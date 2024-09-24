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Un recorrido comprometido con la privacidad y la seguridad

En 2018, Cloudflare anunció 1.1.1.1 , uno de los servicios de DNS para consumidores más rápidos y que prioriza la privacidad. 1.1.1.1 fue el primer producto de consumo que lanzó Cloudflare, cuyo objetivo era llegar a un público más amplio. Este servicio se diseñó para ser rápido y privado, y no mantiene información que pueda identificar quién realiza una solicitud.

En 2020, Cloudflare anunció 1.1.1.1 for Families , diseñado para añadir una capa de protección a nuestro solucionador público 1.1.1.1 existente. Nuestro propósito con este producto era ofrecer a los consumidores, es decir, a las familias, la posibilidad de añadir un filtro de seguridad y de contenido para adultos a fin de bloquear el acceso de usuarios incautos a sitios específicos durante su navegación por Internet.

Hoy anunciamos oficialmente que cualquier proveedor de acceso a Internet y fabricante de equipos puede utilizar nuestros solucionadores de DNS de forma gratuita. Los proveedores de acceso a Internet, redes y equipos de hardware pueden inscribirse y unirse a este programa para asociarse con Cloudflare y ofrecer una experiencia de navegación más segura, fácil de usar, líder del sector y gratuita para todos los usuarios.

Las principales empresas ya se han asociado con Cloudflare para ofrecer soluciones mejores y personalizadas para proteger a sus clientes. Al ofrecer este servicio en un lugar familiar para el cliente, puedes ayudarnos a hacer de Internet un lugar seguro para todos.

La necesidad de centrarse intencionadamente en las familias

La COVID-19 planteó nuevos desafíos a partir de 2020, a medida que aumentaba la actividad en línea de los niños y la dependencia de las redes domésticas estaba más presente que nunca. Las investigaciones muestran que alrededor del 67 % de los adolescentes tienen acceso a una tableta, y que niños de tan solo dos años acceden a contenido multimedia. Aunque a menudo es impresionante ver la facilidad con la que un niño pequeño puede navegar por un teléfono inteligente o una tableta y acceder a su programa favorito de YouTube, cada vez es más preocupante que los niños puedan encontrarse involuntariamente con contenido dañino durante esta actividad.

Nuestro lanzamiento de 1.1.1.1 for Families en 2020 proporcionó esa tranquilidad a los usuarios de todo el mundo, y sigue ofreciendo esa protección. Hoy en día, los hogares pueden configurar este servicio utilizando nuestra guía . Pueden seleccionar el solucionador de DNS que quieren utilizar, centrándose solo en la privacidad, o incluir el bloqueo de las amenazas de seguridad y el contenido para adultos en toda su red doméstica.

Aunque este servicio está disponible y es gratuito para cualquier usuario, todavía hay muchos usuarios que navegan en línea a diario sin protección. Configurar una protección como esta puede resultar abrumador, y muchos usuarios no saben por dónde empezar o cómo configurarla en sus dispositivos o en su red doméstica. Hoy anunciamos una asociación que facilitará a los usuarios la instalación y la configuración.

Asociación para ampliar aún más la seguridad

Los proveedores de acceso a Internet y los proveedores de red pueden utilizar los diferentes servicios de resolución de Cloudflare para ofrecer diversas soluciones a sus clientes. Nuestros socios existentes han tomado estas soluciones y las han incorporado en sus plataformas como una extensión de los servicios que ya están proporcionando a sus clientes. Este modelo integrado permite una fácil adopción y un recorrido coherente e integral para el cliente final. Cada servicio está diseñado con un propósito específico en mente, que se describe a continuación:

Nuestro principal solucionador de privacidad (1.1.1.1) está diseñado para ofrecer velocidad y privacidad. Además, las solicitudes de DNS a nuestro solucionador público se pueden enviar a través de un canal seguro utilizando DNS sobre HTTPS (DoH) o DNS sobre TLS (DoT) , lo que reduce significativamente las probabilidades de espionaje no deseado o ataques "monster-in-the-middle".

Nuestro solucionador de seguridad (1.1.1.2) tiene todas las ventajas de 1.1.1.1, con la ventaja adicional de proteger a los usuarios de aquellos sitios que contienen malware, correo no deseado, ataques de comando y control de botnets o amenazas de phishing.

Nuestro solucionador para familias (1.1.1.3) ofrece todas las ventajas de 1.1.1.2, con la ventaja adicional de bloquear el contenido para adultos no deseado tanto en la navegación directa a los sitios, como limitando los motores de búsqueda públicos solo a Búsqueda Segura. Esto evita que un usuario busque, sin saberlo, algo que pueda devolver un resultado no deseado.

Seguridad Premium y personalizaciones

Si los usuarios quieren aún más flexibilidad que la que ofrecen nuestros solucionadores de DNS públicos, Cloudflare también ofrece un producto Gateway que permite el filtrado, la creación de informes, el registro, el análisis y la programación personalizados. Esta solución avanzada de Gateway incluye más de 114 categorías que van desde redes sociales, plataformas de mensajería en línea, videojuegos y resultados de "búsqueda segura" hasta "hogar y jardín".

Los filtros adicionales y la funcionalidad de programación permiten a los usuarios ejercer controles más matizados y por hora, como limitar las redes sociales durante el horario escolar o la hora de la cena.

Si eres un proveedor de acceso a Internet o un fabricante de equipos y quieres ofrecer opciones fácilmente personalizables para tus clientes, tienes también esta opción. Tenemos un entorno multiinquilino disponible para nuestra solución Gateway con la que nuestros clientes pueden ofrecer a sus suscriptores individuales la capacidad de configurar sus propios filtros específicos para sus usuarios y hogares. Si eres un fabricante de dispositivos o un proveedor de acceso a Internet y quieres ofrecer protecciones personalizables para tus suscriptores individuales, esta puede ser una buena opción para ti.

Nuestro compromiso continuo con la privacidad y la seguridad

Una elección fácil

En pocas palabras, Cloudflare es una opción fácil y obvia para proteger a los usuarios y las familias. Por eso, todas las empresas líderes han elegido asociarse con Cloudflare para ayudar a proteger a los clientes y a sus familias. En 2020, tras el lanzamiento de 1.1.1.1 for Families , atendimos más de 200 000 millones de consultas DNS al día para 1.1.1.1. En la actualidad, atendemos 1,7 billones de consultas al día para 1.1.1.1 y nuestra presencia en la red abarca más de 330 ciudades y se interconecta con más de 12 500 redes distintas . Esta red nos sitúa en un abrir y cerrar de ojos al alcance del 95 % de la población mundial conectada a Internet (tus clientes), lo que garantiza que reciban una velocidad ultrarrápida mientras navegan.

Más allá de nuestra velocidad, casi el 20 % de todos los sitios web de todo el mundo utilizan Cloudflare como proxy inverso. Esto nos proporciona valiosa información sobre las últimas tendencias, amenazas e investigaciones de Internet . Al asociarte con nosotros, puedes aprovechar nuestros puntos fuertes (una potente infraestructura, amplia información basa en datos y un equipo dedicado a la información sobre amenazas) mientras te centras en tus prioridades principales. No hay mejor socio que uno que ofrezca un alcance global, un rendimiento excelente y privacidad integrada .

Únete a nosotros para facilitar una experiencia de navegación segura a todos los usuarios

Cloudflare comenzó con el objetivo singular de ayudar a mejorar Internet, y nuestra Semana aniversario anual es un catalizador de muchos desarrollos que han definido la mejora de Internet para todos.

Seguimos comprometidos a ayudar a proteger y mejorar Internet para todos los usuarios, y para ello debemos adaptarnos a su situación, independientemente del punto en que se encuentren. Nuestras asociaciones son fundamentales para que esto se haga realidad, y queremos que formes parte de la solución con nosotros.