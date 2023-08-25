Ransom Attacks (TW)

關於線上安全和 2023 年攻擊情勢的 8 月閱讀清單
2023/08/21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...繼續閱讀 »
2023/08/21
到 2023 年，對於那些不想冒險陷入網路攻擊並面臨艱難後果的人來說，網路安全仍然是必需的。以下閱讀清單包含今年的趨勢、您需要瞭解的攻擊相關知識以及如何使用 Cloudflare 進行保護的指南...繼續閱讀 »
2022/07/06
歡迎閱讀我們的 2022 年第二季 DDoS 報告。本報告包括有關 DDoS 威脅情勢的深入解析與趨勢，這些資訊從全球 Cloudflare 網路中觀察所得。Radar 上也會提供本報告的互動版本。...
2022/01/10
2021 年的上半年發生大量勒索軟體和 DDoS 勒索攻擊活動，中斷了全球各地多個關鍵基礎設施（包括美國一家大型石油管道系統運營商），同時還出現了 IT 管理軟體方面的漏洞，對學校、公共事業、旅行組織、信用社等機構造成威脅。...
2021/10/01
過去一個月內，多家 VoIP（基於 IP 的語音通話）提供商遭受到自稱 REvil 的實體發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊。這些多手段攻擊同時使用針對關鍵 HTTP 網站和 API 端點的 L7 攻擊，以及針對 VoIP 伺服器基礎結構的 L3/4 攻擊。...