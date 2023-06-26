Rückblick: Speed Week 2023

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Die Speed Week 2023 ist offiziell vorbei.

In unserem Blogbeitrag „Willkommen zur Speed Week 2023“ haben wir uns ein klares Ziel gesetzt:

„Diese Woche werden wir Ihnen helfen, das zu messen, was wirklich zählt. Wir verschaffen Ihnen Einblick in Ihre Performance, von Zero Trust und APIs bis hin zu Websites und Anwendungen. Und schließlich helfen wir Ihnen, schneller zu werden. Rasch.“

Diese Woche haben wir fünf Beiträge zum Thema Performance-Messung veröffentlicht und erklärt, welche Metriken und Ansätze sinnvoll sind und warum. Wir haben uns eingehend mit dem neuesten Core Web Vital, „Interaction to Next Paint“, befasst, was es bedeutet und wie wir helfen können. Es gab einen Beitrag über Time To First Byte (TTFB) und warum es sich nicht als Maßstab einer guten Web-Performance eignet. Außerdem haben wir darüber geschrieben, wie man die Zero Trust-Performance misst und die Cloudflare Radar-Seite zur Internetqualität angekündigt, die es jedem ermöglicht, die Qualität der Internetverbindung zwischen Internet Service Providern, Ländern und mehr zu vergleichen.

Wir haben neue Produkte wie Observatory, Digital Experiencing Monitoring und Timing Insights eingeführt. Diese Produkte bieten einen unglaublichen Einblick in die Performance Ihrer Anwendungen und Websites aus der Sicht von Website-Besuchern und Ihren Mitarbeitern.

Als nächstes haben wir gezeigt, wie wir weiterhin die Schnellsten sind, mit neuen Beiträgen darüber, wie wir das schnellste Netzwerk, das schnellste Secure Web Gateway, den schnellsten Zero Trust Network Access und die schnellsten Lösungen zur Remote-Browserisolierung haben. Es gab sogar ein Update darüber, wie unser globales Netzwerk auf 300 Städte angewachsen ist. Das Cloudflare-Netzwerk steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und jedes Produkt, das wir entwickeln, profitiert von der Geschwindigkeit und der Größenordnung, die es bietet, sowie von der Nähe zum Nutzer.

Es gab auch eine Reihe großartiger Produktankündigungen, die mit einem einzigen Knopfdruck Performance-Steigerungen ermöglichen, um Ihren Datenverkehr zu beschleunigen. Smart Hints, HTTP/3-Priorisierung, Argo für UDP, Brotli-Komprimierung End-to-End, LL-HLS für Stream und Ricochet für API-Gateway machen Geschwindigkeit einfach - und geben Ihnen einen sofortigen Geschwindigkeitsschub für Ihren Datenverkehr bei sehr minimaler, wenn überhaupt vorhandener Konfiguration.

Wir haben auch gezeigt, wie KI/ML bei Cloudflare weiterhin eine große Rolle spielen. In unseren Beiträgen haben wir erörtert, warum KI-Inferencing im Cloudflare-Netzwerk hinsichtlich der Performance sinnvoll ist und wie wir Machine Learning und ausführen –im Bereich der Millisekunden.

Zu guter Letzt haben wir darüber geschrieben, wie wir es unseren Kunden mit unseren Programmen Turpentine und Descaler einfacher denn je machen, von älteren Anbietern zu Cloudflare zu migrieren.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, bei Allem was wir tun, schnellsten zu sein und es unseren Kunden einfach zu machen, die beste Performance zu erhalten.

Falls Sie eine der Ankündigungen verpasst haben, werfen Sie doch einen Blick auf die nachfolgende Zusammenfassung und den Navigationsleitfaden.

KI / Machine Learning

.tg {border-collapse:collapse;border-color:#ccc;border-spacing:0;} .tg td{background-color:#fff;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{background-color:#f0f0f0;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-zb5k{color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Announcement Summary Globally distributed AI and a Constellation update Announcing new Constellation features, explaining why it’s the first globally distributed AI platform and why deploying your machine learning tasks in our global network is advantageous. Every request, every second: scalable machine learning at Cloudflare Describing the technical strategies that have enabled us to expand the number of machine learning features and models, all while substantially reducing the processing time for each HTTP request on our network. How Orpheus automatically routes around bad Internet weather A little less than two years ago, Cloudflare made Orpheus automatically available to all customers for free. Since then, Orpheus has saved 132 billion Internet requests from failing by intelligently routing them around connectivity outages, prevented 50+ Internet incidents from impacting our customers, and made our customer’s origins more reachable to everyone on the Internet. Let’s dive into how Orpheus accomplished these feats over the last year. How Cloudflare runs machine learning inference in microseconds How we optimized bot management’s machine learning model execution. To reduce processing latency, we've undertaken a project to rewrite our bot management technology, porting it from Lua to Rust, and applying a number of performance optimizations. This post focuses on optimizations applied to the machine-learning detections within the bot management module, which account for approximately 15% of the latency added by bot detection. By switching away from a garbage collected language, removing memory allocations, and optimizing our parsers, we reduce the P50 latency of the bot management module by 79μs - a 20% reduction.

Ankündigung

Zusammenfassung

Announcement Summary Introducing the Cloudflare Radar Internet Quality Page The new Internet Quality page on Cloudflare Radar provides both country and network (autonomous system) level insight into Internet connection performance (bandwidth) and quality (latency, jitter) over time based on benchmark test data as well as speed.cloudflare.com test results. Network performance update: Speed Week 2023 A blog post that shares the most recent network performance updates, and tells you about our tools and processes that we use to monitor and improve our network performance. Introducing Timing Insights: new performance metrics via our GraphQL API If you care about the performance of your website or APIs, it’s critical to understand why things are slow. We're introducing new analytics tools to help you understand what is contributing to "Time to First Byte" (TTFB) of Cloudflare and your origin. But wait – maybe you've heard that you should stop worrying about TTFB? Isn't Cloudflare moving away from TTFB as a metric? Read on to understand why there are still situations where TTFB matters. Are you measuring what matters? A fresh look at Time To First Byte Time To First Byte (TTFB) is not a good way to measure your websites performance. In this blog we’ll cover what TTFB is a good indicator of, what it's not great for, and what you should be using instead. INP. Get ready for the new Core Web Vital On May 10, 2023, Google announced that INP will replace FID in the Core Web Vitals in March 2024. The Core Web Vitals play a role in the Google Search algorithm. Website owners who care about Search Engine Optimization (SEO) should prepare for the change. In this post we outline what INP is, and how you can prepare.

Global verteilte KI und ein Constellation-Update

Wir kündigen neue Constellation-Funktionen an und erklären, warum es die erste global verteilte KI-Plattform ist und warum es von Vorteil ist, Ihre Machine-Learning-Aufgaben in unserem globalen Netzwerk durchzuführen.

Jede Anfrage, jede Sekunde: Skalierbares Machine Learning bei Cloudflare

Wir erläutern die technischen Strategien, die es uns erlaubt haben, die Zahl der Machine Learning-Funktionen und -Modelle zu erweitern, während wir zugleich die Verarbeitungszeit für die HTTP-Anfragen in unserem Netzwerk erheblich verkürzen konnten.

Mit Orpheus werden Klippen im Internet automatisch umschifft

Vor etwas weniger als zwei Jahren stellte Cloudflare Orpheus automatisch und kostenlos für alle Kunden zur Verfügung. Seitdem hat Orpheus 132 Milliarden Internetanfragen vor dem Scheitern bewahrt, indem es sie intelligent um Konnektivitätsausfälle herumgeleitet hat, mehr als 50 Internetvorfälle verhindert hat, die unsere Kunden beeinträchtigt haben, und die Ursprungsserver unserer Kunden für jeden im Internet besser erreichbar gemacht hat. Schauen wir uns an, wie Orpheus diese Heldentaten im letzten Jahr vollbracht hat.

So werden KI-Inferenzen bei Cloudflare in Mikrosekunden ausgeführt

So haben wir die Ausführung der Machine-Learning-Modelle des Bot-Managements optimiert. Um die Verarbeitungslatenz zu verringern, haben wir ein Projekt zur Umschreibung unserer Bot-Management-Technologie in Angriff genommen, indem wir sie von Lua nach Rust portiert und eine Reihe von Performance-Optimierungen vorgenommen haben. Dieser Beitrag konzentriert sich auf die Optimierungen, die auf die Machine-Learning-Erkennung innerhalb des Bot-Management-Moduls angewandt werden. Diese sind für etwa 15 % der durch die Bot-Erkennung verursachten Latenz verantwortlich. Durch die Abkehr von einer Garbage-Collected-Sprache, die Beseitigung von Speicherzuweisungen und die Optimierung unserer Parser konnten wir die P50-Latenz des Bot-Management-Moduls um 79 μs reduzieren – eine Reduzierung um 20 %.

Zero Trust

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Ankündigung

Zusammenfassung

Zero Trust im Fokus: Wir sind die Schnellsten – hier der Beweis

Cloudflare ist in 42 % der Testszenarien das schnellste Secure Web Gateway; das ist der höchste Wert aller Anbieter. Cloudflare ist 46 % schneller als Zscaler, 56 % schneller als Netskope und 10 % schneller als Palo Alto für ZTNA und 64 % schneller als Zscaler für RBI-Szenarien.

Klarer Einblick in die Endnutzer-Konnektivität und Performance – mit Digital Experience Monitoring. Jetzt als Beta verfügbar

Mit DEX können Administratoren ihre WARP-Implementierung überwachen und vordefinierte Anwendungstests erstellen. Zu den Features gehören Live-Analytics von Teams und Geräten, Server- und Traceroute-Tests, synthetische Anwendungsüberwachung und Flottenstatus für Echtzeit-Einblicke in die WARP-Bereitstellung.

Entkalken Sie Ihr Netzwerk mit dem erweiterten Descaler-Programm von CDescale your network with Cloudflare’s enhanced Descaler Programloudflare

Die Geschwindigkeit, mit der Kunden von Zscaler ZIA zu Cloudflare Gateway wechseln können, wird immer schneller. Es dauert in der Regel länger, ein Treffen mit den richtigen technischen Administratoren zu vereinbaren, als Einstellungen, Konfigurationen, Listen, Richtlinien und mehr zu Cloudflare zu migrieren.

MASQUE: Erstellen eines neuen Protokolls in Cloudflare WARP

Wir kündigen die Unterstützung von MASQUE an, einem hochmodernen neuen Protokoll für die Beta-Version unserer WARP iOS-App für Verbraucher.

So denken wir über Zero Trust-Performance

Es gibt viele Möglichkeiten, die Netzwerkperformance zu betrachten. Wir bei Cloudflare sind jedoch der Meinung, dass die beste Methode zur Messung der Performance die Verwendung von End-to-End-HTTP-Antwortmessungen ist. In diesem Blogartikel sprechen wir darüber, warum die End-to-End-Performance am wichtigsten ist, warum andere Methoden wie Proxy-Latenz und Entschlüsselungslatenz-SLAs für Performance-Evaluierungen unzureichend sind und wie Sie Ihre Zero Trust-Performance wie wir messen können.

Messen, was wirklich zählt

.tg {border-collapse:collapse;border-color:#ccc;border-spacing:0;} .tg td{background-color:#fff;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg th{background-color:#f0f0f0;border-color:#ccc;border-style:solid;border-width:1px;color:#333; font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;} .tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-zb5k{color:#15C;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Ankündigung

Zusammenfassung

Wir stellen vor: Die Cloudflare Radar-Seite zur Internetqualität

Die neue Cloudflare Radar-Seite zur Internetqualität bietet sowohl auf Länder- als auch auf Netzwerkebene (autonomes System) Einblicke in die Performance (Bandbreite) und Qualität (Latenz, Jitter) von Internetverbindungen im Laufe der Zeit, basierend auf Benchmark-Testdaten und speed.cloudflare.com-Testergebnissen.

Update zur Netzwerk-Performance: Speed Week 2023

Ein Blogbeitrag, in dem wir Ihnen die neuesten Updates zur Netzwerkperformance mitteilen und Sie über unsere Tools und Prozesse informieren, die wir zur Überwachung und Verbesserung unserer Netzwerkperformance einsetzen.

Wir stellen Timing Insights vor: neue Performance-Metriken über unsere GraphQL-API

Wenn es um die Performance Ihrer Website oder APIs geht, müssen Sie wissen, warum etwas langsam ist. Wir stellen neue Analysetools vor, die Ihnen helfen zu verstehen, was zur „Time to First Byte“ (TTFB) zwischen Cloudflare und Ihrem Ursprungsserver beiträgt. Aber Moment – vielleicht haben Sie gehört, dass Sie sich nicht um die TTFW sorgen sollten? Wendet sich Cloudflare nicht von TTFB als Metrik ab? Lesen Sie weiter, um zu verstehen, warum es immer noch Situationen gibt, in denen TTFB wichtig ist.

Messen Sie, was wirklich zählt? Ein frischer Blick auf die Time To First Byte

Die Time To First Byte (TTFB) ist keine gute Messgröße für die Performance Ihrer Website. In diesem Beitrag erfahren Sie, für welche Zwecke sich TTFB als Indikator eignet, wofür es nicht geeignet ist und was Sie stattdessen verwenden sollten.

INP. Machen Sie sich bereit für das neue Core Web Vital

Am 10. Mai 2023 gab Google bekannt, dass INP im März 2024 FID in den Core Web Vitals ersetzen wird. Die Core Web Vitals spielen eine Rolle im Google Suchalgorithmus. Website-Besitzer, denen die Suchmaschinenoptimierung (SEO) wichtig ist, sollten sich auf die Änderung vorbereiten. In diesem Beitrag erläutern wir, was INP ist und wie Sie sich vorbereiten können.

Geschwindigkeit leicht gemacht

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Ankündigung

Zusammenfassung

Schnellere Website, mehr Kunden: Cloudflare Observatory unterstützt das Wachstum Ihres Unternehmens

Cloudflare-Benutzer können jetzt die Performance ihrer Website anhand von Real User Monitoring (RUM)-Daten zusammen mit geplanten Tests aus verschiedenen Regionen in einem einzigen Dashboard überwachen. So erkennen Sie eventuelle Performance-Probleme Ihrer Website. Sobald wir Probleme identifiziert haben, zeigt Observatory maßgeschneiderte Empfehlungen zur Lösung dieser Probleme an – alles mit einem einzigen Klick.

Mit Smart Hints ist codefreie Performance ein Kinderspiel

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir Early Hints und Fetch Priorities unter Einsatz des leistungsstarken Cloudflare-Netzwerks in Zukunft automatisiert zur Verfügung stellen.

Wir präsentieren: HTTP/3-Priorisierung

Ankündigung der vollständigen Unterstützung von HTTP/3 Extensible Priorities, einem neuen Standard, der das Laden von Webseiten um bis zu 37 % beschleunigt.

Argo Smart Routing für UDP: Beschleunigung von Spielen, Echtzeitkommunikation und mehr

Wir kündigen an, dass wir den UDP-Traffic unserer Kunden beschleunigen werden. Jetzt können Nutzer die Latenz von UDP-basierten Anwendungen wie Videospielen, Sprachanrufen und Videokonferenzen um bis zu 17 % verbessern.

„All the way up to 11“: Brotli-Bereitstellung vom Ursprung aus & neues Feature: Compression Rules

Verbesserung unserer Unterstützung für die Brotli-Komprimierung, die eine End-to-End-Brotli-Komprimierung für Webinhalte ermöglicht. Die Komprimierung spielt eine wichtige Rolle bei der Bytes-Reduktion während der Übertragung und sorgt für schnellere Downloads und nahtloses Surfen.

Wie Sie Cloudflare Observatory für Performance-Experimente nutzen

Wir präsentieren die Performance-Experimente von Cloudflare in Observatory: Testen Sie Code auf sichere Weise, verbessern Sie die Geschwindigkeit Ihrer Website und minimieren Sie Risiken.

Wir präsentieren: Low-Latency HLS-Unterstützung für Cloudflare Stream

Übertragen Sie live auf Websites und Anwendungen mit einer Latenzzeit von weniger als 10 Sekunden mit Low-Latency HTTP-Live-Streaming (LL-HLS), jetzt in der Beta-Phase mit Cloudflare Stream.

APIs beschleunigen mit Ricochet für API Gateway

Wir kündigen Ricochet für API-Gateway an, die einfachste Möglichkeit für Cloudflare-Kunden, schnellere API-Antworten durch automatisches, intelligentes API-Response-Caching zu erhalten.

Das ist aber noch lange nicht alles

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Ankündigung

Zusammenfassung

Cloudflare Snippets ist jetzt in der Alpha-Version verfügbar

Cloudflare Snippets sind in der Alpha-Version verfügbar. Die Lösung bietet eine einfache Möglichkeit, unter Anwendung der Filterungslogik der Regelsatz-Engine ein kleines JavaScript-Programm bei ausgewählten HTTP-Anfragen auszuführen.

Cloudflare Pages ist jetzt der schnellste Weg, Ihre Webseiten bereitzustellen

Pages ist jetzt der schnellste Weg, um Ihre Websites über Netlify, Vercel und viele andere bereitzustellen.

Das globale Netzwerk von Cloudflare umfasst nun 300 Städte und rückt mit Verbindungen zu 12.000 Netzwerken immer näher an die Nutzer heran

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Cloudflare jetzt mit über 12.000 Internet-Netzwerken in mehr als 300 Städten auf der ganzen Welt verbunden ist.

Der neue Migration-Hub von Cloudflare macht Migrationen so einfach wie nie zuvor

Relaunch von Turpentine, einem Service zur Ablösung von Varnish Control Language (VCL). Wir stellen vor: der neue Migration-Hub von Cloudflare. Der Migration-Hub dient als zentrale Anlaufstelle für alle Migrationsanforderungen und bietet brandneue Leitfäden zur Migration, die den Prozess transparent und einfach gestalten.

Teil 2: Cache-Bereinigung neu gedacht – dank einer neuen Architektur

Wir diskutieren die Verbesserungen in der Architektur, die wir bisher für Cache Purge vorgenommen haben und woran wir jetzt arbeiten.

Beschleunigen Sie Ihre (WordPress-)Website mit einigen wenigen Klicks

In diesem Blogbeitrag erläutern wir, wo es Möglichkeiten zur Verbesserung der Website-Performance gibt und wie Sie überprüfen können, ob eine bestimmte Website ihre Performance verbessern kann. Außerdem stellen wir ein kleines JavaScript-Snippet zur Verfügung, das mit Cloudflare Workers verwendet werden kann, um diese Optimierung für Sie durchzuführen.

Benchmarking der Dashboard-Performance

Das Cloudflare-Dashboard ist eine einseitige Anwendung, die die gesamte Benutzeroberfläche für unser breites Portfolio an bestehenden Produkten sowie die neuen Funktionen enthält, die wir täglich veröffentlichen.

Workers KV ist jetzt schneller als je zuvor – dank einer neuen Architektur

Mit der neuen Architektur, auf der Workers KV basiert, wird unser Service schneller und skalierbarer als je zuvor. Wir haben die Cold-Read-Wahrscheinlichkeit erheblich reduziert und KV in die Lage versetzt, über eine Billion Anfragen pro Monat zu verarbeiten.

Wie Kinsta mit Workers und Workers KV seine Cache-Trefferraten um 56 % verbesserte

Kinsta bietet maßgeschneiderte Cloud-Hosting-Lösungen für über 26.000 Unternehmen in 128 Ländern. Erfahren Sie, wie sie Workers und Workers KV eingesetzt haben, um die Cache-Performance und die Kundenperformance zu verbessern.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Domaintransfer zu Cloudflare

Die Übertragung Ihrer Domains zu einem neuen Registrar ist nichts alltägliches. Sollte es bei diesem Prozess zu einem Fehler kommen, kann dies zu Ausfallzeiten und Störungen führen. Wir haben eine Checkliste für den Domaintransfer erstellt, damit Sie Ihre Domains schnell und sicher zu Cloudflare übertragen können.

Wie wir die Eurovision 2023-Abstimmung mit Pages und Turnstile skaliert und geschützt haben

Mehr als 162 Millionen Fans verfolgten den Eurovision Song Contest 2023, das erste Jahr, in dem auch nicht- teilnehmende Länder abstimmen konnten. Cloudflare half bei der Skalierung und dem Schutz der Voting-App unter Verwendung unserer schnellen DNS-Infrastruktur, CDN, Cloudflare Pages und Turnstile.

Auf Cloudflare TV ansehen

Hier ist eine Zusammenfassung der Speed Week bei Cloudflare:

Falls Ihnen Ankündigungen entgangen sind oder Sie die Beiträge auf Cloudflare TV nicht verpassen möchten, in denen Blogautorinnen und -autoren die einzelnen Mitteilungen ausführlich besprechen, können Sie sich jetzt alle.