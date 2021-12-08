Guest Blog: k8s tunnels ที่มี Kudelski Security

วันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เผยแพร่บล็อกโพสต์ที่เขียนโดยเพื่อนของเราที่ Kudelski Security ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ Romain Aviolat หัวหน้าวิศวกรระบบคลาวด์และความปลอดภัยที่ Kudelski Security ได้ติดต่อทีม Zero Trust ของเราพร้อมเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับปัญหาที่ยากและขับเคลื่อนโดย Identity-aware Proxy ของ Cloudflare ซึ่งเราเรียกว่า Cloudflare Tunnel เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานจากระยะไกล
เราสนุกกับการทำความรู้จักโซลูชันของพวกเขามากจนคิดจะเผยแพร่เรื่องราวเหล่านั้นต่อ สิ่งที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษคือทีมวิศวกรของ Kudelski Security ที่ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของเทคโนโลยีของเราอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ปลายทางเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หากคุณสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kudelski Security โปรดดูผลงานด้านล่าง หรือบล็อกงานวิจัยของทีมวิศวกร
การเข้าถึง Kubernetes แบบ Zero Trust
ทีมวิศวกรของ Kudelski Security ได้หันมาให้ความสำคัญกับการย้ายโครงสร้างพื้นฐานของเราไปยังสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา การโยกย้ายระบบคลาวด์ภายในของเราสะท้อนถึงสิ่งที่ลูกค้าปลายทางของเราต้องการ และทำให้เรามีทั้งความเชี่ยวชาญและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการให้บริการลูกค้าเหล่านั้น นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ยังเปิดโอกาสให้เราได้ลองนึกภาพแนวทางการรักษาความปลอดภัยของตัวเองอีกครั้ง และใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zero Trust
จนถึงตอนนี้ หนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของการนำ Zero Trust มาใช้คือการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระนาบการควบคุม (API) แบบต่าง ๆ ของ Kubernetes (K8) ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่หลากหลาย ซึ่งในขั้นต้น ทีมโครงสร้างพื้นฐานของเราประสบปัญหาในการมองภาพรวม และใช้การควบคุมตามข้อมูลยืนยันตัวตนที่สอดคล้องกันกับ API ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ K8 ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เมื่อโต้ตอบกับ API เหล่านี้ นักพัฒนาของเรามักเจอทางตันเพราะไม่ทราบว่าจะต้องเข้าถึงคลัสเตอร์ใดและต้องทำอย่างไร
เราแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ด้วยการออกแบบโซลูชันภายในองค์กรโดยใช้ประโยชน์จาก Cloudflare เพื่อให้นักพัฒนาสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบสิทธิ์คลัสเตอร์ K8 ได้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์สาธารณะและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักพัฒนารายใดๆ ตอนนี้เราสามารถแสดงบริการ K8 ทั้งหมดที่พวกเขาเข้าถึงได้ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่กำหนด ตรวจสอบสิทธิ์คำขอเข้าถึงโดยใช้กฎ Zero Trust ของ Cloudflare และสร้างการเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์นั้นผ่าน Cloudflare Tunnel ซึ่งเป็นพร็อกซี Identity-aware ของ Cloudflare
สิ่งสำคัญที่สุดคือ เครื่องมืออัตโนมัตินี้ทำให้ Kudelski Security เป็นองค์กรที่ดูแลการปรับปรุงรูปแบบความปลอดภัยของเราและยกระดับประสบการณ์ของนักพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เราคาดการณ์ว่า เครื่องมือนี้จะช่วยนักพัฒนาใหม่ประหยัดเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงที่จะต้องใช้เพื่ออ่านเอกสาร ส่งตั๋วบริการไอที และลงมือปรับใช้และกำหนดค่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงคลัสเตอร์ K8 ที่แตกต่างกัน
ในบล็อกนี้ เราจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีปัญหาที่เราได้แก้ไข วิธีที่เราออกแบบเครื่องมืออัตโนมัติของเรา และวิธีที่ Cloudflare ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นบนเส้นทาง Zero Trust ในแบบที่เป็นมิตรต่อการทำงานจากที่บ้าน
ความท้าทายในการรักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์
เพราะ Kudelski Security ได้ขยายการให้บริการลูกค้าและทีมพัฒนาภายในของเรา เราจึงได้ขยายขอบเขตการใช้งานแอปพลิเคชันของเราภายในคลัสเตอร์ K8 หลายรายการและผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายราย K8s คลัสเตอร์ API สำหรับวิศวกรและนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเรานั้นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการแก้ไขปัญหา เราทำงานใน GitOps และการปรับใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดของเราเป็นแบบอัตโนมัติ แต่เรายังต้องเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์อยู่บ่อยครั้งเพื่อดึงไฟล์บันทึกหรือดีบักปัญหา
แต่การรักษาความหลากหลายนี้สร้างความซับซ้อนและความกดดันให้กับผู้ดูแลระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับผู้ใช้ปลายทาง โครงสร้างพื้นฐานที่ขยายออกไปกว้างขวางอาจหมายถึงการต้องใช้ข้อมูลประจำตัวที่แตกต่างกัน เครื่องมือการเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ และไฟล์การกำหนดค่าต่าง ๆ เพื่อการติดตาม
ประสบการณ์การเข้าถึงที่ซับซ้อนเช่นนี้อาจทำให้การแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ประสบกับความยุ่งยาก ตัวอย่างเช่น วิศวกรที่รับช่วงงานพยายามทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของ K8 ที่ไม่คุ้นเคย เขาอาจค้นหาเอกสารกองโต หรือถูกบังคับให้ปลุกเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อถามคำถามง่าย ๆ ทั้งหมดนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดได้และเสียเวลาอันมีค่า
วิธีการทั่วไปในการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึง API ของ K8 คือความท้าทายที่เรารู้ว่าเราควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น เรารู้สึกว่าการเปิดเผย API สู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะจะเพิ่มพื้นที่การโจมตีของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เราไม่สามารถรับได้ เรายังไม่ต้องการให้มีการเข้าถึง API ของคลัสเตอร์ของเราในวงกว้างผ่านเครือข่ายภายใน และยอมรับความเสี่ยงของการเคลื่อนไหวดังกล่าว การที่ Kudelski เติบโตอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและความซับซ้อนของการปรับใช้ VPN ในกลุ่มพนักงานและภายใต้สภาพแวดล้อมระบบคลาวด์ที่แตกต่างกันจะนำไปสู่ความท้าทายในการปรับขนาดด้วย
แต่สิ่งที่เราต้องการกลับเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เรารักษาสภาพแวดล้อมแบบไมโครเซ็กเมนต์ขนาดเล็ก โดเมนขนาดเล็กที่ทำงานผิดพลาด และการให้การเข้าถึงบริการได้ไม่เกินหนึ่งวิธี
การใช้ประโยชน์จากพร็อกซี Identity-aware ของ Cloudflare สำหรับการเข้าถึง Zero Trust
ในการทำเช่นนี้ ทีมวิศวกรรมของ Kudelski Security ได้เลือกใช้แนวทางที่ทันสมัยกว่า นั่นคือ การสร้างการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้และคลัสเตอร์ K8 ของเราแต่ละคลัสเตอร์ผ่านพร็อกซี Identity-aware (IAP) ทั้งนี้ IAP มีความยืดหยุ่นเมื่อนำมาใช้และเพิ่มเลเยอร์การรักษาความปลอดภัยด้านหน้าแอปพลิเคชันของเราโดยการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้เมื่อมีการร้องขอการเข้าถึง นอกจากนั้น พร็อกซีนี้ยังสนับสนุนแนวทาง Zero Trust ของเราด้วยการสร้างการเชื่อมต่อจากผู้ใช้ไปยังแอปพลิเคชันแต่ละรายการ ไม่ใช่เครือข่ายทั้งหมด
แต่ละคลัสเตอร์มี IAP ของตัวเองและชุดนโยบายของตัวเอง ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน (ผ่าน SSO ขององค์กรของเรา) และปัจจัยตามบริบทอื่น ๆ เช่น ตำแหน่งอุปกรณ์ของแล็ปท็อปของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ IAP ไม่ได้แทนที่กลไกการพิสูจน์ตัวตนของคลัสเตอร์ K8 แต่เพิ่มกลไกใหม่เข้าไป และเพราะประโยชน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลระบุตัวตนและ SSO กระบวนการนี้จึงโปร่งใสอย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางของเรา
ในการตั้งค่าของเรา Kudelski Security จะใช้ IAP ของ Cloudflare เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ Cloudflare Access ซึ่งเป็นโซลูชัน ZTNA และหนึ่งในบริการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่รวมไว้เป็นหนึ่งเดียวโดยแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare
สำหรับแอปบนเว็บจำนวนมาก IAP จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่ขอเข้าถึงผ่านเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน SSO ขององค์กรหรือผู้ให้บริการข้อมูลระบุตัวตนก่อนเข้าถึงแอปที่ปลอดภัย ในขณะที่ IAP ทำงานในเบื้องหลัง
โฟลว์ผู้ใช้นั้นดูแตกต่างไปสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ CLI เนื่องจากเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางโฟลว์เครือข่าย CLI เหมือนที่เราทำในเบราว์เซอร์ ในกรณีของเรา วิศวกรต้องการใช้ไคลเอนต์ K8 ที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งอิงตาม CLI เช่น kubectl หรือ k9s ซึ่งหมายความว่า Cloudflare IAP ของเราต้องทำหน้าที่เป็นพร็อกซี SOCKS5 ระหว่างไคลเอนต์ CLI และคลัสเตอร์ K8 แต่ละคลัสเตอร์
หากจะสร้างการเชื่อมต่อ IAP นี้ Cloudflare ต้องจัดเตรียม daemon ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งเรียกว่า_cloudflared_ ที่เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสนี้ทำงานบนเครือข่ายทั่วโลกของ Cloudflare ซึ่งใช้นโยบาย Zero Trust กับการตรวจสอบครั้งเดียวผ่าน
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีระบบอัตโนมัติ ทีมงานโครงสร้างพื้นฐานของ Kudelski Security จะต้องแจกจ่าย daemon บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเหล่านั้น และใช้ขั้นตอนการกำหนดค่าอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องทำเอง รวมถึงบำรุงรักษาตามช่วงเวลา นอกจากนี้ นักพัฒนายังคงขาดระนาบในการมองเห็นภายในคลัสเตอร์ K8 ต่าง ๆ ที่พวกเขาจะต้องเข้าถึงขณะทำงานประจำวัน
โซลูชันอัตโนมัติของเรา: k8s-tunnels!
ทีมวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานได้พัฒนาเครื่องมือภายในที่เรียกว่า "k8s-tunnels" เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เครื่องมือดังกล่าวจะฝังขั้นตอนการกำหนดค่าที่ซับซ้อนซึ่งทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ เครื่องมือนี้จะค้นหาคลัสเตอร์ K8 ทั้งหมดที่ผู้ใช้ที่ระบุเข้าถึงโดยอัตโนมัติตามนโยบาย Zero Trust ที่สร้างขึ้น หากต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ เราได้ฝัง SDK ของผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะรายใหญ่บางรายที่ Kudelski Security ใช้ เครื่องมือนี้ยังฝัง cloudflared daemon ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องแจกจ่ายเครื่องมือเพียงรายการเดียวให้กับผู้ใช้ของเรา
เมื่อรวบรวมรายละเอียดเข้าด้วยกัน พบว่า นักพัฒนาที่เปิดตัวเครื่องมือจะต้องผ่านเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้: (ภายใต้สมมุติฐานที่ว่าผู้ใช้มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นเครื่องมือจะเปิดเบราว์เซอร์บน IDP ของเราเพื่อรับข้อมูลเหล่านี้)
1. ผู้ใช้เลือกคลัสเตอร์หนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อ
2. k8s-tunnel จะเปิดการเชื่อมต่อกับ Cloudflare โดยอัตโนมัติและแสดงพร็อกซี SOCKS5 ในเครื่องบนเครื่องของนักพัฒนา
3.k8s-tunnel แก้ไขการกำหนดค่าไคลเอนต์ kubernetes ในเครื่องของผู้ใช้โดยผลักดันข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านพร็อกซี SOCKS5 ในเครื่อง
4. k8s-tunnel สลับบริบทจากไคลเอนต์ Kubernetes ไปเป็นการเชื่อมต่อปัจจุบัน
5. ตอนนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ไคลเอนต์ CLI ที่ตนเองชื่นชอบเพื่อเข้าถึงคลัสเตอร์ K8
ทั้งกระบวนการทำได้ตรง ๆ ไม่สลับซับซ้อนและทีมวิศวกรของเราก็นำมาใช้เป็นประจำทุกวัน และแน่นอน ความมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ผ่านกลไกการค้นหาอัตโนมัติที่เราได้สร้างไว้ใน k8s-tunnels เมื่อใดก็ตามที่มีวิศวกรใหม่เข้าร่วมทีม เราเพียงแค่ขอให้พวกเขาเริ่มกระบวนการค้นหาอัตโนมัติและเริ่มต้น
ดูตัวอย่างการทำงานของกระบวนการค้นหาอัตโนมัติได้จากด้านล่างนี้
k8s-tunnels จะเชื่อมต่อกับ API ของผู้ให้บริการคลาวด์ที่แตกต่างกันของเรา และแสดงรายการคลัสเตอร์ K8 ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
k8s-tunnels จะเก็บไฟล์กำหนดค่าในเครื่องบนเครื่องผู้ใช้ของคลัสเตอร์เหล่านั้น ดังนั้นกระบวนการนี้จะไม่ถูกเรียกใช้เกินหนึ่งครั้ง
สำหรับการปรับใช้ในสถานที่นั้นยากกว่าเล็กน้อย เนื่องจากเราไม่มีวิธีง่ายๆ ในการจัดเก็บเมตาดาต้าของคลัสเตอร์ K8 เช่นเดียวกับที่เราทำกับแท็กทรัพยากรกับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ เราตัดสินใจใช้ Vault เป็นที่เก็บคีย์-ค่าเพื่อเลียนแบบแท็กทรัพยากรระบบคลาวด์สาธารณะสำหรับภายในองค์กร ซึ่งด้วยวิธีนี้ เราจะพบคลัสเตอร์ภายในองค์กรโดยอัตโนมัติโดยใช้กระบวนการเดียวกับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะ
คุณอาจเห็นว่าในภาพบันทึกหน้าจอ CLI ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถเลือกหลายคลัสเตอร์พร้อมกันได้! เรารับรู้อย่างรวดเร็วว่านักพัฒนาของเรามักต้องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมที่หลากหลายพร้อมกันเพื่อเปรียบเทียบปริมาณงานที่กำลังทำในสายการผลิตและในขั้นตอนการจัดการ ดังนั้น แทนที่จะเปิดและปิดช่องสัญญาณทุกครั้งที่จำเป็นต้องสลับคลัสเตอร์ เราได้ออกแบบเครื่องมือเพื่อให้พวกเขาสามารถเปิดช่องสัญญาณหลายช่องพร้อมกันภายในอินสแตนซ์ k8s-tunnels เดียว และเพียงแค่สลับคลัสเตอร์ K8 ปลายทางบนแล็ปท็อปของตนเองเท่านั้น
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เราเพิ่มการสนับสนุนรายการโปรดและการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยใช้ประโยชน์จาก Cloudflare Workers แต่ทั้งหมดนี้สำหรับโพสต์บล็อกอื่น
ในการออกแบบเครื่องมือนี้ เราได้ระบุปัญหาบางประการภายในไลบรารีของไคลเอนต์ Kubernetes เมื่อใช้ร่วมกับพร็อกซี SOCKS5 และเรากำลังทำงานร่วมกับชุมชน Kubernetes เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทุกคนน่าจะได้รับประโยชน์จากโปรแกรมปะแก้หรือแพตช์เหล่านั้นในอนาคตอันใกล้
เราใช้บล็อกโพสต์นี้เพื่อเน้นถึงความเป็นไปได้ที่จะนำการรักษาความปลอดภัย Zero Trust ไปใช้กับปริมาณงานที่ซับซ้อนที่ทำงานบนสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ ควบคู่กับการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง
แม้ว่าวันนี้โค้ด "k8s-tunnels" ของเราจะเฉพาะเจาะจงกับ Kudelski Security มากเกินไป แต่เรามีเป้าหมายที่จะแชร์สิ่งที่เราสร้างขึ้นกลับคืนสู่ชุมชน Kubernetes เพื่อให้องค์กรอื่น ๆ และลูกค้า Cloudflare ได้รับประโยชน์