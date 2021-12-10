Argo for Packets มีจำหน่ายโดยทั่วไปแล้ว

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราจะบอกคุณว่า เครือข่าย IP ของคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น 10% และคุณทำสิ่งนี้ได้ด้วยการติดต่อทีมบัญชีของคุณ
วันนี้ เรากำลังประกาศความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Argo for Packets ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเลเยอร์ IP เพื่อเพิ่มความสามารถระดับสูงสุดให้กับผลิตภัณฑ์บริการเครือข่าย Cloudflare ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น Magic Transit (บริการป้องกัน Layer 3 DDoS ของเรา), Magic WAN (ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง SD-WAN ของคุณเองบน Cloudflare) และ Cloudflare for Offices (ความคิดริเริ่มของเราเพื่อให้บริการการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอาคารสำนักงานหลายพันแห่งทั่วโลก)
หากคุณไม่คุ้นเคยกับ Argo ขอตอบว่า นี่คือผลิตภัณฑ์ Cloudflare ที่ทำให้การรับส่งข้อมูลของคุณเร็วขึ้น Argo จะค้นหาเส้นทางที่เร็วที่สุดและพร้อมใช้งานมากที่สุดเพื่อการรับส่งข้อมูลของคุณบนอินเทอร์เน็ต Cloudflare ดำเนินการกับคำขอ การเชื่อมต่อ และแพ็กเก็ตจำนวนหลายล้านล้านรายการในแต่ละวันทั่วทั้งเครือข่ายของเราและบนอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่ายของเรา ลูกค้าของเรา และผู้ใช้ปลายทางของลูกค้ากระจายตัวอย่างดีทั่วโลก คำขอทั้งหมดเหล่านี้ที่เคลื่อนผ่านโครงสร้างพื้นฐานของเราได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของอินเทอร์เน็ต ณ กรอบเวลาที่กำหนดให้ Cloudflare ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เห็นนี้เพื่อยืนยันว่า การรับส่งข้อมูลของคุณใช้เส้นทางที่เร็วที่สุดผ่านโครงสร้างพื้นฐานของเรา
ก่อนหน้านี้ Argo ปรับการรับส่งข้อมูลที่เลเยอร์แอปพลิเคชันเลเยอร์ 7 และที่เลเยอร์โปรโตคอลเลเยอร์ 4 ซึ่งด้วย GA ของ Argo for Packets เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเลเยอร์ IP สำหรับเครือข่ายส่วนตัวของคุณ ในช่วง Speed Week เราได้ประกาศการเข้าถึง Argo for Packets ล่วงหน้า และหาคำตอบที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดเวลาหน่วงลง 10% ได้อย่างไร มาวันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง Argo for Packets ที่เข้าถึง GA เราจะให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการลดเวลาหน่วง พร้อมแสดงตัวอย่าง อธิบายวิธีที่คุณสามารถดูการเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น และพูดถึงวิธีที่ data plane ที่ปลอดภัยของ Argo ให้การเข้ารหัสเพิ่มเติมแก่คุณแม้จะอยู่ที่เลเยอร์ 3
และหากคุณสนใจที่จะเปิดใช้งาน Argo for Packets ตั้งแต่วันนี้เลย โปรดติดต่อทีมบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้น!
เราเคยเกริ่นไว้ในระหว่าง Speed Week ว่า Argo for Packets มาพร้อมการปรับปรุงเวลาหน่วงโดยเฉลี่ย 10% ทั่วโลกในการทดสอบภายในของเรา:
เมื่อเราก้าวไปสู่ GA เราพบว่าตัวเลขที่แท้จริงของเราตรงกับการทดสอบที่เราทำเป็นการภายใน และเรายังเห็นว่ามีการปรับปรุงขึ้น 10% แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าตัวเลขการลดเวลาหน่วง 10% เป็นค่าเฉลี่ยในทุกเส้นทางทั่วโลก ลูกค้าหลายๆ รายจะเห็นเวลาหน่วงที่ดีขึ้นแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าของตน
Argo for Packets มีเวลาหน่วงเพิ่มขึ้นตามเป้าที่ตั้งไว้หลังจากเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดตลอดเครือข่ายของเราแบบไดนามิก มาพูดถึงความหมายกันสักหน่อย
แพ็กเก็ตปกติบนเครือข่ายค้นหาวิธีไปยังปลายทางโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Border Gateway Protocol (BGP) ซึ่งช่วยให้แพ็กเก็ตเดินทางผ่านเส้นทางที่ "สั้นที่สุด" ไปยังจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตาม เส้นทางที่สั้นที่สุดภายใต้เงื่อนไข BGP นั้นไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวลาหน่วง แต่กลับมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการฮอป (Hop) ของเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เส้นทาง A ในเครือข่ายมีสองเส้นทางที่เป็นไปได้: 12345 - 54321 - 13335 และ 12345 13335 เครือข่ายทั้งสองเริ่มต้นจากเครือข่าย 12345 และสิ้นสุดที่ Cloudflare ซึ่งก็คือ AS 13335 ทั้งนี้ ตรรกะ BGP กำหนดว่าการรับส่งข้อมูลจะผ่านเส้นทางที่สองเสมอ แต่ถ้าเส้นทางแรกมีเวลาหน่วงของเครือข่ายที่ต่ำกว่าหรือการสูญเสียแพ็กเก็ตที่ต่ำกว่า ลูกค้าอาจมองเห็นประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้!
วิธีแก้ไขปัญหานี้แบ่งออกเป็นสองวิธี วิธีแรกคือการลงทุนสร้างท่อเพิ่มเติมสำหรับเครือข่าย 12345 พร้อมขยายเครือข่ายให้อยู่ใกล้กับทุกเครือข่าย ลูกค้ายังสามารถสร้างเครือข่ายของตนเอง หรือซื้อเครือข่าย MPLS ที่มีราคาแพงจากผู้จำหน่ายได้ ทั้งสองวิธีจะใช้ทั้งเงินและเวลามากมาย ในการที่จะได้ประสิทธิภาพในระดับที่ลูกค้าต้องการ
Cloudflare ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและแกนหลักที่มีอยู่ทั่วโลกของเรา ควบคู่กับข้อมูลเครือข่ายจากการรับส่งข้อมูลที่ถูกส่งไปแล้วเพื่อปรับเส้นทางกลับไปยังคุณให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงเส้นทางที่จะนำไปใช้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูลและเกิดความแออัดบนอินเทอร์เน็ต Argo จะตรวจสอบทุกเส้นทางที่ย้อนกลับจากศูนย์ข้อมูล Cloudflare ทุกศุนย์ไปยังต้นทางของคุณ ไปจนถึงเส้นทางเครือข่ายแต่ละเส้นทาง Argo เปรียบเทียบการรับส่งข้อมูลเลเยอร์ 4 ที่มีอยู่และการวิเคราะห์เครือข่ายในเส้นทางที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อพิจารณาเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดและพร้อมใช้งานมากที่สุด
Cloudflare ทำให้ Argo สอดคล้องกับเครือข่ายส่วนตัวของคุณได้ด้วยการใช้แหล่งข้อมูลที่เราสร้างขึ้นสำหรับ Magic Transit แหล่งข้อมูลนั้นคือโพรบตรวจสภาพ โดย Cloudflare จะใช้ประโยชน์จากโพรบตรวจสอบสุขภาพที่มีอยู่จากศูนย์ข้อมูล Cloudflare ทุกแห่งกลับไปยังต้นทางของลูกค้าแต่ละราย โพรบเหล่านี้นำมาใช้เพื่อกำหนดความสมบูรณ์ของเส้นทางจาก Cloudflare กลับไปยังลูกค้า Magic Transit เพื่อให้ Cloudflare รู้ว่าเส้นทางใดที่กลับไปยังต้นทางนั้นมีสภาพที่ดี โพรบเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลายที่นำมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพได้ เช่น แพ็กเก็ตสูญหายและข้อมูลเวลาหน่วง ซึ่งด้วยการตรวจสอบโพรบตรวจสอบสภาพและการเพิ่มโพรบดังกล่าวลงในข้อมูลเลเยอร์ 4 ที่มีอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Cloudflare สามารถทำความเข้าใจเวลาหน่วงทางเดียวได้ดีขึ้น และสามารถสร้างแผนที่ที่ช่วยให้เราเห็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดและระดับความรวดเร็วของแต่ละศูนย์ข้อมูลไปยังอีกศูนย์หนึ่ง จากนั้น Cloudflare จะค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดที่เลเยอร์ 3 กลับไปที่ศูนย์ข้อมูลลูกค้าโดยเลือกตำแหน่งเข้าที่แพ็กเก็ตเข้าสู่เครือข่ายของเรา และตำแหน่งออกที่เชื่อมต่อโดยตรงกลับไปยังลูกค้าผ่าน Cloudflare Network Interconnect
Cloudflare ใช้แผนที่นี้สร้างเส้นทางแบบไดนามิกสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยพิจารณาจากจุดที่การรับส่งข้อมูลเข้าสู่เครือข่ายของ Cloudflare และจุดที่ออกจากเครือข่าย
มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการลดเวลาหน่วงของคุณโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ
เครือข่าย Cloudflare คือเครือข่ายของคุณ
ในบล็อก Speed Week ของเรา ได้ให้รายละเอียดคร่าว ๆ ว่าผลิตภัณฑ์ Magic ทำให้เครือข่ายของคุณเร็วขึ้นได้อย่างไร และเราได้สรุปตัวอย่างโทโพโลยีเครือข่ายต่าง ๆ มากมายและแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ Magic Transit และ Magic WAN มีต่อเครือข่ายของตน ลองช่วยกันขยับตัวเลขเหล่านั้นโดยเพิ่ม Argo for Packets ลงไป เพื่อดูว่าเราจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร
ตัวอย่างจากบล็อกนี้ให้รายละเอียดบริษัทที่ตั้งอยู่ในเซาท์แคโรไลนา โอเรกอน และลอสแองเจลิส ในบล็อกนั้น เราแสดงให้เห็นว่า Magic Transit ได้ปรับปรุงเวลาหน่วงสำหรับการเดินทางขาเดียว เครือข่ายนั้นมีลักษณะดังนี้:
ขอใช้โอกาสนี้แบ่งซอยเนื้อหาดังกล่าวเพื่อชี้ให้เห็นเวลาหน่วงระหว่างเส้นทางทั้งหมดบนเครือข่ายนั้น สมมติว่าเซาท์แคโรไลนาเชื่อมต่อกับแอตแลนต้า และโอเรกอนเชื่อมต่อกับซีแอตเทิล ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด:
ตำแหน่งที่ตั้งต้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งปลายทาง
เวลาหน่วงทางเดียวของ Magic WAN
เวลาหน่วงทางเดียวของ Argo for Packets
การปรับปรุง Argo (แสดงเป็นมิลลิวินาที)
การปรับปรุงเปอร์เซ็นต์เวลาหน่วง
ลอสแองเจลิส
แอตแลนต้า
49.1
45
4.11
8.36
ลอสแองเจลิส
ซีแอตเทิล
32.4
27.2
5.18
16
แอตแลนต้า
ลอสแองเจลิส
49
44.9
4.09
8.35
แอตแลนต้า
ซีแอตเทิล
78.1
56.9
21.2
27.1
ซีแอตเทิล
ลอสแองเจลิส
32.2
27
5.22
16.2
ซีแอตเทิล
แอตแลนต้า
77.7
56.7
20.9
26.9
สำหรับเครือข่ายลูกค้าตัวอย่างนี้ Argo for Packets ปรับปรุงเวลาหน่วงในทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ ซึ่งคุณเห็นแล้วว่าการปรับปรุงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสำหรับเครือข่ายเฉพาะนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 10% มาก
มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของลูกค้าที่มีที่ตั้งในเอเชีย: เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โอซาก้า และฮ่องกง สำหรับเครือข่ายที่อยู่ในที่ตั้งเหล่านั้น Argo for Packets สามารถสร้างการลดเวลาหน่วงได้ 17% โดยการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดระหว่างสถานที่ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วจะนำทางได้ยากที่สุด เช่น ระหว่างเกาหลีใต้ โอซาก้า และฟิลิปปินส์ ลูกค้าที่มีสถานที่ตั้งหลายแห่งจะได้รับประโยชน์มหาศาลจาก Argo for Packets เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้จะปรับเส้นทางที่การจราจรคับคั่งที่สุดบนอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสม และทำให้มีความรวดเร็วพอ ๆ กับเส้นทางอื่น ๆ โดยจะลบเวลาหน่วงที่เกิดจากเส้นทางเครือข่ายที่แย่ที่สุดของคุณ และไม่เฉพาะตัวเลขเฉลี่ยเท่านั้นที่ดูดี แต่รวมถึงตัวเลขเวลาหน่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของคุณเป็นกรณีพิเศษด้วย
การลดเวลาหน่วงระยะยาวเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกค้าเปลี่ยนกลับไปหาสิ่งที่ดีกว่า และทะทยอยกลับมาที่สำนักงานทั่วโลก
สถานีถัดไป: สำนักงานของคุณ
Argo for Packets จับคู่กับ Magic WAN และ Cloudflare for Offices ได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อสร้างเครือข่ายส่วนตัวที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยเป็นพิเศษ ที่ปรับให้เข้ากับทุกสิ่งที่คุณทำได้ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้ยินเรื่อง Cloudflare for Offices เราขออธิบายว่า เราเป็นผู้ริเริ่มให้บริการการเชื่อมต่อที่เป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ๆ หลายพันแห่งทั่วโลก และการเชื่อมต่อส่วนตัวนั้นเป็นรากฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Argo for Packets เพื่อปรับเครือข่ายของคุณให้เร็วยิ่งขึ้น
หากดูตัวอย่างข้างต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า บริษัทนี้เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่สองแห่งในบอสตันและดัลลัส ซึ่งสถานที่ตั้งเหล่านั้นก็พบว่าเวลาหน่วงลดลงอย่างเห็นได้ชัดผ่าน Argo for Packets ตอนนี้เครือข่ายของบริษัทมีลักษณะดังนี้:
Argo for Packets ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าสำนักงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะเห็นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในเครือข่ายส่วนตัวในทันที:
ตำแหน่งที่ตั้งต้นทาง
ตำแหน่งที่ตั้งปลายทาง
การปรับปรุง Argo (แสดงเป็นมิลลิวินาที)
การปรับปรุงเปอร์เซ็นต์เวลาหน่วง
ลอสแองเจลิส
ดัลลาส
9.89
23.3
ลอสแองเจลิส
แอตแลนต้า
0.774
1.58
ลอสแองเจลิส
ซีแอตเทิล
0.478
1.51
ลอสแองเจลิส
บอสตัน
13.3
16.8
ดัลลาส
ลอสแองเจลิส
9.66
23
ดัลลาส
แอตแลนต้า
0
0
ดัลลาส
ซีแอตเทิล
2.96
5.2
ดัลลาส
บอสตัน
0.43
0.955
แอตแลนต้า
ลอสแองเจลิส
0.687
1.4
แอตแลนต้า
ดัลลาส
0
0
แอตแลนต้า
ซีแอตเทิล
9.7
12.4
แอตแลนต้า
บอสตัน
4.39
15.2
ซีแอตเทิล
ลอสแองเจลิส
0.322
1.02
ซีแอตเทิล
ดัลลาส
3.11
5.43
ซีแอตเทิล
แอตแลนต้า
9.81
12.6
ซีแอตเทิล
บอสตัน
34.7
30.3
บอสตัน
ลอสแองเจลิส
13.3
16.8
บอสตัน
ดัลลาส
0.386
0.85
บอสตัน
แอตแลนต้า
4.37
15
บอสตัน
ซีแอตเทิล
33.7
29.6
Cloudflare for Offices ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าสำนักงานเหล่านั้น เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องนำไฟร์วอลล์ อุปกรณ์ WAN หรือสิ่งอื่นใดมา ลูกค้าแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ Cloudflare One ที่อยู่ภายในอาคารของตนเท่านั้น และพลังของ Cloudflare One จะช่วยให้พวกเขาได้รับบริการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อส่วนตัวไปยัง Cloudflare ซึ่งปรับให้เหมาะสมโดย Argo for Packets
เครือข่ายของคุณ แต่เร็วขึ้น
Argo for Packets เป็นส่วนประกอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับโซลูชัน Cloudflare One ของเรา: ให้บิตที่เร็วขึ้นผ่านเครือข่ายของคุณ สร้างขึ้นบน Cloudflare ตอนนี้ โซลูชัน SD-WAN และ Magic Transit ของคุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์ไม่เพียงแค่เรื่องความปลอดภัย แต่ยังรวมถึงเรื่องความมีประสิทธิภาพด้วย
หากคุณสนใจที่จะเปิดใช้งาน Argo for Packets หรือเริ่มการทำงานในสำนักงานของคุณโดยใช้โซลูชันการเชื่อมต่อที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย โปรดติดต่อทีมบัญชีของคุณเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ