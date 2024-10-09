Turnstile se integra con el WAF de Cloudflare para desafiar solicitudes fetch

2023-12-18

La edición o creación de un nuevo widget de Turnstile con la opción "Pre-Clearence" activada permite a los clientes de Cloudflare utilizar Turnstile para generar un desafío cuando se carga el código HTML de una página y garantizar que todas las respuestas válidas tengan un token de Turnstile válido. ...