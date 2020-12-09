Comienza gratis|Te ayudamos|

Blog de Cloudflare

Suscríbete para recibir notificaciones de nuevas publicaciones:

Eliminación de la cookie __cfduid

2020-12-09

2 min de lectura
Esta publicación también está disponible en English, Deutsch, Italiano, Português y Français.

Eliminamos la cookie __cfduid. A partir del 10 de mayo de 2021, dejaremos de incorporar el encabezado "Set-Cookie" en las respuestas HTTP. Las últimas cookies __cfduid caducarán 30 días después de esa fecha.

Nunca utilizamos la cookie __cfduid con una finalidad distinta de la de ofrecer servicios críticos de rendimiento y seguridad en nombre de nuestros clientes. No obstante, debemos admitir que el uso de "uid" en el nombre de la cookie parecía una especie de identificación de usuario, pero no era así. Cloudflare nunca rastrea a los usuarios finales por los sitios web ni vende sus datos personales. Sin embargo, no queremos que haya dudas sobre el uso de nuestras cookies ni que ningún cliente piense que necesita un banner de cookies por lo que hacemos.

Entonces, ¿por qué usamos la cookie __cfduid y por qué podemos eliminarla ahora?

El uso principal de la cookie es detectar bots en la web. Los bots maliciosos pueden interrumpir un servicio que ha solicitado expresamente un usuario final (mediante ataques DDoS) o comprometer la seguridad de la cuenta de un usuario (por ejemplo, mediante ataques de fuerza bruta, como el descifrado de contraseñas o el relleno de credenciales, entre otros). Utilizamos muchas señales para diseñar modelos de aprendizaje automático que pueden detectar el tráfico automatizado de bots. La existencia y vigencia de la cookie __cfduid era sólo una de ellas. Por lo tanto, para aquellos clientes se benefician de nuestros productos de gestión de bots, la cookie __cfduid es una herramienta que les permite ofrecer un servicio solicitado expresamente por el usuario final.

El valor de la cookie __cfduid se deriva de la función hash unidireccional MD5 de la dirección IP de la cookie, la fecha/hora, el agente de usuario, el nombre de host y el sitio web de referencia, lo que significa que no podemos vincular una cookie a una persona específica. Aún así, como una compañía que prioriza la privacidad, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿Podemos encontrar una manera mejor de detectar bots prescindiendo de la recopilación de las direcciones IP de los usuarios finales?

En las últimas semanas hemos estado haciendo pruebas para ver si es posible ejecutar nuestros algoritmos de detección de bots sin usar esta cookie y hemos descubierto que sí, que podremos dejar de usarla para este fin. Queremos avisar a nuestros clientes de la eliminación de la cookie para darles un periodo de transición, mientras que nuestro equipo de gestión de bots trabaja para asegurar que no haya una degradación en la calidad de nuestros algoritmos de detección de bots después de eliminar la cookie. (Hay que destacar que algunos clientes que tengan contratado nuestro servicio Bot Management tendrán que seguir usando una cookie diferente a partir del 1 de abril.)

Aunque es un pequeño cambio, nos entusiasma la posibilidad de facilitar, acelerar y a la vez aumentar la privacidad de la web.

Protegemos redes corporativas completas, ayudamos a los clientes a desarrollar aplicaciones web de forma eficiente, aceleramos cualquier sitio o aplicación web, prevenimos contra los ataques DDoS, mantenemos a raya a los hackers, y podemos ayudarte en tu recorrido hacia la seguridad Zero Trust.

Visita 1.1.1.1 desde cualquier dispositivo para empezar a usar nuestra aplicación gratuita y beneficiarte de una navegación más rápida y segura.

Para saber más sobre nuestra misión para ayudar a mejorar Internet, empieza aquí. Si estás buscando un nuevo rumbo profesional, consulta nuestras ofertas de empleo.
PrivacidadPrivacy WeekBots

Síguenos en X

Sergi Isasi|@sgisasi
Cloudflare|@cloudflare

Publicaciones relacionadas

16 de marzo de 2026

Standing up for the open Internet: why we appealed Italy’s "Piracy Shield" fine

Cloudflare is appealing a €14 million fine from Italian regulators over "Piracy Shield," a system that forces providers to block content without oversight. We are challenging this framework to protect the Internet from disproportionate overblocking and lack of due process....

Política y legal, Privacidad, Transparencia, Internet Regulation, Cybersecurity 

27 de febrero de 2026

Bringing more transparency to post-quantum usage, encrypted messaging, and routing security

Cloudflare Radar has added new tools for monitoring PQ adoption, KT logs for messaging, and ASPA routing records to track the Internet's migration toward more secure encryption and routing standards. ...

Radar, Seguridad, Privacidad, Post-Quantum, Routing (ES), Research 