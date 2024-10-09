免費開始使用|連絡銷售團隊|

Cloudflare 部落格

訂閱以接收新文章的通知：

RDDoS

2021 年第四季度 DDoS 攻擊趨勢

2022-01-10

2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...

繼續閱讀 »
2021 年第四季度 DDoS 攻擊趨勢