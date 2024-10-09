Cloudflare แก้ปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับ CIO อย่างไร
2021-12-11
การสร้างเครือข่ายองค์กรเป็นเรื่องยาก เราต้องการช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไ...อ่านต่อ »
2021-12-11
การสร้างเครือข่ายองค์กรเป็นเรื่องยาก เราต้องการช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไ...อ่านต่อ »
2021-12-11
วันนี้ เราประกาศแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้าแบบปิด ซึ่งเป็นวิธีในการทดสอบและใช้งานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล HTTP ของคุณ แอปพลิเคชัน HTTP นำเสนอการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าและความสามารถในการควบคุมว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงนั้นกับการรับส่งข้อมูล ...
2021-12-11
ย้อนไปเมื่อปี 2019 เรา เราเขียนบล็อกเกี่ยวกับศูนย์แจ้งเตือนใหม่ของเรา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการแจ้งเตือนบนบัญชีของคุณ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้พูดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบใหม่ที่คุณสามารถติดตั้งได้ แต่ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพลตฟอร์มการแจ้งเตือน ดังนั้น มีอะไรใหม่ในการแจ้งเตือน?...
2021-12-11
ผลิตภัณฑ์และบริการของ Cloudflare ปกป้องลูกค้าได้มากกว่าที่เคย โดยที่มีการขยายตัวอย่างมากมายตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เราได้เปิดตัว Cloudflare Security Center เพื่อให้ลูกค้าสามารถแมปพื้นผิวการโจมตี ตรวจสอบคว...
2021-12-11
CIO Week เต็มไปด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ CIO มีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ปกป้อง และเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่ายของตน เราที่ Cloudflare ทราบดีว่าสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ CIO ไม่...
10 ธันวาคม 2564
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) เรียบร้อยแล้ว โดย Cloudflare One ซึ่งมอบเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสมกับการรับส่งข้อมูลจากลูกค้า Cloudflare ไปยัง Microsoft 365 ...
10 ธันวาคม 2564
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราจะบอกคุณว่า เครือข่าย IP ของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 10% และคุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยการติดต่อทีมบัญชีของคุณ...
10 ธันวาคม 2564
ที่ Cloudflare เราคิดอยู่เสมอว่าจะหาวิธีที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยขึ้น น่าเชื่อถือขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าและธุรกิจทุกขนาด การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญในด้านความปลอดภัยของแอปพลเคชันองค์กรและเพื่อความสบายใจของ CIO...
10 ธันวาคม 2564
ราเปิดตัว WARP for Desktop เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัว ในส่วนลูกค้าธุรกิจของเรานั้น ผู้ดูแลระบบไอทีและความปลอดภัยสามารถใช้เอเยนต์รายเดียวกันและลงทะเบียนอุปกรณ์ในองค์กรของตนภายใน Cloudflare for Teams ...
10 ธันวาคม 2564
ทุกอย่างบนเว็บเริ่มต้นด้วยชื่อโดเมน นี่เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นการดำเนินการทางออนไลน์ของบริษัท หากพื้นฐานดังกล่าวมีช่องโหว่ อาจทำให้มีความเสียหายขนาดใหญ่...
09 ธันวาคม 2564
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบถึงโปรแกรมความร่วมมือจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์กับผู้ให้บริการประกันภัยไซเบอร์และรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อช่วยให้ลูกค้าของลงลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ ลูกค้า Cloudflare นั้นจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันหรือได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้นจากพาร์ทเน...
09 ธันวาคม 2564
วันนีเราเปิดตัวศูนย์ความปลอดภัยของ Cloudflare ซึ่งรวบรวมชุดผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย และระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะที่โด...
09 ธันวาคม 2564
หลังจากให้บริการลูกค้าในเบื้องต้นให้สามารถควบคุมการตั้งค่าการป้องกัน DDoS ของ HTTP-layer ไปเมื่อต้นปีนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการควบคุมที่ลูกค้าของเรามีไปยังเลเยอร์ของแพ็กเก็ต เมื่อใช้การควบคุมใหม่เหล่านี้ ลูกค้า...
09 ธันวาคม 2564
วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะประกาศชุดการอัปเดตสำหรับ Magic Firewall ที่เพิ่มคุณสมบัติความปลอดภัยและความสามารถในการมองเห็น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในไฟร์วอลล์ระบบคลาวด์ที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย เราจึงเพิ่มการบูรณาการระบบป้องกันภัยคุกคาม...
08 ธันวาคม 2564
นนี้ เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เป็นเจ้าของ Zaraz แล้ว ข้อเสนอคุณค่าของ Zaraz นั้นสอดคล้องกับภารกิจของ Cloudflare พวกเขาต้องการทำให้เว็บมีความปลอดภัยมากขึ้น น่า...
08 ธันวาคม 2564
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เข้าซื้อกิจการของ Zaraz และประการการเปิดตัว Cloudflare Zaraz (เวอร์ชั่นเบต้า) สิ่งที่เราเปิดตัวในวันนี้คือผลิตภัณฑ์ Zaraz รุ่นเบต้าที่รวมเข้ากับระบบและแดชบอร์ดของ Cloudflare ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการและโหลดเครื่องมือ...
08 ธันวาคม 2564
เราตัดสินใจสร้าง Zaraz ขึ้นช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2020 ตอนนั้นเรากำลังทำผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งแล้วสังเกตเห็นว่าทุกคนถามถึงผลกระทบจากการใช้งานบุคคลที่สามหลายเจ้าบนเว็บไซต์ เนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นส่วนสำคัญ...
08 ธันวาคม 2564
วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ที่เขียนโดยเพื่อนของเราที่ Kudelski Security ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ Romain Aviolat หัวหน้าวิศวกรระบบคลาวด์และความปลอดภัยที่ Kudelski Security ได้ติดต่อทีม Zero Trust ...
08 ธันวาคม 2564
วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นกับการประกาศเปิดตัว Clientless Web Isolation เวอร์ชันเบต้าของ Cloudflare การเชื่อมต่อแบบใหม่สำหรับ Browser Isolation ที่มาพร้อมกับ Zero Trust Network Access (ZTNA)...
08 ธันวาคม 2564
ในช่วงสิ้นปี 2020 Cloudflare ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเริ่ม สร้างเครือข่ายส่วนตัว บนเครือข่ายของเรา โดยใช้ Cloudflare Tunnel ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ Cloudflare Warp ในฝั่งลูกค้า ทำให้ความต้องการใช้ VPN แบบดั้งเดิมถูกกำจัดไป ข้ามมาที่ปั...