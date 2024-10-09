2020 年第三季網路層 DDoS 攻擊趨勢

2020-11-18

DDoS 攻擊在頻率和複雜度上愈演愈烈。自第二季比第一季翻了一倍後，第三季觀察到的網路層攻擊總數再次翻倍，達到了第一季 COVID 疫情前水準的 4 倍。Cloudflare 還觀察到，實施攻擊的手段數量也達到歷史新高。 ...