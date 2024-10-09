Descubre los últimos hitos y ampliaciones de la red troncal global de Cloudflare y cómo respalda nuestra conectividad cloud y nuestros servicios ...

Con los años, la potencia de CPU ha aumentado rápidamente, y la compatibilidad con las GPU amplía considerablemente la aplicabilidad del servidor en distintos dominios, como el aprendizaje automático y la inferencia ...

Hoy ampliamos la disponibilidad de Magic Transit a los clientes con redes más pequeñas ofreciendo espacio de dirección IP protegido por Magic Transit y gestionado por Cloudflare ...

La solución Data Localization Suite permite a las empresas aprovechar las ventajas de rendimiento y seguridad de la red global de Cloudflare, facilitando al mismo tiempo la creación de reglas y controles en el extremo sobre el lugar donde se procesan y almacenan sus datos. ...

La red global de Cloudflare actualmente abarca 193 ciudades en más de 90 países. Con más de 20 millones de propiedades de Internet en nuestra red, aumentamos la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad de grandes porciones de Internet cada vez que añadimos una ubicación. ...