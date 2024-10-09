La red troncal de la conectividad cloud de Cloudflare
2024-08-06
Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios...Seguir leyendo »
2024-08-06
Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios...Seguir leyendo »
2023-12-01
Con los años, la potencia de CPU ha aumentado rápidamente, y la compatibilidad con las GPU amplía considerablemente la aplicabilidad del servidor en distintos dominios, como el aprendizaje automático y la inferencia...
2022-03-17
Hoy ampliamos la disponibilidad de Magic Transit a los clientes con redes más pequeñas ofreciendo espacio de dirección IP protegido por Magic Transit y gestionado por Cloudflare...
2020-12-07
La solución Data Localization Suite permite a las empresas aprovechar las ventajas de rendimiento y seguridad de la red global de Cloudflare, facilitando al mismo tiempo la creación de reglas y controles en el extremo sobre el lugar donde se procesan y almacenan sus datos....
2019-08-15
La red global de Cloudflare actualmente abarca 193 ciudades en más de 90 países. Con más de 20 millones de propiedades de Internet en nuestra red, aumentamos la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de grandes porciones de Internet cada vez que añadimos una ubicación....
14 de marzo de 2018
¡Mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! No, no es el 16 de septiembre (Día de la Independencia de México). Sin embargo aquí en Cloudflare celebramos la introducción de nuestro Datacenter #134 en la Ciudad De México. ...
17 de agosto de 2016
Cloudflare protege más de 4 millones de bienes en Internet mediante nuestra red global, que abarca 86 ciudades en 45 países. Al operar esta red, obtenemos una perspectiva privilegiada para seguir la evolución de los costes del ancho de banda de todo el mundo....
13 de junio de 2014
Tras de la paliza histórica de “La Roja” por parte de “La Naranja Mecánica”, nos sentimos obligados a ofrecer al menos una buena noticia para los 34 millones de usuarios de Internet en España: Presentamos el centro de datos #25 de CloudFlare en Madrid, España....