CIO Week

Cloudflare แก้ปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายสำหรับ CIO อย่างไร

2021-12-11

การสร้างเครือข่ายองค์กรเป็นเรื่องยาก เราต้องการช่วยให้ทีมไอทีมุ่งเน้นไปที่การสำรวจและปรับใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไ...

เวอร์ชันและการจัดการการกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงด้วยแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้า

2021-12-11

CIO Week

วันนี้ เราประกาศแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้าแบบปิด ซึ่งเป็นวิธีในการทดสอบและใช้งานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล HTTP ของคุณ แอปพลิเคชัน HTTP นำเสนอการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าและความสามารถในการควบคุมว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงนั้นกับการรับส่งข้อมูล ...

มีอะไรใหม่ในการแจ้งเตือน

2021-12-11

CIO WeekNotificationsEmail

ย้อนไปเมื่อปี 2019 เรา เราเขียนบล็อกเกี่ยวกับศูนย์แจ้งเตือนใหม่ของเรา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างการแจ้งเตือนบนบัญชีของคุณ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราได้พูดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบใหม่ที่คุณสามารถติดตั้งได้ แต่ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับการอัปเดตแพลตฟอร์มการแจ้งเตือน ดังนั้น มีอะไรใหม่ในการแจ้งเตือน?...

การอัปเดตการรับรองและรายงานเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Cloudflare

2021-12-11

CIO WeekCertificationความปลอดภัยPrivacy

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Cloudflare ปกป้องลูกค้าได้มากกว่าที่เคย โดยที่มีการขยายตัวอย่างมากมายตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เราได้เปิดตัว Cloudflare Security Center เพื่อให้ลูกค้าสามารถแมปพื้นผิวการโจมตี ตรวจสอบคว...

การปรับปรุงแพลตฟอร์มทั้งหมดที่เราทำในปี 2021 เพื่อให้ CIO ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

2021-12-11

CIO Week

CIO Week เต็มไปด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ CIO มีเครื่องมือที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัย ปกป้อง และเพิ่มความเร็วให้กับเครือข่ายของตน เราที่ Cloudflare ทราบดีว่าสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับ CIO ไม่...

10 ธันวาคม 2564

Cloudflare One ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อผู้ใช้เข้ากับ Microsoft 365

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365 Networking Partner Program (NPP) เรียบร้อยแล้ว โดย Cloudflare One ซึ่งมอบเส้นทางที่ปรับให้เหมาะสมกับการรับส่งข้อมูลจากลูกค้า Cloudflare ไปยัง Microsoft 365 ...

CIO Week
Cloudflare One
ความเร็วและความน่าเชื่อถือ
Microsoft

10 ธันวาคม 2564

Argo for Packets มีจำหน่ายโดยทั่วไปแล้ว

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราจะบอกคุณว่า เครือข่าย IP ของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 10% และคุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยการติดต่อทีมบัญชีของคุณ...

CIO Week
Argo Smart Routing
ความเร็วและความน่าเชื่อถือ

10 ธันวาคม 2564

Cloudflare ประกาศร่วมมือกับบริษัท MDM

ที่ Cloudflare เราคิดอยู่เสมอว่าจะหาวิธีที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยขึ้น น่าเชื่อถือขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับลูกค้าและธุรกิจทุกขนาด การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญในด้านความปลอดภัยของแอปพลเคชันองค์กรและเพื่อความสบายใจของ CIO...

CIO Week
Cloudflare Zero Trust
Zero Trust
ข่าวผลิตภัณฑ์
ความปลอดภัย

10 ธันวาคม 2564

Cloudflare Agent — การปรับใช้ได้อย่างราบรื่นในทุกระดับ

ราเปิดตัว WARP for Desktop เมื่อปีที่แล้ว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนตัว ในส่วนลูกค้าธุรกิจของเรานั้น ผู้ดูแลระบบไอทีและความปลอดภัยสามารถใช้เอเยนต์รายเดียวกันและลงทะเบียนอุปกรณ์ในองค์กรของตนภายใน Cloudflare for Teams ...

CIO Week

10 ธันวาคม 2564

ขอแนะนำการป้องกันโดเมนของ Cloudflare — ที่ทำให้ช่องโหว่ของโดเมนเป็นเพียงอดีต

ทุกอย่างบนเว็บเริ่มต้นด้วยชื่อโดเมน นี่เป็นพื้นฐานในการเริ่มต้นการดำเนินการทางออนไลน์ของบริษัท หากพื้นฐานดังกล่าวมีช่องโหว่ อาจทำให้มีความเสียหายขนาดใหญ่...

CIO Week
Registrar
ความปลอดภัย

09 ธันวาคม 2564

Cloudflare ประกาศความร่วมมือกับผู้ให้บริการประกันภัยไซเบอร์และรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดชั้นนำ

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบถึงโปรแกรมความร่วมมือจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์กับผู้ให้บริการประกันภัยไซเบอร์และรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อช่วยให้ลูกค้าของลงลดความเสี่ยงทางไซเบอร์ ลูกค้า Cloudflare นั้นจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันหรือได้รับความคุ้มครองที่มากขึ้นจากพาร์ทเน...

CIO Week
พันธมิตร
ความปลอดภัย

09 ธันวาคม 2564

ขอแนะนำศูนย์ความปลอดภัยของ Cloudflare

วันนีเราเปิดตัวศูนย์ความปลอดภัยของ Cloudflare ซึ่งรวบรวมชุดผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย และระบบอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะที่โด...

CIO Week
ความปลอดภัย

09 ธันวาคม 2564

วิธีปรับแต่งการตั้งค่าการป้องกัน DDoS 3/4 ของเลเยอร์ของคุณ

หลังจากให้บริการลูกค้าในเบื้องต้นให้สามารถควบคุมการตั้งค่าการป้องกัน DDoS ของ HTTP-layer ไปเมื่อต้นปีนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายการควบคุมที่ลูกค้าของเรามีไปยังเลเยอร์ของแพ็กเก็ต เมื่อใช้การควบคุมใหม่เหล่านี้ ลูกค้า...

CIO Week
DDoS
Managed Rules
dosd (TH)
ข่าวผลิตภัณฑ์

09 ธันวาคม 2564

Magic Firewall ฉลาดขึ้นแล้ว

วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะประกาศชุดการอัปเดตสำหรับ Magic Firewall ที่เพิ่มคุณสมบัติความปลอดภัยและความสามารถในการมองเห็น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในไฟร์วอลล์ระบบคลาวด์ที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย เราจึงเพิ่มการบูรณาการระบบป้องกันภัยคุกคาม...

CIO Week
Magic Firewall
Magic Transit
ความปลอดภัย
Threat Intelligence

08 ธันวาคม 2564

ทำไม Cloudflare ถึงซื้อกิจการบริษัท Zaraz

นนี้ เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เป็นเจ้าของ Zaraz แล้ว ข้อเสนอคุณค่าของ Zaraz นั้นสอดคล้องกับภารกิจของ Cloudflare พวกเขาต้องการทำให้เว็บมีความปลอดภัยมากขึ้น น่า...

CIO Week

08 ธันวาคม 2564

Cloudflare เข้าซื้อกิจการ Zaraz เพื่อเปิดใช้งานการโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามบนคลาวด์

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เข้าซื้อกิจการของ Zaraz และประการการเปิดตัว Cloudflare Zaraz (เวอร์ชั่นเบต้า) สิ่งที่เราเปิดตัวในวันนี้คือผลิตภัณฑ์ Zaraz รุ่นเบต้าที่รวมเข้ากับระบบและแดชบอร์ดของ Cloudflare ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการและโหลดเครื่องมือ...

CIO Week
Zaraz
Acquisitions

08 ธันวาคม 2564

Zaraz ใช้ Workers เพื่อทำให้เครื่องมือของบุคคลที่สามปลอดภัยและรวดเร็ว

เราตัดสินใจสร้าง Zaraz ขึ้นช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2020 ตอนนั้นเรากำลังทำผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งแล้วสังเกตเห็นว่าทุกคนถามถึงผลกระทบจากการใช้งานบุคคลที่สามหลายเจ้าบนเว็บไซต์ เนื้อหาของบุคคลที่สามเป็นส่วนสำคัญ...

CIO Week
Cloudflare Workers
นักพัฒนา
Developer Platform

08 ธันวาคม 2564

Guest Blog: k8s tunnels ที่มี Kudelski Security

วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ที่เขียนโดยเพื่อนของเราที่ Kudelski Security ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ Romain Aviolat หัวหน้าวิศวกรระบบคลาวด์และความปลอดภัยที่ Kudelski Security ได้ติดต่อทีม Zero Trust ...

CIO Week
อุโมงค์ Cloudflare
Cloudflare Access
Zero Trust
Guest Post

08 ธันวาคม 2564

ขอแนะนำ Clientless Web Isolation

วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นกับการประกาศเปิดตัว Clientless Web Isolation เวอร์ชันเบต้าของ Cloudflare การเชื่อมต่อแบบใหม่สำหรับ Browser Isolation ที่มาพร้อมกับ Zero Trust Network Access (ZTNA)...

CIO Week
Remote Browser Isolation
Clientless Web Isolation
Cloudflare Access
SASE

08 ธันวาคม 2564

ขยายแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare เพื่อรองรับ UDP และ DNS ภายใน

ในช่วงสิ้นปี 2020 Cloudflare ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเริ่ม สร้างเครือข่ายส่วนตัว บนเครือข่ายของเรา โดยใช้ Cloudflare Tunnel ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ Cloudflare Warp ในฝั่งลูกค้า ทำให้ความต้องการใช้ VPN แบบดั้งเดิมถูกกำจัดไป ข้ามมาที่ปั...

CIO Week
Cloudflare One
อุโมงค์ Cloudflare
Zero Trust
UDP