2021 年第四季度 DDoS 攻擊趨勢
2022-01-10
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...繼續閱讀 »
2022-01-10
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...繼續閱讀 »
2021-01-22
2020 年第四季的 DDoS 攻擊趨勢在許多方面一反常態。2020 年，Cloudflare 首次觀察到大型 DDoS 攻擊數量有所增加。具體而言，超過 500Mbps 和 50K pps 的攻擊數量大幅上升。...
2020-11-18
DDoS 攻擊在頻率和複雜度上愈演愈烈。自第二季比第一季翻了一倍後，第三季觀察到的網路層攻擊總數再次翻倍，達到了第一季 COVID 疫情前水準的 4 倍。Cloudflare 還觀察到，實施攻擊的手段數量也達到歷史新高。...