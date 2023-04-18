La administración de consentimiento, más fácil y clara con Cloudflare Zaraz

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Según donde vivas, es posible que se te solicite que aceptes el uso de cookies cuando visites un sitio web por primera vez. Y, si en alguna ocasión has hecho clic en alguna opción que no fuera Aprobar, habrás observado que la lista de opciones acerca de a qué servicios se debe o no permitir utilizar cookies puede ser muy extensa. La razón es que los sitios web suelen incorporar muchas herramientas de terceros para servicios de seguimiento, pruebas A/B, retargeting, etc., y cada uno de ellos requiere el consentimiento.

Para los propietarios de los sitios web, es muy difícil controlar qué herramientas de terceros se utilizan y si han solicitado a los usuarios finales el consentimiento para usarlas. Algunas te ayudan a cargar scripts de terceros en tu sitio web. Otras te ayudan a obtener y administrar el consentimiento. Lograr que las primeras respeten las opciones de las segundas es, como poco, enrevesado.

Esto cambia con Cloudflare Zaraz, una solución que proporciona protección y rapidez a las herramientas de terceros, y que ahora también puede ayudarte a obtener y administrar el consentimiento. Con Zaraz Consent Manager, puedes reunir fácilmente las preferencias de consentimiento de tus usuarios en tu sitio web, utilizando una ventana modal de consentimiento, y aplicar tu política de consentimiento en las herramientas de terceros que cargas mediante Cloudflare Zaraz. La ventana modal de consentimiento trata todas las herramientas que gestiona de forma que es necesario otorgar explícitamente el consentimiento para su uso, y permite que los usuarios acepten o rechacen todas esas herramientas con un solo clic.

El futuro es privado

El panorama de la privacidad en torno a las cookies de análisis, las cookies de retargeting y tecnologías de seguimiento similares evoluciona rápidamente. En Europa, por ejemplo, el año pasado la entidad reguladora de datos de Francia sancionó a Google y Facebook con una multa de millones de euros por dificultar a los usuarios el rechazo de todas las cookies. En paralelo, en California, se han adoptado medidas coercitivas relativas a las cookies de retargeting. Además, en California y en algunos otros estados entrará en vigor una nueva legislación en materia de retargeting en 2023. Como resultado, cada vez más empresas recelan de la responsabilidad potencial relacionada con las actividades de tratamiento de datos realizadas por scripts de terceros que utilizan cookies adicionales en sus sitios web.

Los requisitos legales son distintos en cada jurisdicción, por lo que su cumplimiento acarrea dificultades para las empresas que intentan promocionar sus bienes y servicios. En lo que respecta a la creciente avalancha de normativas relacionadas con los trackers y las cookies, es indiscutible que es necesario notificar a los usuarios finales, a fin de que tengan la oportunidad de dar su consentimiento al uso de estos trackers.

En Europa, es necesario obtener este consentimiento antes de la carga y ejecución de los scripts de terceros. Por desgracia, hemos observado que esto no siempre es así. A veces el motivo es que la plataforma que se utiliza para generar el banner de consentimiento dificulta configurarlo para que bloquee estos scripts hasta que se otorgue el consentimiento. Para muchos propietarios de sitios web pequeños, esto dificulta el cumplimiento.

Algunas ventanas modales de consentimiento están diseñadas para llevar al engaño, puesto que utilizan patrones oscuros que hacen que el proceso para rechazar el consentimiento sea mucho más difícil y requiera más tiempo que el proceso para otorgarlo. Esto no solo resulta frustrante para los usuarios finales. Las entidades reguladoras también están adoptando medidas coercitivas para evitarlo.

Banner de cookies en un sitio web. El proceso para rechazar el consentimiento al uso de cookies es más difícil y requiere más tiempo que el proceso para otorgarlo. Esto, en el mejor de los casos, puede parecer frustrante a los usuarios y, en el peor, conllevar medidas coercitivas por parte de las entidades reguladores de diversas jurisdicciones.

La administración de consentimiento, más fácil

Cloudflare Zaraz es una herramienta que te permite descargar la mayor parte del trabajo de los scripts de terceros a Cloudlare Workers. Esto aumenta considerablemente el rendimiento y reduce el tiempo necesario para que el sitio sea completamente interactivo. Para ello, los usuarios configuran scripts de terceros en el panel de control. Esto significa que Cloudflare Zaraz ya tiene información sobre que scripts cargar y la capacidad de no ejecutar scripts en determinadas condiciones. Por este motivo, el equipo ha desarrollado una ventana modal de consentimiento que se integraría con las herramientas ya configuradas en el panel de control y cuya configuración no podría ser más sencilla.

Para empezar a utilizar la funcionalidad de consentimiento, simplemente debes proporcionar información básica sobre el administrador del sitio web (nombre, dirección postal, dirección de correo electrónico) y asignar un fin a cada una de las herramientas que deseas que gestione la ventana modal de consentimiento. Esta se mostrará automáticamente a todos los usuarios de tu sitio web. Puedes personalizar fácilmente los estilos CSS de esta ventana para que coincida con tu identidad de marca y otras pautas de estilo.

En línea con el Reglamento de Privacidad Electrónica y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeos, hemos hecho que todo consentimiento se deba otorgar explícitamente. Es decir, los trackers o cookies que no son estrictamente necesarios están desactivados por defecto, y solo se ejecutarán una vez activados. Con nuestra ventana modal, los usuarios pueden rechazar u otorgar el consentimiento para cualquier fin, con solo un clic, o bien pueden optar por otorgar su consentimiento solo para fines específicos.

La consecuencia lógica de que el consentimiento se deba otorgar explícitamente es que las herramientas que gestiona la ventana modal de consentimiento no realizarán un seguimiento de los usuarios que visitan por primera vez el sitio. Si se utilizan plataformas tradicionales de administración de consentimiento, esto podría suponer la pérdida de importantes eventos pageview. Puesto que Cloudflare Zaraz está estrechamente integrado con la carga y la gestión de los datos de todas las herramientas de terceros, evita automáticamente esta pérdida de datos. Cuando el usuario que visita por primera vez el sitio otorga su consentimiento para un fin vinculado a un script de terceros, Zaraz volverá a emitir el evento pageview solo para ese script.

Más adelante añadiremos más funciones relacionadas con el consentimiento, entre ellas una opción para que sea necesario rechazar explícitamente el consentimiento para ciertos fines, así como internacionalización y análisis de cómo los usuarios interactúan con la ventana modal.

Prueba Zaraz Consent para comprobar tú mismo lo fácil que puede ser la administración de consentimiento, bloquear los scripts para los que no tienes el consentimiento del usuario y respetar el derecho de los usuarios finales de decidir cómo se utilizan sus datos.