et en toute sécurité vos domaines vers Cloudflare.

Comment nous avons assuré l'évolutivité et la protection du vote de l'Eurovision 2023 avec Pages et Turnstile

Plus de 162 millions de fans ont suivi l'édition 2023 du concours Eurovision de la chanson, la première édition lors de laquelle les pays non participants pouvaient également voter. Cloudflare a assuré l'évolutivité et la protection de l'application de vote à l'aide de son infrastructure DNS rapide, de son réseau CDN, de Cloudflare Pages et de Turnstile.

Regarder sur Cloudflare TV

Découvrez un résumé de la Speed Week sur Cloudflare TV.

Si vous avez manqué l'une des annonces ou si vous souhaitez visionner les émissions Cloudflare TV associées, durant lesquelles les auteurs d'articles de blog ont détaillé chaque annonce, vous pouvez désormais regarder toutes les vidéos de la Speed Week sur Cloudflare TV.