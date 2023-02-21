La figura del director de seguridad Zero Trust, un nuevo papel para una nueva era de la ciberseguridad

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Creación del marco de seguridad Zero Trust

En los últimos años, la ciberseguridad ha dejado de ser un asunto de los departamentos de informática y ha pasado a ser una cuestión de preocupación en las juntas directivas. El actual clima de incertidumbre geopolítica y económica ha hecho que la amenaza de los ciberataques sea aún más acuciante, y que empresas de todos los tamaños y sectores acusen el impacto. Los riesgos son reales y potencialmente catastróficos, desde la posibilidad de un ataque de ransomware que interrumpa la actividad de la empresa hasta fugas de datos que podrían poner en riesgo información confidencial de los consumidores. Las organizaciones están reconociendo la necesidad de una mayor resistencia y preparación en materia de ciberseguridad. No basta con reaccionar a los ataques cuando se producen, las empresas se deben preparar proactivamente para lo inevitable en su enfoque de ciberseguridad.

El enfoque de seguridad que ha adquirido más importancia en los últimos años es el concepto de Zero Trust. El principio básico de Zero Trust es sencillo: no confíes en nada, verifica todo. El impulso para una arquitectura moderna Zero Trust es que los modelos de seguridad tradicionales basados en el perímetro ya no son suficientes en el panorama digital de hoy día. Las organizaciones deben adoptar un enfoque global de la seguridad basado en la verificación de la identidad y la fiabilidad de todos los usuarios, dispositivos y sistemas que acceden a sus redes y datos.

La seguridad Zero Trust lleva tiempo en el punto de mira de los líderes empresariales y los miembros de los consejos de administración. Sin embargo, Zero Trust ya no es solo un concepto para debatir, es más bien una obligación. Ahora que el trabajo remoto o híbrido es la norma y los ciberataques siguen en auge, las empresas se dan cuenta de que deben adoptar un enfoque completamente diferente de la seguridad. Pero, como ocurre con cualquier cambio significativo en la estrategia, la implementación puede resultar difícil, y a veces el proceso se puede estancar. Si bien muchas empresas han empezado a aplicar métodos y tecnologías Zero Trust, solo algunas los han implementado plenamente en toda la organización. Para muchas grandes empresas, la fase de implementación de sus iniciativas Zero Trust se ha estancado.

Nueva función directiva

Pero, ¿y si faltara una pieza en el puzzle de la ciberseguridad que pudiera cambiarlo todo? Aquí es donde entra en juego la función del director de seguridad Zero Trust, un nuevo cargo que creemos que será cada vez más común en las grandes organizaciones durante el próximo año.

La idea de crear un puesto directivo de seguridad Zero Trust en las organizaciones surgió de las conversaciones mantenidas el año pasado entre los miembros del equipo de la oficina técnica de Cloudflare y las agencias del Gobierno federal estadounidense. La primera vez que se consideró un cargo similar fue en el memorando de la Casa Blanca que ordenaba a los organismos federales "avanzar hacia los principios de ciberseguridad Zero Trust" y exigía a los organismos "designar e identificar una figura directiva para llevar a cabo la implementación de la estrategia Zero Trust para su organización" en un plazo de 30 días. En el Gobierno, una función como esta se suele denominar "zar", pero el nombre de "director" es más apropiado dentro de una empresa.

Las grandes organizaciones necesitan grandes líderes para lograr resultados de forma eficiente. Las empresas asignan las principales funciones de dirección a personas con cargos que empiezan por la palabra director, como director general (CEO) o director financiero (CFO). Estos cargos existen para establecer directrices, estrategias, tomar decisiones críticas y gestionar las operaciones diarias, y a menudo son responsables ante el consejo de administración del rendimiento y el éxito generales.

¿Por qué se necesitan directivos de alto nivel para la seguridad Zero Trust, y por qué ahora?

Hay un viejo refrán que dice: "cuando todo el mundo es responsable, nadie lo es realmente". Cuando una empresa se plantea los retos de implementar Zero Trust, parece que la falta de un liderazgo y una responsabilidad claros es un problema importante. La pregunta sigue siendo, ¿quién es *exactamente* el responsable de impulsar la adopción y ejecución de una arquitectura Zero Trust dentro de la organización?

Las grandes empresas necesitan una única persona responsable de impulsar el recorrido hacia la seguridad Zero Trust. Este líder debe tener un mandato claro y un único objetivo: implementar la seguridad Zero Trust en la empresa. De aquí parte la idea de la figura del director de seguridad Zero Trust, que puede parecer solo un título, pero es muy importante, exige atención y puede superar muchos obstáculos para la seguridad Zero Trust.

Obstáculos para la implementación

La implementación Zero Trust se puede ver obstaculizada por diversos dificultades tecnológicas. Comprender e implementar la compleja arquitectura de algunos proveedores puede llevar tiempo, exigir un programa de formación extensivo o requerir la contratación de servicios profesionales para adquirir los conocimientos necesarios. Identificar y verificar a los usuarios y los dispositivos en un entorno Zero Trust también puede ser un desafío. Requiere un inventario preciso de la base de usuarios de la organización, los grupos a los que pertenecen y sus aplicaciones y dispositivos.

Desde el punto de vista organizativo, la coordinación entre los distintos equipos es crucial para implementar un modelo de seguridad Zero Trust eficaz. La eliminación de las barreras entre los grupos de informática, ciberseguridad y redes, la creación de canales de comunicación claros y la celebración de reuniones periódicas entre los miembros de los equipos son medidas que pueden ayudar a conseguir una estrategia de seguridad coherente. La resistencia general al cambio también puede ser un obstáculo importante y, para mitigar sus efectos, los equipos directivos deben utilizar técnicas como predicar con el ejemplo, garantizar la transparencia de la comunicación e implicar a los empleados en el proceso de cambio. Abordar proactivamente las preocupaciones, proporcionar apoyo y crear oportunidades de formación para los empleados también son acciones que pueden contribuir a facilitar la transición.

Responsabilidad y cumplimiento, no importa como lo llames

Pero, ¿por qué necesita una organización la figura de un director de seguridad Zero Trust? ¿Es necesario otro cargo directivo de alto nivel? ¿Por qué no asignar a alguien que ya gestione la seguridad dentro de la organización del CISO? Sin duda, todas estas preguntas son legítimas. Piénsalo de este modo. Las empresas deberían asignar el cargo en función del nivel de importancia estratégica para la empresa. Así que, ya sea director, responsable, vicepresidente de seguridad Zero Trust, o cualquier otra cosa, el cargo debe llamar la atención y tener poder para superar los obstáculos y suprimir la burocracia.

Los nuevos cargos de directivo de alto nivel no carecen de precedentes. En los últimos años, hemos visto la aparición de cargos como director de Transformación digital, director de Experiencia, director de Atención al Cliente y director Científico de Datos. Es probable que el director de seguridad Zero Trust ni siquiera sea un puesto permanente, pero lo crucial es que la persona que ocupe el cargo tenga la autoridad y la visión para impulsar la iniciativa Zero Trust, con el apoyo de la dirección de la empresa y del consejo de administración.

Implementación de un modelo de seguridad Zero Trust en 2023

La implementación de la seguridad Zero Trust se ha convertido ya en una obligación para muchas empresas dado que el modelo tradicional de seguridad basado en el perímetro ya no es suficiente para protegerse de las sofisticadas amenazas actuales. Para superar los desafíos técnicos y organizativos que conlleva la implementación de la seguridad Zero Trust, es fundamental el liderazgo de un director de seguridad Zero Trust, quien dirigirá las iniciativas Zero Trust, alineará a los equipos y eliminará los obstáculos para lograr una implementación eficaz. El papel del director de seguridad Zero Trust en la alta dirección subraya la importancia de la seguridad Zero Trust en la empresa y garantiza que la iniciativa Zero Trust reciba la atención y los recursos necesarios para conseguir los objetivos. Las organizaciones que nombren a un director de seguridad Zero Trust serán las que salgan ganando en el futuro.

Cloudflare One para Zero Trust

Cloudflare One es la plataforma Zero Trust de Cloudflare. Su implementación es muy sencilla y se integra perfectamente con las herramientas y proveedores existentes. Se basa en el principio Zero Trust y proporciona a las organizaciones una solución de seguridad integral que funciona a nivel global. Cloudflare One se suministra en la red global de Cloudflare, lo que significa que funciona de manera eficaz en varias geografías, países, proveedores de red y dispositivos. Gracias a la vasta presencia global de Cloudflare, el tráfico se protege, enruta y filtra a través de una red troncal optimizada que utiliza información de Internet en tiempo real para ofrecer protección frente a las últimas amenazas y enrutar el tráfico para evitar las malas condiciones y los cortes de Internet. Además, Cloudflare One se integra con las mejores soluciones de gestión de identidades y seguridad de dispositivos finales, creando una solución completa que abarca toda la red corporativa de hoy y del mañana. Si te interesa saber más, infórmanos y nos pondremos en contacto contigo.

¿Aún es pronto para hablar con nosotros? Casi todas las funciones de Cloudflare One están disponibles sin coste para un máximo de hasta 50 usuarios. Muchos de nuestros clientes empresariales más grandes empiezan explorando nuestros productos Zero Trust con el plan gratuito. Te invitamos a que hagas lo mismo siguiendo el enlace aquí.

¿Trabajas con otro proveedor Zero Trust?

Nuestros expertos en seguridad han creado un plan de desarrollo multiproveedor para ofrecerte una arquitectura Zero Trust y un ejemplo de calendario de implementación. El plan de desarrollo Zero Trust https://zerotrustroadmap.org/ es un recurso excelente para las organizaciones que deseen obtener más información sobre las ventajas y las prácticas recomendadas de la implementación Zero Trust. Si tienes la sensación de que no estás avanzando en tu recorrido hacia Zero Trust, ¡convence a tu director de seguridad Zero Trust para que se ponga en contacto con nosotros!