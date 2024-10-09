2021 年第二季 DDoS 攻擊趨勢
2021-07-20
最近幾周發生了大規模的勒索軟體和勒索型分散式拒絕服務攻擊（DDoS）活動，干擾了世界各地關鍵基礎結構的多個方面，包括最大的石油管道系統運營商之一，以及世界最大肉類加工公司之一。本季度早些時候，比利時 200 多個組織，包括政府、國會網站和其他服務，也遭到了 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2021-07-20
最近幾周發生了大規模的勒索軟體和勒索型分散式拒絕服務攻擊（DDoS）活動，干擾了世界各地關鍵基礎結構的多個方面，包括最大的石油管道系統運營商之一，以及世界最大肉類加工公司之一。本季度早些時候，比利時 200 多個組織，包括政府、國會網站和其他服務，也遭到了 DDoS 攻擊。...繼續閱讀 »
2021-01-22
2020 年第四季的 DDoS 攻擊趨勢在許多方面一反常態。2020 年，Cloudflare 首次觀察到大型 DDoS 攻擊數量有所增加。具體而言，超過 500Mbps 和 50K pps 的攻擊數量大幅上升。...
2020-11-18
DDoS 攻擊在頻率和複雜度上愈演愈烈。自第二季比第一季翻了一倍後，第三季觀察到的網路層攻擊總數再次翻倍，達到了第一季 COVID 疫情前水準的 4 倍。Cloudflare 還觀察到，實施攻擊的手段數量也達到歷史新高。...