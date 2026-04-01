Nuestro compromiso continuo con la privacidad del solucionador de DNS público 1.1.1.1

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Hoy hace exactamente 8 años, lanzamos el solucionador de DNS público 1.1.1.1 , con la intención de crear el solucionador más rápido del mundo, y el más privado. Sabíamos que la confianza lo es todo para un servicio que gestiona la "agenda telefónica de Internet". Por eso, con su lanzamiento asumimos el compromiso único de confirmar públicamente que estamos haciendo lo que dijimos que haríamos con los datos personales. En 2020, contratamos a una empresa independiente para que comprobara nuestro trabajo , en lugar de pedirte que simplemente confiaras en nuestra palabra. Compartimos nuestra intención de actualizar estas evaluaciones en el futuro. También pedimos a otros proveedores que hicieran lo mismo. No obstante, según nuestra información, las prácticas de privacidad de DNS de ninguno de los otros principales solucionadores públicos han sido evaluadas de forma independiente.

En el momento de la revisión de 2020, el solucionador 1.1.1.1 tenía menos de dos años, y el objetivo de la evaluación era demostrar que nuestros sistemas cumplían todos los compromisos que asumimos sobre el funcionamiento de nuestro solucionador 1.1.1.1, incluso los compromisos que no afectaban a los datos personales ni a la privacidad de los usuarios.

Desde entonces, la pila tecnológica de Cloudflare ha crecido significativamente tanto en escala como en complejidad. Por ejemplo, hemos desarrollado una plataforma completamente nueva en la que se basa nuestro solucionador 1.1.1.1 y otros sistemas DNS. Así que nos pareció fundamental revisar nuestros sistemas y, en concreto, nuestros compromisos en materia de privacidad del solucionador 1.1.1.1, una vez más mediante una revisión rigurosa e independiente.

Hoy compartimos los resultados de nuestra última evaluación de privacidad, realizada por la empresa contable Big 4. Su evaluación independiente está disponible en nuestra página dedicada al cumplimiento .

Una vez finalizado el año natural 2024, empezamos nuestro proceso integral de recopilación y preparación de pruebas para nuestros auditores independientes. La evaluación llevó varios meses y requirió que muchos equipos de Cloudflare proporcionaran pruebas que respaldaran nuestros controles de privacidad en la práctica. Tras la finalización de la evaluación de los auditores independientes, nos complace compartir el informe final, que garantiza que se cumplieron nuestros compromisos: nuestros sistemas son tan privados como prometimos. Lo que es más importante, nuestras garantías de privacidad básicas para el solucionador 1.1.1.1 no han cambiado y las confirma una revisión independiente:

Cloudflare no venderá ni compartirá los datos personales de los usuarios del solucionador público con terceros ni utilizará los datos personales del solucionador público para enviar publicidad a ningún usuario.

Cloudflare solo conservará o utilizará lo que se solicite, no la información que permita identificar a la persona que ha realizado la solicitud.

Las direcciones IP de origen se anonimizan y se eliminan en un plazo de 25 horas.

También queremos ser transparentes en dos puntos. Primero: como explicamos en nuestro blog de 2020 en el que anunciamos los resultados de nuestra evaluación anterior , los paquetes de red muestreados aleatoriamente (como máximo el 0,05 % de todo el tráfico, incluida la dirección IP de consulta de los usuarios del solucionador público 1.1.1.1) se utilizan únicamente para la resolución de los problemas de red y la mitigación de los ataques.

En segundo lugar, el alcance de esta evaluación se centra exclusivamente en nuestros compromisos en materia de privacidad. En 2020, nuestra primera evaluación analizó todas nuestras declaraciones, no solo nuestros compromisos en materia de privacidad, sino también nuestra descripción de cómo gestionaríamos los datos anonimizados de los registros de transacciones y depuración ("Registros públicos del solucionador") para el funcionamiento legítimo de nuestro solucionador público y con fines de investigación. Con el tiempo, nuestros usos de estos datos para impulsar servicios como Cloudflare Radar , que lanzamos después de nuestra evaluación inicial de 1.1.1.1, han cambiado la forma en que tratamos esos registros, aunque esto no afecta de ninguna forma a la información personal o la privacidad personal.

Como señalamos en la primera revisión hace 6 años : nunca hemos querido saber qué hacen las personas en Internet, y hemos tomado las medidas técnicas necesarias para garantizar que no podamos saberlo. En Cloudflare, creemos que la privacidad debe ser la opción por defecto. Al someternos de forma proactiva a estas evaluaciones independientes, esperamos establecer un estándar para el resto del sector. Creemos que todos los usuarios, tanto si navegan directamente por la web como si implementan un agente de IA en su nombre, merecen un Internet que no rastree sus movimientos. Además, Cloudflare mantiene firmemente el compromiso de nuestra Política de privacidad de que no combinaremos de ningún modo la información recopilada de las consultas DNS a nuestro solucionador 1.1.1.1 con otros datos de Cloudflare o de terceros de forma que pueda utilizarse para la identificación de los usuarios finales individuales.