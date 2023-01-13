Resumen de CIO Week 2023

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En nuestra publicación Te damos la bienvenida a la CIO Week 2023, hablamos acerca de cómo queríamos comenzar el año con el reconocimiento del trabajo que llevan a cabo los directores de informática para mantener la seguridad y la productividad de sus organizaciones.

Durante la semana pasada, conociste más de 30 anuncios que cubrían todos los aspectos de tu pila tecnológica. Entre ellos, nuevos servicios, versiones beta, asociaciones estratégicas, integraciones con terceros y mucho más. Esta publicación resume todos los anuncios e indica qué función está disponible con disponibilidad general (GA), en la versión beta o en nuestro plan de desarrollo.

Hemos suministrado las funciones críticas que han solicitado nuestros clientes. Por ejemplo, una protección contra el phishing aún más integral e integraciones más estrechas con el ecosistema de Microsoft. De cara al futuro, también hemos descrito nuestro plan de desarrollo para las categorías de tecnologías emergentes, como Digital Experience Monitoring y nuestra visión para que el enrutamiento del tráfico desde cualquier fuente a cualquier destino mediante la red de Cloudflare sea extremadamente sencillo.

Todo lo que hemos lanzado está diseñado para ayudar a los directores de informática a acelerar la consecución de su objetivo de transformación digital. En esta publicación, hemos organizado los resúmenes de nuestros anuncios en función de los tres conceptos que queremos que tengan en cuenta los directores de informática cuando consideren la posibilidad de asociarse con Cloudflare:

Ahora, los directores de informática cuentan con una hoja de ruta más sencilla a Zero Trust y SASE: Hemos anunciado nuevas funciones e integraciones más estrechas que facilitan a las organizaciones la adopción de las prácticas recomendadas de la seguridad Zero Trust, así como avanzar hacia arquitecturas más ambiciosas como Secure Access Service Edge (SASE). Los directores de informática tienen acceso a los socios de canal y de tecnología adecuados: Hemos anunciado integraciones y una programación para ayudar a las organizaciones a acceder a los conocimientos apropiados para modernizar la TI y la seguridad a su propio ritmo, con las tecnologías que ya utilizan. Los directores de informática pueden optimizar una estrategia multinube con facilidad: Hemos anunciado nuevas formas de conectar, proteger y acelerar el tráfico en diversos entornos de nube.

¡Gracias por seguir la CIO Week, la primera de muchas semanas de innovación de 2023! A veces puede no resultar fácil seguir nuestro ritmo de innovación, pero esperamos que leer esta publicación y registrarte en nuestro seminario web de resumen te sea de ayuda.

Si quieres hablar con nosotros acerca de cómo modernizar tu TI y tu seguridad, y facilitar el trabajo al director de informática de tu organización, rellena el formulario aquí.

Simplificamos tu recorrido a Zero Trust y SASE

Protegemos el accesoEstas publicaciones se centran en cómo logramos que la conexión de cualquier usuario a cualquier aplicación con controles granulares y la visibilidad integral necesaria para lograr un enfoque Zero Trust sea más rápida, fácil y segura.

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Blog

Resumen

Blog Summary Roadmap: How Cloudflare CASB and DLP work together to protect your data Cloudflare Zero Trust will introduce capabilities between our CASB and DLP services that will enable administrators to peer into the files stored in their SaaS applications and identify sensitive data inside them. Roadmap: How Cloudflare Area 1 and DLP work together to protect data in email Cloudflare is combining capabilities from Area 1 Email Security and Data Loss Prevention (DLP) to provide complete data protection for corporate email. GA: Cloudflare CASB: Scan Salesforce and Box for security issues Cloudflare CASB now integrates with Salesforce and Box, enabling IT and security teams to scan these SaaS environments for security risks.

Versión beta: Novedad: Digital Experience Monitoring

Cloudflare Digital Experience Monitoring será un panel de control integral que ayudará a los directores de informática a comprender cómo los servicios de Internet y las aplicaciones críticas funcionan en toda su red corporativa. Regístrate para acceder a la versión beta.

Versión beta: Crea tu propia red Zero Trust global, privada y virtual en Cloudflare con WARP a WARP

Con un solo clic, cualquier dispositivo de tu organización que ejecute el cliente de dispositivo de Cloudflare, WARP, puede conectarse a cualquier otro dispositivo que ejecute WARP a través de una red privada. Regístrate para acceder a la versión beta.

Blog Summary GA: Expanding our Microsoft collaboration: Proactive and automated Zero Trust security for customers Cloudflare announced four new integrations between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and Cloudflare Zero Trust that reduce risk proactively. These integrated offerings increase automation, allowing security teams to focus on threats versus implementation and maintenance. Beta: API-based email scanning Now, Microsoft Office 365 customers can deploy Area 1 cloud email security via Microsoft Graph API. This feature enables O365 customers to quickly deploy the Area 1 product via API, with onboarding through the Microsoft Marketplace coming in the near future. GA: China Express: Cloudflare partners to boost performance in China for corporate networks China Express is a suite of offerings designed to simplify connectivity and improve performance for users in China and developed in partnership with China Mobile International and China Broadband Communications. Beta: Announcing the Authorized Partner Service Delivery Track for Cloudflare One Cloudflare announced the limited availability of a new specialization track for our channel and implementation partners, designed to help develop their expertise in delivering Cloudflare One services.

Disponibilidad general: Nuevas formas de solucionar los mensajes de "bloqueo" de Cloudflare Access

Investiga las decisiones de "permitir" o "bloquear" en función de la manera en que se ha realizado una conexión, con la misma facilidad con la que puedes solucionar los problemas de identidad de los usuarios en la plataforma Zero Trust de Cloudflare.

Versión beta: Seguridad de los datos de tus aplicaciones internas y SaaS con un solo clic

Protege los datos confidenciales ejecutando las sesiones de las aplicaciones en un navegador aislado y controla cómo los usuarios interactúan con los datos confidenciales, ahora con un solo clic. Regístrate para acceder a la versión beta.

Disponibilidad general: Compatibilidad de Cloudflare Access y Gateway con SCIM

Los servicios ZTNA (Access) y SWG (Gateway) de Cloudflare ahora son compatibles con el protocolo System for Cross-domain Identity Management (SCIM), lo que facilita a los administradores la gestión de los registros de identidad entre sistemas.

Disponibilidad general: Cloudflare Zero Trust: el lanzamiento de ping más interesante desde 1983

Los administradores de Cloudflare Zero Trust pueden utilizar herramientas de depuración ya conocidas que utilizan el protocolo ICMP (como Ping, Traceroute y MTR) para probar la conectividad a destinos de red privada.

Protección contra amenazasEstas publicaciones se centran en cómo ayudamos a las organizaciones a filtrar, analizar y aislar el tráfico para proteger a los usuarios contra el phishing, el ransomware y otras amenazas de Internet.

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Blog

Resumen

Disponibilidad general: Aislamiento de enlaces en correos electrónicos: tu red de seguridad frente a los últimos ataques de phishing

El servicio de aislamiento de enlaces en correos electrónicos es tu red de seguridad para los enlaces sospechosos que acaban en las bandejas de entrada y en los que los usuarios pueden hacer clic. Esta protección adicional convierte a Cloudflare Area 1 en la solución de seguridad del correo electrónico más completa cuando se trata de proteger contra ataques de phishing.

Disponbilidad general: Trae tus propios certificados a Cloudflare Gateway

Los administradores pueden utilizar sus propios certificados personalizados para aplicar políticas de filtrado HTTP, DNS, CASB, DLP, RBI y otras.

Disponibilidad general: Novedad: Perfiles DLP personalizados

El servicio de prevención de pérdida de datos (DLP) de Cloudflare ofrece ahora la posibilidad de crear medidas de detección personalizadas, para que las organizaciones puedan inspeccionar el tráfico en busca de sus datos más confidenciales.

Disponibilidad general: Servicios Zero Trust de Cloudflare para proveedores de servicios administrados

Descubre cómo el gobierno federal de EE. UU. y otros importantes proveedores de servicios administrados (MSP) utilizan la API de inquilino de Cloudflare para aplicar políticas de seguridad como filtrado DNS en todas las organizaciones que administran.

Entornos SaaS protegidosEstas publicaciones se centran en cómo mantenemos una seguridad y una visibilidad coherentes en todos los entornos de aplicaciones SaaS, específicamente, para proteger las fugas de datos confidenciales.

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Resumen

Plan de desarrollo: Cómo los servicios de CASB y DLP de Cloudflare trabajan juntos para proteger tus datos

Cloudflare Zero Trust añadirá funciones entre nuestros servicios CASB y DLP que permitirán que los administradores miren los archivos almacenados en sus aplicaciones SaaS e identifiquen los datos confidenciales que contienen.

Plan de desarrollo: Cómo Area 1 y la función de protección de pérdida de datos de Cloudflare trabajan juntos para proteger los datos del correo electrónico

Cloudflare combina las capacidades de Area 1 Email Security y la prevención de pérdida de datos (DLP) para ofrecer una protección integral de los datos del correo electrónico corporativo.

Disponibilidad general: Cloudflare CASB: Analiza Salesforce y Box para comprobar si hay problemas de seguridad

Cloudflare CASB ahora se integra con Salesforce y Box, lo que permite a los equipos de TI y de seguridad analizar estos entornos SaaS en busca de riesgos de seguridad.

Aceleramos y protegemos la conectividadAdemás de estas funciones de los productos, las publicaciones de este apartado destacan la velocidad y otras ventajas estratégicas que logran las organizaciones con Cloudflare.

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Blog

Resumen

¿Por qué los directores de informática eligen Cloudflare One?

Como parte de la CIO Week, hablamos con los líderes de algunos de nuestros mayores clientes para comprender mejor por qué eligieron Cloudflare. Descubre seis razones temáticas

Cloudflare es más rápido que Zscaler

Cloudflare es un 38-55 % más rápido que Zscaler a la hora de ofrecer experiencias Zero Trust, según han validado pruebas de terceros.

Disponibilidad general: Perfiles de configuración y detección de red para el agente Cloudflare One

El cliente de dispositivo de Cloudflare (WARP) puede ahora detectar de forma segura ubicaciones preconfiguradas y enrutar el tráfico en función de las necesidades de la organización para esa ubicación.

Facilitamos la utilización de CloudflareEstas publicaciones destacan las innovaciones en toda la cartera de soluciones de Cloudflare, que no están incluidas en las categorías Zero Trust y SASE, para ayudar a las organizaciones a proteger y acelerar el tráfico con facilidad.

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Blog

Resumen

Prueba ya una versión preliminar de cualquier producto de Cloudflare

Los clientes Enterprise ya pueden empezar a probar una versión preliminar de los servicios no sujetos a contrato con tan solo hacer un clic en el panel de control.

Disponibilidad general: Mejoramos los controles de acceso. Desactiva el acceso a la API de forma selectiva

Cloudflare facilita ahora a los propietarios de cuentas la visualización y la gestión del acceso que tienen sus usuarios a una cuenta, permitiéndoles restringir el acceso a la API de la misma.

Disponibilidad general: El control de versiones de zona ya está disponible de forma general

El control de versiones de zona permite que los clientes administren de forma segura la configuración de zona creando versiones de los cambios y eligiendo cómo y cuándo implementar estos cambios en entornos de tráfico definidos.

Plan de desarrollo: Servicios de aplicación de Cloudflare para redes privadas: haz más con las herramientas que ya te gusta utilizar

Cloudflare está desbloqueando eficiencias operativas al trabajar con integraciones entre nuestros servicios de aplicación para proteger los sitios web conectados a Internet y nuestra plataforma Cloudflare One para proteger las redes corporativas.

Colaboramos con los socios adecuados

Además de una nueva programación para nuestros socios de canal, estas publicaciones describen integraciones técnicas más estrechas que ayudan a las organizaciones a trabajar de forma más eficiente con las herramientas de TI y de seguridad que ya utilizan.

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Resumen

Disponibilidad general: Ampliamos nuestra colaboración con Microsoft: seguridad Zero Trust proactiva y automatizada para clientes

Cloudflare ha anunciado cuatro nuevas integraciones entre Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) y Cloudflare Zero Trust que reducen el riesgo de forma proactiva. La integración de estas soluciones aumenta la automatización, lo que permitirá a los equipos de seguridad priorizar las amenazas frente a la implementación y el mantenimiento.

Versión beta: Análisis de correo electrónico basado en API

Ahora, los clientes de Microsoft Office 365 pueden implementar la seguridad del correo electrónico en la nube de Area 1 mediante la API de Microsoft Graph. Esta función permite que los clientes de O365 implementen rápidamente el producto Area 1 mediante la API, con la incorporación mediante Microsoft Marketplace, próximamente disponible.

Disponibilidad general: China Express: Los socios de Cloudflare mejoran el rendimiento en China para las redes corporativas

China Express es un conjunto de soluciones diseñado para simplificar la conectividad y mejorar el rendimiento para los usuarios de China, desarrollado en asociación con China Mobile International y China Broadband Communications.

Versión beta: Programa para socios de prestación de servicios autorizados de Cloudflare One

Cloudflare ha anunciado la disponibilidad limitada de un nuevo programa de especialización para nuestros socios de canal y de implementación, diseñado para ayudar a desarrollar sus conocimientos en el suministro de servicios de Cloudflare One.

Optimización de tu experiencia multinube

Estas publicaciones del blog destacan las innovaciones que facilitan a las organizaciones simplificar la conexión a la red de Cloudflare y enviar el tráfico desde cualquier fuente a cualquier destino.

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Summary

Beta: Announcing the Magic WAN Connector: the easiest on-ramp to your next generation network

Cloudflare is making it even easier to get connected with the Magic WAN Connector: a lightweight software package you can install in any physical or cloud network to automatically connect, steer, and shape any IP traffic. Sign up for early access.

GA: Cloud CNI privately connects your clouds to Cloudflare

Customers using Google Cloud Platform, Azure, Oracle Cloud, IBM Cloud, and Amazon Web Services can now open direct connections from their private cloud instances into Cloudflare.

Cloudflare protection for all your cardinal directions

This blog post recaps how definitions of corporate network traffic have shifted and how Cloudflare One provides protection for all traffic flows, regardless of source or destination.