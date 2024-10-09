MÁS PUBLICACIONES
03 de octubre de 2022
Protección contra las amenazas del futuro - Cloudflare se suma a la criptografía poscuántica
El futuro del Internet privado y protegido está en juego. Por eso, hoy hemos activado la criptografía poscuántica para todos nuestros clientes...
03 de octubre de 2022
Novedad: Cloudflare Tunnel poscuántico
Hoy, damos dos pasos importantes hacia este objetivo: la versión cloudflared 2022.9.1, añade la marca --poscuántica, que cuando se entrega, garantiza la protección de la conexión desde cloudflared a nuestra red (conexión 3) contra la amenaza de los ordenadores cuánticos...
14 de octubre de 2021
Resolvemos la arquitectura "narrow waist" de las direcciones IP con Addressing Agility, una solución para nombres y servicios web
A grandes escalas operativas, el direccionamiento IP impide la innovación en los servicios de red. ...
08 de diciembre de 2020
Hacia una nueva generación de protocolos respetuosos con la confidencialidad.
Hoy vamos a presentar algunas iniciativas que ayudarán a mejorar los protocolos de Internet con respecto a un aspecto que es importante para nuestros clientes y los usuarios de Internet en todo el mundo: la privacidad....
08 de diciembre de 2020
Las mejores contraseñas nunca salen de tu dispositivo
Imagina contraseñas para servicios en línea que nunca salen de tu dispositivo, encriptadas o no. OPAQUE es un nuevo protocolo criptográfico que hace posible esta idea, dándote a ti y solo a ti el control total de tu contraseña....
08 de diciembre de 2020
Cómo mejorar la privacidad del DNS con Oblivious DoH en 1.1.1.1
Oblivious DoH no solo permite que las consultas DNS mediante HTTPS (DoH) sean seguras, sino también privadas. Se trata de un nuevo estándar propuesto que separa las direcciones IP de las consultas para que ninguna entidad pueda ver ambas al mismo tiempo....
08 de diciembre de 2020
Adiós, ESNI, ¡hola, ECH!
Un recorrido exhaustivo por Encrypted Client Hello, un estándar que encripta parámetros confidenciales enviados por el cliente como parte del protocolo de enlace TLS....
29 de octubre de 2019
Explicación del cifrado de DNS
El sistema de nombres de dominio (DNS) es la libreta de direcciones de Internet. Cuando visitas cloudflare.com o cualquier otro sitio, tu navegador le solicitará a un resolutor de DNS la dirección IP para encontrar el sitio web....
28 de octubre de 2019
Compatible con la última versión del protocolo de Privacy Pass
En Cloudflare, nos comprometemos a apoyar y desarrollar nuevas tecnologías de protección de la privacidad que beneficien a todos los usuarios de Internet. En noviembre de 2017, anunciamos un soporte por parte del servidor para el protocolo de Privacy Pass,...
21 de junio de 2019
Presentación de time.cloudflare.com
Cloudflare siempre ha sido líder en la implementación de versiones seguras de protocolos de internet inseguros y los pone a disposición de manera gratuita para cualquier usuario. ...
17 de septiembre de 2018
Cloudflare se hace interplanetario: presentamos la puerta de enlace a IPFS (InterPlanetary File System o Sistema de Archivos Interplanetario en español) de Cloudflare
Hoy estamos encantados de presentar la puerta de enlace a IPFS de Cloudflare, una manera fácil de acceder al contenido de IPFS, que no requiere instalar ni ejecutar ningún software especial en tu ordenador....
26 de septiembre de 2017
Geo Key Manager: Cómo funciona
Hoy hemos anunciadoGeo Key Manager, una función que ofrece a los clientes un control sin precedentes sobre dónde se almacenan sus claves privadas cuando se cargan en Cloudflare. ...