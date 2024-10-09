Cloudflare One vs. Zscaler Zero Trust Exchange: ¿qué solución tiene más funciones? La respuesta podría sorprenderte
2022-06-24
Cómo se diferencia Cloudflare One de Zscaler Trust Exchange Sigue leyendo para averiguarlo...Seguir leyendo »
2022-06-24
Cómo se diferencia Cloudflare One de Zscaler Trust Exchange Sigue leyendo para averiguarlo...Seguir leyendo »
2022-06-24
Cómo implementó el equipo de seguridad de Cloudflare controles Zero Trust...
2022-06-24
Excerpt Uso de Cloudflare Zero Trust con Kubernetes para activar kubectl sin proxies SOCKS...
2022-06-24
Este blog analiza la perspectiva de Cloudflare sobre cómo el aislamiento remoto del navegador (RBI) puede ayudar a las organizaciones a transferir casos de uso de aplicaciones web internas protegidas actualmente por infraestructura de escritorio virtual (VDI)...
2022-06-24
Hoy, nos complace anunciar la posibilidad, para los administradores, de aplicar políticas de inspección Zero Trust al tráfico HTTP/3...
24 de junio de 2022
Detecta y soluciona elementos de Shadow IT con la puerta de enlace web segura y el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) basado en la API de Cloudflare...
23 de junio de 2022
Hoy, redoblamos esta apuesta, anunciando más mejoras de la plataforma Cloudflare One que hacen que la transición de una arquitectura heredada a la red Zero Trust del futuro sea más fácil que nunca...
23 de junio de 2022
Ahora los clientes de Cloudflare Gateway pueden utilizar IP de salida dedicadas, y pronto podrán controlar cómo se aplican estas IP mediante las políticas de salida...
23 de junio de 2022
Presentamos el programa de socios de Cloudflare One, creado en torno a las soluciones de Zero Trust, red como servicio y seguridad del correo electrónico en la nube. El programa ayuda a los socios del canal de distribución a cumplir la promesa de Zero Trust...
22 de junio de 2022
Transferir aplicaciones clave de tu VPN tradicional a una solución ZTNA nativa en la nube, como Cloudflare Access, es un buen punto de partida hacia un modelo de seguridad Zero Trust y ofrece una mejora accesible y significativa para tu empresa...
22 de junio de 2022
Despreocúpate sabiendo exactamente quién accede a tu red privada y a qué accede. Novedad: Private Network Discovery...
22 de junio de 2022
El ecosistema de la plataforma para desarrolladores de Cloudflare se amplía para garantizar la integración con las herramientas que utilizas o deseas utilizar...
21 de junio de 2022
Desde hoy, estamos encantados de que las políticas de Access pueden analizar cualquier cosa antes de permitir al usuario acceder a una aplicación, y con cualquier cosa, nos referimos a absolutamente todo...
21 de junio de 2022
Nos complace anunciar hoy Cloudflare One Observability. Cloudflare One Observability ayudará a los clientes a trabajar en las aplicaciones de Cloudflare One para solucionar los problemas relacionados con la conectividad de red, el rendimiento y las políticas de seguridad para gar...
21 de junio de 2022
Las funciones IDS de Cloudflare funcionan en todo tu tráfico de red, tanto si se trata de tráfico que circula hacia las direcciones IP que anunciamos en tu nombre o hacia las direcciones IP que te alquilamos o, del tráfico que circula dentro de tu red privada...
21 de junio de 2022
Conoce a nuestro nuevo equipo de operaciones e investigación de amenazas, Cloudforce One. Si bien este equipo publicará estudios de investigación, ese no es su cometido. Su misión principal es rastrear y desarticular las acciones de los atacantes...
20 de junio de 2022
Como parte de nuestro emocionante recorrido para integrar Area 1 en nuestro conjunto de soluciones Zero Trust, los clientes de Cloudflare Gateway podrán activar en breve el aislamiento remoto del navegador para los enlaces de correo electrónico...
20 de junio de 2022
Incorporamos la prevención de pérdida de datos en línea a la plataforma de Cloudflare. Los clientes podrán analizar el tráfico para identificar y proteger los datos confidenciales...
20 de junio de 2022
Los conjuntos de datos masivos de Area 1 sobre las tácticas, técnicas y procedimientos de las campañas de phishing, la infraestructura semilla y los modelos de amenazas se combinan ahora con la red masiva de Cloudflare...
20 de junio de 2022
La mejor forma de iniciar tu proyecto de sustitución de la SEG es decidir si se trata de una sustitución directa o de una sustitución eventual que se inicia con una mejora...