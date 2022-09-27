Cloudflare History (CN)

Cloudflare 创始人 2022 年度致函
2022/09/25
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...继续阅读 »
2022/09/25
Cloudflare 创立于 2010 年 9 月 27 日。本周我们将庆祝第 12 个生日。按照一贯做法，我们将宣布一系列产品，作为对互联网的回馈...继续阅读 »
2021/09/26
本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。...
2018/09/23
我一直很喜欢生日。这是一个与所爱的人相聚的机会，一个享受快乐的机会，一个反思你在未来一年想要继续做或改变的事情的机会。在Cloudflare，我们也享受着我们的生日庆典。 本周，Cloudflare迎来了8岁生日。Matthew, Lee, Matthieu, Ian, Sri, Chris, Damon和我登上Techcrunch Disrupt的讲台，向全世界发布Cloudflare的日子仿佛还在昨天。从那时起，我们每年都要通过给顾客和互联网送礼物来庆祝生日。今年，我们计划用我们的新产品来庆祝生日周的每一天。也就是说，这是一个为期一周的生日庆典！...