Cloudflare เข้าซื้อกิจการ Zaraz เพื่อเปิดใช้งานการโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามบนคลาวด์

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Cloudflare ได้เข้าซื้อกิจการของ Zaraz และประการการเปิดตัว Cloudflare Zaraz (เวอร์ชั่นเบต้า) สิ่งที่เราเปิดตัวในวันนี้คือผลิตภัณฑ์ Zaraz รุ่นเบต้าที่รวมเข้ากับระบบและแดชบอร์ดของ Cloudflare ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อจัดการและโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามบนคลาวด์ และปรับปรุงความเร็ว ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยได้อย่างเด่นชัด เราวางเดิมพันกับ Workers และเทคโนโลยี Cloudflare และเครือข่ายตั้งแต่วันแรก ดังนั้นจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะนำเสนอ Zaraz ให้กับลูกค้าของ Cloudflare ทุกคนในวันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากคุณเป็นลูกค้า Cloudflare คุณแค่คลิกที่ไอคอน Zaraz บนแดชบอร์ด และเริ่มกำหนดค่าสแตกของบุคคลที่สามของคุณ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนรหัส เราวางแผนที่จะแนะนำคุณสมบัติต่าง ๆ ในอีกสองสามเดือนข้างหน้าจนกว่ารุ่นเบต้านี้จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ถึงเวลาบอกลา Tag Manager แบบเดิมและแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำหน้าที่ของตนแล้วและทำได้ดี แต่เมื่อเว็บพัฒนาขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ได้สร้างปัญหาสำคัญบางอย่างขึ้นด้วยเช่นกัน และเรามาอยู่ตรงจุดนี้เพื่อแก้ปัญหานั้น
ปัญหาการลดทอนประสิทธิภาพของบุคคลที่สาม
Yo'av และผมก่อตั้ง Zaraz ขึ้นหลังจากมีประสบการณ์การทำงานเพื่อใช้งานเครื่องมือของบุคคลที่สาม ผมกำลังทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ที่มักขอให้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพิ่มเติมเพียงเครื่องเดียวบนเว็บไซต์ ในขณะที่ Yo'av เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พยายามบอกปัดคำขอนี้เนื่องจากประเด็นด้านประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
เราเริ่มสร้าง Zaraz หลังจากพูดคุยกับวิศวกรหลายร้อยคนที่รู้สึกขัดอกขัดใจจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าร่วมกับ Y Combinator ในช่วงฤดูหนาวปี 2020 จากนั้น เราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง นั่นคือซอฟต์แวร์ QA สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ ทุกครั้งที่นำเสนอลูกค้าใหม่ เรามักแสดงรายการเครื่องมือที่ถูกโหลดบนไซต์ของลูกค้ารายนั้น นอกจากนี้ เรายังนำเสนอรายการบักการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่านี้ เราได้ยินคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า: “ทำไมเราต้องโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามมากมายขนาดนี้ เครื่องมือพวกนี้จะไม่ทำให้ระบบทำงานช้าลงหรอกรึ มีผลกระทบต่อ SEO หรือเปล่า ฉันจะปกป้องผู้ใช้ของฉันได้อย่างไรหากเครื่องมือเหล่านี้ถูกแฮ็ก” ไม่มีใครสนใจ QA เอาเสียเลย วิศวกรถามถึงผลกระทบด้านประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดจากเครื่องมือของบุคคลที่สาม
เราไม่แน่ใจว่าคำตอบของคำถามเหล่านี้จะเป็นอย่างไร แต่เรามองว่าอาจมีบางสิ่งที่ใหญ่กว่าซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามเหล่านี้ เราจึงตัดสินใจทำวิจัย เราสร้างบอทและสแกนโดเมนที่มีผู้เข้าชมสูงสุด 5,000 โดเมนในสหรัฐอเมริกา เราโหลดโดเมนทั้งแบบมีและไม่มีเครื่องมือของบุคคลที่สามและเปรียบเทียบผลลัพธ์ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว เครื่องมือของบุคคลที่สามทำให้เว็บช้าลง 40% พอเข้าช่วงกลางปี 2010 ไม่กี่ปีหลังจากที่ Google เปิดตัว Tag Manager วิศวกรมักถามเราว่าการเพิ่ม Google Tag Manager (GTM) จะทำให้เว็บไซต์ช้าลงหรือไม่ ไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนในตอนนั้น คำตอบอย่างเป็นทางการของ Google คือ GTM โหลดแบบอะซิงโครนัส ดังนั้นจึงไม่ควรชะลอการโหลดหน้าเพจ "ส่วนที่ผู้ใช้มองเห็นได้" ซึ่งในระหว่างนี้ เราได้เรียนรู้ว่าไม่จริงเลย
แม้ว่า Google จะผลักดันตลาดให้เปิดตัวเว็บไซต์ที่เร็วขึ้น แต่บ่อยครั้งที่สแตกของพวกเขาเองเป็นสาเหตุของความล่าช้านี้ หากคุณเคยใช้ Google PageSpeed Insights คุณอาจสังเกตเห็นว่า Google ชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือของตนเองเป็นปัญหาในส่วนการวินิจฉัย แม้แต่ใน Merchandise Store ของ Google ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือของ Google (GTM, Analytics, โฆษณา, DoubleClick เป็นต้น) เครื่องมือของบุคคลที่สามก็ปิดกั้น เธรดหลักเป็นเวลามากกว่าหรือน้อยกว่าสี่วินาที GTM เองมีส่วนให้เกิดการปิดกั้นมากกว่าหนึ่งวินาที การพัฒนาล่าสุดในสาขานี้ เช่น การประดิษฐ์แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า ทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม เนื่องจากขณะนี้มีการประเมินและเรียกใช้โค้ดของบุคคลที่สามในเบราว์เซอร์มากกว่าที่เคยเป็นมา
เว็บไซต์โดยเฉลี่ยในปี 2021 ใช้โซลูชันของบุคคลที่สาม 21 รายการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และ 23 รายการบนเดสก์ท็อป ขณะที่ใน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยโซลูชันของบุคคลที่สามอยู่ที่ 89 รายการบนมือถือ และ 91 รายการบนเดสก์ท็อป เมื่อคุณโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายสิบตัว เว็บไซต์ของคุณจะช้าลงและสร้างความเสียหายให้กับเมตริกที่สำคัญ เช่น Total Blocking Time, Time to Interactive และอื่น ๆ ซึ่งว่ากันตามจริงแล้วนี่คือความพ่ายแพ้ในการต่อสู้
ในยุคที่ทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นทางออนไลน์ ความเร็วกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในสภาวะแวดล้อมดิจิทัลในปัจจุบัน เป็นที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์ที่เร็วขึ้นส่งผลต่อผลกำไรและคว้าชัยในการแข่งขัน ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดย Google และ Deloitte พบว่าการเปลี่ยนแปลงเวลาในการโหลดเพียง 0.1 วินาทีสามารถส่งผลต่อทุกขั้นตอนของเส้นทางของผู้ใช้ ส่งผลให้อัตราการแปลงเพิ่มขึ้นได้มากถึง 10% ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ Google ได้ประกาศเปิดตัว Core Web Vitals เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นชุดเมตริกสำหรับวัดความเร็วที่ส่งผลต่อการจัดอันดับ SEO ของคุณ
เครื่องมือมากมายนี้ทำให้เว็บไซต์เสี่ยงต่อความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์และภัยคุกคามด้านความเป็นส่วนตัวเช่นกัน เนื่องจากเครื่องมือส่วนใหญ่ร้องขอทรัพยากร JavaScript ระยะไกล ลูกค้าจึงไม่สามารถติดตามสิ่งที่กำลังโหลดบนเว็บไซต์ของตนเองได้ และหากนั่นยังไม่พอ เครื่องมือของบุคคลที่สามจำนวนมากจะเรียกใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม หรือเปลี่ยนเส้นทางคำขอ HTTP ไปยังปลายทางที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ แนวปฏิบัติที่ไม่ได้มาตรฐานนี้ทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตรายและมักจะละเมิดหลักจรรยาบรรณความเป็นส่วนตัวบ่อยครั้งเกินไป ส่วนการนำ GDPR, CCPA และข้อบังคับอื่น ๆ มาใช้ได้กลายเป็นปัญหาที่เจ็บปวด
แนวโน้มนั้นมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการใช้บริการบุคคลที่สามในปัจจุบัน โดยเฉพาะเครื่องมือการโฆษณาและการตลาด เบราว์เซอร์กระแสหลักนั้นกำลังบังคับให้มีข้อจำกัดที่เข้มงวดในการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม สาธารณะกำลังกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวและการยินยอมของผู้ใช้มากขึ้น อีกไม่นานเครื่องมือทางการตลาดและการโฆษณาก็จะถูกบังคับให้เลิกใช้งานคุกกี้ของบุคคลที่สาม และการเปิด API และอนุญาตให้มีการดาวน์โหลดคลาวด์สำหรับลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลขึ้นมา และบริษัทต่างๆ จะต้องปรับเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้ง่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานนี้บน Edge นั้นเป็นไปได้ และจะต้องดำเนินการใกล้กับผู้ใช้ปลายทางให้มากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพที่ดี
ทำให้เว็บไซต์ของคุณเร็วขึ้น และรักษาความปลอดภัยด้วย Zaraz!
Zaraz สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจนโดยการปรับการโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามให้เหมาะสม ทุกเครื่องมือที่เรารองรับนั้นแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย แต่หลักการสำคัญนั้นคือการทำงานได้ทุกที่บนแบคเอนด์ระบบคลาวด์แทนที่จะเป็นการทำงานบนเบราว์เซอร์ การใช้แดชบอร์ดทำให้ลูกค้าสามารถโซลูชั่นประเภทใดก็ได้ของบุคคลที่สาม ทั้งวิดเจ็ตแบบอินเทอร์แอคทีฟ เครื่องมือการวิเคราะห์ เครื่องมือการโฆษณา ระบบอัตโนมัติในการทำการตลาด เครื่องมือ CRM และอีกมากมาย เวอร์ชั่นเบต้านั้นมีเครื่องมือของบุคคลที่สามถึง 18 ประเภทที่คุณสามารถนำไปใช้บนเว็บไซต์ได้ ด้วยไม่กี่คลิกคุณก็สามมารถโหลดเครื่องมือได้ทั้งหมดบนระบบคลาวด์โดยที่ไม่ต้องใช้ Javascript บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ปลายทาง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำใครของเราได้ที่โพสต์บนบล็อกที่เขียนโดย Yo'av Moshe CTO ของเรา
การขจัดการใช้งานสคริปต์ของบุคคลที่สามออกไปจากเบราว์เซอร์นั้นสร้างผลกระทบสำคัญต่อเวลาการโหลดหน้าเนื่องจากการใช้โค้ดจำนวนน้อยลงในการโหลดเบราว์เซอร์ อีกทั้งยังสร้างเลเยอร์การรักษาความปลอดภัยให้แน่นหนาขึ้นและควบคุมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ ข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง หรือชุดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ที่มักถูกส่งต่อไปยังผู้จำหน่ายภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจ และในกรณีที่เว็บไซต์ของคุณไม่มีบุคคลที่สาม อีกไม่ช้าในวันนี้ Cloudflare จะประกาศเกี่ยวกับ PageShield ซึ่งเป็นโซลูชันในการคุ้มครองเว็บไซต์ของคุณจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองนั้นมีโซลูชันชั้นเยี่ยมสำหรับการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลที่สามและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว
สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดสอบการผสานการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เรานั้นมี Events API และชุดตัวแปรแบบพรีเซ็ตที่คุณสามารถนำไปใช้งานได้ ด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถวัดคอนเวอร์ชันหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์พร้อมบริบทได้ สำหรับผู้ใช้ Google Tag Manager ในปัจจุบัน เรามีข่าวดีอยากนำเสนอ: Zaraz ขอเสนอ dataLayer การเข้ากันได้ย้อนหลังแบบพร้อมใช้งาน คุณสามารถสลับจาก GTM ไปเป็น Zaraz ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องแก้ไขสิ่งใดในฐานโค้ดของคุณเลย ในอีกไม่นานนี้เราจะทำให้การนำเข้าการตั้งค่า GTM ปัจจุบันของคุณมายัง Zaraz เป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นเช่นกัน
Instacart ทำให้ Blocking Time 0 ms เป็นจริงได้ และเพิ่มการรักษาความปลอดภัยด้วย Zaraz
Instacart achieves 0 ms Blocking Time, and increases security with Zaraz
“การใช้ประโยชน์จาก Zaraz Instacart นั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโดเมนเฉพาะผู้ซื้อของเราได้อย่างมาก โดยใช้การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โดยรวมเพียงเล็กน้อย เราได้ทำการปรับเปลี่ยนมากมายให้กับ https://shoppers.instacart.com/ แต่ได้พบว่าเครื่องมือของบุคคลที่สามนั้นเป็นปัญหาถัดไปเมื่อกล่าวถึงผลกระทบของประสิทธิภาพการทำงาน ด้วย Zaraz เราปรับเปลี่ยนเวลาในการโหลดของบุคคลที่สามให้ดีขึ้นและการใช้ Cloudflare Workers นั้นทำให้การผสานการทำงานอยู่ในโดเมนย่อยของเราเอง ทำให้เราสามารถมองเห็นและรักษาความปลอดภัยได้ดี”- Marc Barry วิศวกรซอฟต์แวร์ Cloud Foundations ที่ Instacart
ไม่มีใครที่จะเหมาะที่จะพูดถึงประโยชน์ในการใช้งาน Zaraz ไปมากกว่าลูกค้าของเรา Instacart แพลตฟอร์มการซื้อสินค้าของชำชั้นนำแห่งอเมริกาเหนือได้ตัดสินใจที่จะทดสอบการใช้งาน Zaraz ที่โดเมน shoppers.instacart.com พวกเขามีเป้าหมายสองประการ คือการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว และเพื่อเพิ่มความเร็วของหน้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ Total Blocking Time ดีขึ้น)
สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ข้อเท็จจริงที่ว่า Zaraz นั้นไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ปลายทางเป็นค่าเริ่มต้นอยู่แล้วแต่ทำหน้าที่เป็นส่วนส่งต่อเท่านั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจทดสอบการใช้งาน และด้วยการป้องกันไม้ให้สคริปต์ของบุคคลที่สามทำงานบนเบราว์เซอร์โดยตรง พวกเขาตั้งใจที่จะลดความเสี่ยงทางความปลอดภัยที่เกิดจากการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เพื่อที่จะควบคุมได้มากขึ้น พวกเขาตัดสินใจที่จะใช้ Cloudflare Workers เป็นพร็อกซีสำหรับคำขอทั้งหมดที่ได้รับจากและมุ่งไปสู่บริการ Zaraz ผ่านโดเมนย่อย shoppers.instacart.com ของพวกเขา ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นและควบคุมกระบวนการส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่สามได้อย่างรัดมุม รวมถึง Zaraz เองด้วย
Instacart นั้นเป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่ำชองเรื่องเทคโนโลยีที่สุดในโลก และโดเมนย่อยของ Shopper นั้นก็เร็วมากเมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ พวกเขาได้ดำเนินการมากมายเพื่อปรับปรุงเมตริกความเร็วไว้ แต่พวกเขาก็ได้เผชิญปัญหาที่สคริปต์ของบุคคลที่สามนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โดเมนทำงานช้าลง
ดังที่ปรากฏบนกราฟด้านบน การใช้งาน Zaraz นั้นช่วยเพิ่มความเร็วให้กับหน้าอย่างชัดเจนสำหรับอุปกรณ์มือถือ Total Blocking Time นั้นลดลงจาก 500 ms สู่ 0 ms Time to Interactive นั้นดีขึ้นถึง 63% ลดจาก 11.8 เป็น 4.26 วินาที CPU Time นั้นดีขึ้นถึง 60% จาก 3.62 วินาทีเป็น 1.45 วินาที และน้ำหนักของ JavaScript หดตัวลงถึง 63% จาก 448 KB เป็น 165 KB
เราได้เห็นพัฒนาการที่สำคัญกับเดสก์ท็อปเช่นกัน Total Blocking Time นั้นลดลงจาก 65 ms สู่ 0 ms Time to Interactive นั้นดีขึ้นถึง 23% ลดจาก 1.64 เป็น 1.26 วินาที CPU Time ดีขึ้นถึง 55% จาก 1.57 วินาทีเป็น 0.7 วินาที และน้ำหนักของ JavaScript ดีขึ้นในระดับเดียวกัน จาก 448 KB เป็น 165 KB
ด้วยผู้นำของอุตสาหกรรมมากมายเช่นเดียวกับ Instacart ที่เริ่มต้นออฟโหลดเครื่องมือไปยังคลาวด์ อีกไม่นานผู้จำหน่ายและบริษัทสตาร์ทอัพ SaaS ก็จะเริ่มสร้างการผสานการทำงานแบบ Server-side เป็นโซลูชันครบครันที่ทำงานบน Edge เช่นกัน ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามนั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดี พวกเขาเพียงแค่ขาดเครื่องมือในการสร้างการผสานการดำเนินงานที่ปรับขนาดได้บน Edge เพียงเท่านั้น เมื่อร่วมกับ Instacart เรามีโอกาสที่จะติดต่อกับผู้จำหน่ายดังกล่าว ร่วมมือ และร่วมงานกันค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด เราจะมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าในการร่วมงานกับบริษัทและผู้จำหน่าย SaaS และมอบวิธีที่ง่ายในการสร้างโซลูชันบน Edge ให้แก่พวกเขา โปรดติดตาม!
อนาคตของ Zaraz ในฐานะแพลตฟอร์ม
วันนี้คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในฐานะบริษัทของเรา ทีมของเรานั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมกับสำนักงานของ Cloudflare ในประเทศโปรตุเกส สถานที่ที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Zaraz อย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะส่วนหนึ่งของ Cloudflare เราจะเปลี่ยนให้ Zaraz เป็นแพลตฟอร์มที่บุคคลที่สามสามารถสร้างเครื่องมือและใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครือข่ายทั่วโลกของ Cloudflare ได้อย่างง่ายดาย เราจะนำอุตสาหกรรมไปสู่การใช้การโหลดเครื่องมือของบุคคลที่สามแบบ Server-side และจะทำให้ทุกคนสามารถผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิมได้โดยง่าย
ข้อเท็จจริงที่ว่า Zaraz นั้นทำงานบน Workers อย่างเดียวแม้กระทั่งก่อนที่เราจะเข้าร่วมกับ Cloudflare ทำให้การผสานการทำงานเป็นไปได้โดยง่ายดายและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เองเราจึงสามารถดำเนินการส้รางฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้เร็วจนกระทั่งได้มาซึ่งประสิทธิภาพที่ครบถ้วนและความพร้อมใช้งานสำหรับทุกคน ความสามารถที่ไม่เหมือนใครของ Cloudflare นั้นช่วยให้เราสามารถทำให้ Zaraz มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมและลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเริ่มใช้งานสำหรับลูกค้ารายใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งที่เราทำสำเร็จแล้วคือการที่ลูกค้าของ Cloudflare ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโค้ดใดๆ เพื่อใช้งาน Zaraz เลย เมื่อเริ่มใช้งาน สคริปต์ของเราจะรันโดยตรงทันทีที่ ของ HTML และอีกประเด็นที่น่าตื่นเต้นนั้นคือบริการทั้งหมดนี้ทำงานบนโดเมนของคุณเอง
นอกจากนั้น เราวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ Cloudflare ในการขยายชุดฟีเจอร์ของเรา และช่วยให้ลูกค้าจัดการกับภัยคุกคามทางความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากโค้ดของบุคคลที่สามได้ หนึ่งในตัวอย่างนั้นคือการเพิ่มทริกเกอร์ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้สามารถโหลดอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ใช้ปลายทางที่เยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของคุณจากทั่วทุกมุมโลกได้ สิ่งนี้จะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดหลายๆ ประการ อีกตัวอย่างคือฟีเจอร์ป้องกันข้อมูลสูญหายซึ่งกำลังถูกใช้งานโดยลูกค้าที่มีความเชี่ยวชาญมากมายของเรา ฟีเจอร์ DLP นั้นจะสแกนคำขอทุกรายการที่ส่งไปยังเอนด์พอยต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้แน่ใจว่าคำขอนั้นไม่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนรวมอยู่ด้วย เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล SSN และอีกมากมาย ทั้งหมดนี้จะตามมาด้วยฟีเจอร์อีกมากมายหลายรายการ
บริษัทที่เป็นแรงบันดาลใจอย่าง Cloudflare จะช่วยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีในตลาด ผลักดันให้ผู้จำหน่ายสร้างสรรค์บน Edge และบริษัทต่างๆ นำเอาการโหลดบนคลาวด์ไปใช้ เราวางแผนที่จะขยาย SDK เพื่อที่จะทำให้ผู้ขายบุคคลที่สามสร้างการผสานการทำงานบนแพลตฟอร์มของเรา และรันโซลูชันของพวกเขาบน Edge ด้วยการใช้งาน Workers เมื่อร่วมกันกับ Cloudflare เราจะก้าวมาทำหน้าที่ผู้นำในการเปลี่ยนไปสู่การโหลดโค้ดบุคคลที่สามบนคลาวด์ ถึงเวลาบอกลา Tag Manager และแพลตฟอร์ม Customer Data แล้ว การประกาศนี้นับเป็นจุดสิ้นสุดของยุคสมัย ในอีกไม่นาน พวกเราทุกคนจะได้สนุกไปกับประสบการณ์การค้นหาที่เร็วขึ้น 40% โดยเพียงปรับแต่งเครื่องมือการโหลดของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
การนำเสนอ Zaraz ให้กับผู้ใช้งาน Cloudflare หลายล้านรายทั่วโลกนั้นเป็นก้าวที่นำเราไปสู่เป้าหมายอีกก้าว ซึ่งก็คือการทำให้อินเทอร์เน็ตนั้นเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เราเชื่อว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ของทุกเว็บไซต์ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กนั้นไม่ควรถูกลดคุณภาพลงด้วยการใช้ Analytics แชทบอต หรือเครื่องมือบุคคลที่สามอื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ควรจะ_ช่วยปรับปรุง_ประสบการณ์ของผู้ใช้ ไม่ใช่บั่นทอน และเราจะไม่ย่อหย่อนจนกว่าการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดไปสู่การโหลดเครื่องมือบุคคลที่สามบนคลาวด์จะสำเร็จ และให้เบราว์เซอร์ได้ลดภาระและใช้งานได้อย่างอิสระตามจุดประสงค์การทำงานเดิมอย่างการโหลดเว็บไซต์ เราตื่นเต้นกับอนาคตดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และจะไม่หยุดพักจนกว่าเราจะทำสำเร็จ
หากคุณต้องการทดลองใช้เวอร์ชันเบต้าแบบฟรี กรุณาคลิกที่นี่ หากคุณเป็นองค์กรและมีข้อกำหนดเพิ่มเติม/กำหนดเอง กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อเข้าชื่อรอ เข้าร่วมช่อง Discord ของเรา คลิกที่นี่