Élections européennes 2024 : sécuriser les processus démocratiques face aux nouvelles menaces

2024-06-05

Entre le 6 et le 9 juin, des centaines de millions de citoyens de l'Union européenne voteront pour élire leurs membres du Parlement européen (MPE). Tous les États membres de l'UE disposent d'institutions, de méthodes et de processus électoraux différents, et les risques pour la sécurité sont ... ...