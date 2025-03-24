Die Security Week 2025 im Rückblick

Lesezeit: 5 Min.

Vielen Dank für Ihr Interesse an der aktuellen Security Week von Cloudflare. Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die unser Team leistet, um das Internet sicherer zu machen und neue Bedrohungen zu bewältigen. Wie unser CISO Grant Bourzikas in seinem Einführungsbeitrag diese Woche dargelegt hat, sehen sich IT-Sicherheitsteams einem Umfeld rasant zunehmender Komplexität gegenüber, das durch Anbieter-Wildwuchs, einen „KI-Boom“ und eine stetig weiter wachsende Angriffsfläche geprägt ist.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, neue Herausforderungen zu meistern. Innovationswochen wie die Security Week bieten uns eine unschätzbare Gelegenheit, unsere Sichtweise zu erläutern und uns mit der weiter gefassten Internet-Community auszutauschen. Cloudflare hat es sich zur Aufgabe gemacht, zu einem besseren Internet beizutragen. Wir möchten dabei helfen, das Internet auf die Einführung von Quanten-Supercomputern vorzubereiten, die Existenzgrundlage von Content Creatorn vor unbefugtem KI-Scraping zu schützen, das Bewusstsein für die aktuellen Bedrohungen im World Wide Web zu schärfen und neue Wege zu finden, die Wiederverwendung kompromittierter Passwörter einzudämmen. Diese Herausforderungen kann niemand allein bewältigen. Wir sind allen dankbar, die sich mit uns in den sozialen Netzwerken über diese Fragen ausgetauscht, zu unseren quelloffenen Repositorys beigetragen und über unser Programm für Technologiepartner Kontakt mit uns aufgenommen haben, damit wir gemeinsam an den Themen arbeiten können, die ihnen besonders am Herzen liegen. Uns macht das die größte Freude.

Hier die Bekanntmachungen der Woche im Überblick:

Unser Beitrag zu einem sichereren Internet

Bedrohungsinformationen aus dem Netzwerk, das die meisten Gefahren verzeichnet

Schutz von Modellen und Absicherung gegen KI-gestützte Bedrohungen

Sicherheit vereinfachen

Datensicherheit überall und jederzeit

Bei Cloudflare TV erfahren Sie, was es Neues gibt

Mehr über vieles von dem, was während der jüngsten Security Week vorgestellt wurde, erfahren Sie in unseren CFTV-Beiträgen , in denen Mitglieder unseres Teams noch näher ins Detail gehen.

Bis zur nächsten Innovationswoche!