Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Transfer einer Domain zu Cloudflare

Man zieht seine Domains nicht alle Tage zu einem neuen Registrar um. Passieren dabei an irgendeiner Stelle Fehler, kann es zu Ausfällen und Störungen kommen. Deshalb haben wir anlässlich der aktuellen Speed Week eine Checkliste für den Domaintransfer zusammengestellt. Wir möchten jedem die Möglichkeit geben, Domains schnell zu Cloudflare Registrar umzuziehen, ohne sich Gedanken über eventuell vergessene Zwischenschritte machen zu müssen oder mit offenen Fragen zurückzubleiben.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontaktdaten des Whois-Domaineigentümers („Registrant“) in den letzten 60 Tagen nicht geändert wurden: Auch in diesem Fall untersagen die ICANN-Regeln den Transfer einer Domain.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Domain nicht in den letzten 60 Tagen registriert oder bereits übertragen wurde: Die Vorschriften der ICANN verbieten den Transfer einer Domain, die innerhalb der letzten 60 Tage registriert oder umgezogen wurde.

Achten Sie darauf, dass es sich bei Ihrer Domain nicht um eine Premium-Domain handelt und dass sie keinen Internationalized Domain Name (IDN) trägt: Gegenwärtig werden Premium-Domains und IDNs (Unicode) von Cloudflare nicht unterstützt.

Vergewissern Sie sich, dass Cloudflare die TLD Ihrer Domain unterstützt: Die vollständige Liste der von uns derzeit unterstützten Top-Level-Domains (TLDs) finden Sie hier . Hinweis: Wir planen, ab Mitte Juli 2023 auch .dev und .app zu unterstützen.

Stellen Sie sicher, dass Sie wirklich die Nameserver von Cloudflare nutzen wollen: Wir haben unseren Registrar speziell für Kunden entwickelt , die andere Cloudflare-Produkte nutzen. Das bedeutet, dass bei Cloudflare registrierte Domains nur unsere Nameserver nutzen können. Wenn für Ihre Domain Nameserver benötigt werden, die nicht zu Cloudflare gehören, sind wir nicht der richtige Registrar für Sie.

Halten Sie die Anmeldedaten für Ihren aktuellen Registrar bereit: Überprüfen Sie, ob Sie über die Anmeldedaten für Ihren derzeitigen Registrar verfügen. Vielleicht haben Sie sich ja seit Jahren nicht mehr eingeloggt und müssen Ihr Passwort zurücksetzen lassen.

Halten Sie Ihre aktuellen DNS-Einstellungen fest: Beim Transfer Ihrer Domain scant Cloudflare automatisch Ihre DNS-Einträge. Für den Fall, dass Probleme auftreten, sollten Sie Ihre derzeitigen Einstellungen aber auch selbst erfassen.

Heben Sie gegebenenfalls den Whois-Datenschutz auf: In den meisten Fällen funktioniert der Domaintransfer auch bei eingeschalteten Whois-Datenschutzdiensten. Manche Registrare erlauben die Übertragung aber möglicherweise nicht, wenn der Datenschutzservice aktiv ist.

Deaktivieren Sie die DNSSEC: Sie können die DNSSEC aussetzen, indem Sie den DS-Eintrag bei Ihrem aktuellen DNS-Host entfernen und die DNSSEC im Cloudflare-Dashboard deaktivieren.

Verlängern Sie Ihre Domainregistrierung, wenn diese in den nächsten 15 Tagen abläuft: Sollte Ihre Domainregistrierung in Kürze ablaufen, müssen Sie sie verlängern, bevor Sie einen Transfer einleiten.

Geben Sie die Domain frei: Bei Registraren ist eine Art Minimalschutz eingerichtet, um zu verhindern, dass Domaintransfers von Unbefugten eingeleitet werden. Man spricht dabei oft von einer Registrar- oder Domainsperre. Diese hindert allerdings auch andere Registrare daran, einen Domainumzug zu starten. Nur der Registrant kann diese Sperre ein- und ausschalten, und zwar normalerweise über eine Verwaltungsoberfläche des Registrars.

Registrieren Sie sich bei Cloudflare: Wenn Sie noch kein Konto bei Cloudflare haben, können Sie sich hier registrieren.

Tragen Sie Ihre Domain bei Cloudflare ein: Sie können Ihrem Cloudflare-Account eine neue Domain hinzufügen. Folgen Sie dazu einfach dieser Anleitung.

Hinterlegen Sie eine gültige Kreditkarte in Ihrem Cloudflare-Konto: Wenn Sie noch keine Zahlungsmethode im Rechnungsprofil Ihres Cloudflare-Dashboards festgelegt haben, werden Sie dazu aufgerufen, wenn Sie Ihre Domain eintragen.

Überprüfen Sie Ihre DNS-Einträge bei Cloudflare: Nachdem Sie Ihre Domain hinzugefügt haben, sollten Sie die von Cloudflare automatisch konfigurierten DNS-Einträge kontrollieren und sie mit dem abgleichen, was Ihnen bei Ihrem aktuellen Registrar angezeigt wird. So stellen Sie sicher, dass nichts übersehen wurde.

Stellen Sie Ihre DNS-Nameserver auf Cloudflare um: Für den Transfer Ihrer Domain müssen Ihre Nameserver auf Cloudflare eingestellt sein.

(optional) Konfigurieren Sie das E-Mail-Routing von Cloudflare: Wenn Sie eine E-Mail-Weiterleitungsfunktion nutzen, sollten Sie diesen Leitfaden für die Migration zum E-Mail-Routing von Cloudflare befolgen.