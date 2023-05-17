为使用 Cloudflare Workers 和 Pages 的开发人员提供统一体验

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今天，我们荣幸地宣布，Pages 和 Workers 将加入单一产品体验行列！

我们都有过这样的经历。在灵感爆发时，脑海中想象着想要构建的应用程序，每个部分都如此清晰–也许是服务器端渲染的前端和后端 SQLite 数据库。当来到电脑前，坐在转椅上时。您知道只要使用合适的工具，自己可以将它构建出来。您登录了 Cloudflare 仪表板，但是此时需要面临一个艰难的决定：

选择 Cloudflare Workers 还是 Pages？

这两种工具乍看之下非常相似，但是细节上却有所不同，那么哪一种工具可以将您的想法变为现实呢？如果选错了怎么办？这两种工具该如何取舍？这些问题本不该由用户来思考，但现实是，他们经常要面临这些考虑。与广大用户和客户群体进行交谈时，我们自己也听到了这样的声音！在 Pages 和 Workers 之间很难做出选择，因为这两项产品都是专为构建无服务器应用程序而设计。

简而言之，我们不希望我们的用户继续面临这样的窘境，特别是灵思喷涌之际或者构思宏大创意之时。这就是为什么我们会如此激动地展示第一个里程碑，这是我们将这两项深受喜爱的产品—Workers 和 Pages 的优点融合至**一个强大开发平台中！**从此刻起，这两项产品有了相同的命运。借此机会，我们将为您介绍这样做的原因、现今可以使用的功能以及接下来的计划。

Pages 和 Workers 的关系相互交织。直至今天，我们也始终认为它们同宗同源，彼此具有各自鲜明的特征，但是都能够支持用户构建丰富强大的应用程序。这两种产品都有自己的使用情境。

Workers 最初是拓展 CDN 的一种方式，后来成为高度可配置的通用计算平台。Pages 最初是静态 web 托管，后来拓展到 Jamstack 领域。渐渐地，Pages 开始拥有更多 Workers 的强大计算功能，而 Workers 也开始加入 Pages 丰富的开发者功能。所以，这两项产品的界限变得模糊，让用户很难辨别其中的差别，从而很难根据自己的应用程序需求来选择正确的产品。

我们意识到我们可以做得更好，从而帮助您解决选择困难，加快您的开发进程。

我们希望您能够同时利用两项产品的优势，而不需要被迫在两者之间做出取舍：我们将推出单一的开发平台，同时拥有强大的计算能力和超快的静态资产托管 – 与我们的存储产品组合（如 R2、Queues、D1 等）进行集成，提供丰富的工具，如 CI/CD、git-ops 工作流程、实时预览和灵活的环境配置。

一手掌握所有细节

现在，我们的很多开发人员都在同时使用 Pages 和 Workers 来构建应用程序。但是，Pages 和 Workers 仍然处于 Cloudflare 仪表板的不同位置，并未从一个变为另一个，因此很难进行应用栈的合并和追踪。虽然我们仍在对外观和感觉进行设想，但是我们正计划支持用户在一个集中区域管理所有的应用程序。

不必再在仪表板上到处寻找应用程序，所需项目信息均可触手可得。

原语

由于 Pages 和 Workers 进行了融合，我们也将重新定义“项目”，引入空白画布，实现即插即用。在项目中，您将能够添加 (1) 静态资产、(2) 无服务器功能 (Workers)、(3) 资源或 (4)任意功能的组合

要释放应用程序的全部潜力，我们正对项目功能进行探索，项目功能允许您自动配置并直接整合资源，如 KV、Durable Objects、R2 和 D1。更重要的是，如果这些原语都能够集中在一个项目上，您将能够安全地执行回滚和预览操作，因为我们将在每次部署时保持资产、功能和资源的版本同步。不必担心部署之后它们会过时。

部署

Pages 最显著的特征是以 git-ops 为中心的部署。在我们的融合平台中，您将能够选择性地连接、构建和部署 git 存储库，其中包含静态资产、无服务器功能和资源绑定的任意组合，以及利用当今 Pages 中已有的高性能 CI 系统。

与 Pages 相同，您将能够通过 Cloudflare Access 中受保护的 URL 预览项目部署，此功能可通过 PR 和 Wrangler 命令获得。我们深知伟大的构想在发布前需要进行大量检查，因此我们也将提供一流的环境，可以在不同的设置下进行测试。

本地开发

可以说，我们要考虑的最重要的部分之一，就是如何在后融合时代进行本地部署。这类开发人员经验应该与我们融合产品的方式没有什么不同。未来使用我们的 Wrangler CLI 工作时，您将能够在项目中使用一套统一的和可预测的命令，例如简单的 “ wrangler dev ”和“ wrangler deploy ”。通过使用适用整个项目和所有组成部分的配置文件，您可以保证命令将用于整个项目，而不是其中的一部分！

通过 Workers 和 Pages 的融合，我们不仅将每项产品的绝佳功能集中于一个开发平台上。我们还具备了所有的性能、成本和负载优势。包括：

超低延迟 ，全球 95% 的互联网人口只需 50ms 就能够在我们的网络中使用全球分布的静态资产和计算。

免费出口 和免费静态资产托管。

基于标准的 JavaScript 运行时与您所熟悉的程序包和库完美兼容。

为所有项目提供无缝迁移

如果您已经是 Pages 或 Workers 的用户，并担忧此次变化会对您拥有的工具产生影响，完全不用担心。构建该合并架构时，无缝迁移是我们的首要考虑事项，也是统一开发平台每个构建步骤的指导中心。Pages 和 Workers 上的现有项目将继续运行，用户无需进行任何操作。相反，无论开始使用的是哪项产品，您都会发现可以使用的功能越来越多，从而丰富了您现有项目和工作流程**。**

我们将努力在明年实现对 Pages 和 Workers 合二为一，同时将产品、工程和设计团队进行融合，而不仅仅是融合产品本身。

虽然我们已迫不及待地欢迎您进入全新的融合时代，但是此次变革不会一蹴而就。我们计划在接下来的几个季度中渐进式地实现重大突破，从而顺利实现融合的过渡，我们很高兴能在 Developer Week 迈出实现融合的第一步。仪表板可能会有一些变化！

同时启用

如果在一个流程中合并登入 Pages 和 Workers，在创建项目时您会发现仪表板上有一些变化。我们通过对创建流程进行统一，支持您在同一个窗口创建 Pages 或 Workers 项目，从而渐渐缩小两项产品的差别。

使用模板提高效率

我们理解通常开发者都会迫切想要立刻亲自操作并逐步实现设想。我们正努力简化这个过程，在 Cloudflare 网络上更加轻松地实现构想成为应用程序的蜕变。只需几个简单操作，您就可以完成入门模板的部署，包括从简单的 Hello World Worker 到 ChatGPT 插件。未来，我们将在仪表板上加入 Pages 模板，允许您自动创建新的存储库并通过几个按钮部署入门全栈应用。

您最喜爱的全栈框架触手可及

我们不会止步与静态模板或仪表板。加入您所选择的框架并不意味着您需要抛弃已熟知和喜爱的工具。如果您很想了解我们所说的“使用您最喜爱的全栈框架进行部署”或“了解 Workers 的力量”是指什么，只需在您的终端执行以下操作：

尽情体验吧！https://blog.cloudflare.com/making-cloudflare-for-web全新 CLI 集成了一流、稳固支持的全栈框架的 CLI，如 Angular、Next、Qwik 和 Remix，让您可以全面掌控新项目的创建。在此工具中，您还可以使用强大的入门模板部署各种 Workers，类似向导一样的功能。

npm create cloudflare@latest

一处即可找到所有应用程序

通过将 Pages 和 Workers 项目列表仪表板进行融合，我们向统一体验又迈进一步。部署应用程序之后，您会发现所有的 Pages 和 Workers 出现在一个页面上，无需导航到仪表板的其他部分。一处即可追踪 Workers/Pages Functions 的使用分析。未来，这些标签卡不再显示为 Pages 和 Workers，而是带有资产、功能和资源组合的“项目”！

在我们开始执行此变革后，我们会解锁每个平台的功能，您会发现这两项产品越来越相似，直至可以成为同一项产品，例如 Worker 的 git 集成和 Pages 项目的配置文件！

请关注 Twitter，了解最新功能和更多关于里程碑项目的内容。

当然，我们会积极听取社群的声音，这样才能打造卓越的平台。事实上，我们已经发起一项调查来收集关于用户的更多信息以及接受客户的改进反馈。如果您有几分钟的时间，可以填写调查或通过 Cloudflare Developers Discord 或 Twitter @CloudflareDev 联系我们。