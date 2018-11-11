Una cosa que puedes hacer para que Internet sea más seguro y más rápido

2 min de lectura

El 1 de abril de 2018, anunciamos 1.1.1.1, el resolutor de DNS público más rápido del mundo ???. Hoy, lanzamos la aplicación móvil 1.1.1.1 para que sea increíblemente fácil usar 1.1.1.1 en tu teléfono.

TL; DR

Cuando usas una conexión de Internet pública, la gente puede ver qué sitios visitas. Es más, el proveedor de servicios de Internet posiblemente venda todo tu historial al mejor postor. Tenemos una herramienta llamada 1.1.1.1 que facilita que la experiencia de Internet sea más rápida y privada. Sin embargo, anteriormente su uso resultaba muy complejo para mucha gente, especialmente en dispositivos móviles. Hoy, lanzamos una aplicación a la que tú y toda la gente que conozcas podéis recurrir para usar 1.1.1.1 cada vez que tu teléfono móvil se conecte a Internet. Es gratis, es sencilla, descárgala ahora.

El resolutor público más rápido

DNSPerf

El 1 de abril lanzamos 1.1.1.1. Francamente, es impresionante la cantidad de gente que ha optado por ella. Cambiar la configuración de red no es fácil, pero según indica la cantidad de tráfico, muchas personas habéis hecho el esfuerzo. ¡Gracias!

Dicho esto, hay incluso más gente que no es capaz de hacer esos cambios, especialmente en dispositivos móviles. Queremos que todo el mundo tenga acceso a un Internet más rápido y más privado, y los millones de sitios en Cloudflare valoran la mejora del rendimiento cuando los visitan los usuarios de 1.1.1.1.

Hace un mes, anunciamos la versión beta pública de la nueva manera más sencilla de instalar 1.1.1.1 como aplicación móvil.

¿Qué aprendimos de la versión beta?

Aprendimos una lección que, según parece, redescubrimos con cada producto que ponemos en marcha: nuestros clientes de las versiones beta son increíbles. Descubrieron errores y problemas de configuración, no solo con la aplicación, sino también con operadores de telefonía móviles.

Particularmente, dado su papel como la primera aplicación que lanzaremos en tiendas de aplicaciones móviles, nos dio mucha energía y nos sorprendió el entusiasmo que notamos en la gente. Vimos lo que siempre hemos deseado: un Internet más rápido, por todo el mundo:

Damn @Cloudflare your 1.1.1.1 app is incredible. Things that normally takes 5 to 7 seconds to load in Vietnam are taking 3. — Chris Walton (@ChrisWalton10) November 1, 2018

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los usuarios que nos mostraron ❤️ y nos ayudaron poner 1.1.1.1 a disposición del mundo.

Una aplicación, gratis para todos

La aplicación 1.1.1.1. hace tu Internet más rápido y más privado. Es rematadamente fácil de configurar. Y lo mejor: ¡es gratis!

Es lo que hay que hacer. Estamos facilitando que todo el mundo tenga una experiencia de Internet con mayor privacidad. La gente no debería tener que pagar por un Internet más privado.

Más allá de eso, millones de sitios web dependen de Cloudflare en cuanto a su rendimiento y seguridad. Al aumentar los usuarios de 1.1.1.1, hacemos que esos sitios sean más rápidos. Eso hace que Cloudflare sea mejor e Internet también. Todos salimos ganando.

Descárgala hoy para tener un Internet más seguro y más rápido ✌️✌️.