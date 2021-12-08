ขยายแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare เพื่อรองรับ UDP และ DNS ภายใน

ในช่วงสิ้นปี 2020 Cloudflare ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเริ่ม สร้างเครือข่ายส่วนตัว บนเครือข่ายของเรา โดยใช้ Cloudflare Tunnel ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และ Cloudflare Warp ในฝั่งลูกค้า ทำให้ความต้องการใช้ VPN แบบดั้งเดิมถูกกำจัดไป ข้ามมาที่ปัจจุบัน องค์กรมากมายได้เดินตามเส้นทางนี้กับเรา — ถอนตัวรวมช่องสัญญาณ VPN ไฟร์วอลล์ภายใน และตัวบาลานซ์โหลดแบบดั้งเดิมออกไป พวกเขาได้กำจัดความจำเป็นในการดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ดั้งเดิมนี้ไป พวกเขาพัฒนาความเร็วให้กับผู้ใช้ขึ้นอย่างมาก และยังรักษากฎ Zero Trust ในองค์กรได้อีกด้วย
เราเริ่มจาก TCP ที่ทรงพลังเนื่องจากการที่ช่วยทำให้สามารถทำกรณีการใช้งานที่สำคัญต่างๆ ได้มากมาย แต่การจะแทนที่ VPN ได้จริงนั้นคุณต้องสามารถครอบคลุม UDP ได้ด้วย เริ่มตั้งแต่วันนี้ เราตื่นเต้นที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงล่วงหน้าของ UDP บนแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare และยิ่งดีขึ้นจากผลการสนับสนุนของ UDP ทำให้เราเสนอบริการ DNS ภายในได้ — ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องย้ายชื่อโฮสต์ส่วนตัวกว่าพันรายการเองเพื่อแทนที่กฎ DNS คุณสามารถเริ่มต้นกับ Cloudflare for Teams ได้ฟรีวันนี้โดยลงชื่อ ที่นี่ และหากคุณสนใจเข้าชื่อรอเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงล่วงหน้าของ UDP และ DNS ภายใน กรุณาไปที่นี่
โทโพโลยีของเครือข่ายส่วนตัวบน Cloudflare
การสร้างเครือข่ายส่วนตัวต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานสองอย่าง คือ ฝั่งโครงสร้างพื้นฐาน และฝั่งลูกค้าโครงสร้างพื้นฐาน
ฝั่งโครงสร้างพื้นฐานของความสมดุลดำเนินการโดย Cloudflare Tunnel ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของคุณอย่างง่ายดาย (ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเดียว หลายแอปพลิเคชัน หรือกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด) เข้ากับ Cloudflare ซึ่งจะเป็นไปได้ด้วยการใช้งานดีมอน command-line ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อสร้างหลายความปลอดภัย การส่งออกเท่านั้น ลิงก์โหลดบาลานซ์ บน Cloudflare พูดง่ายๆ Tunnel จะเชื่อมเครือข่ายของคุณเข้ากับ Cloudflare
ในอีกฝั่งของสมการ เราต้องการให้ผู้ใช้ของคุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับ Cloudflare และสิ่งที่สำคัญกว่าคือ เครือข่ายของคุณ การเชื่อมต่อได้รับการจัดการโดยเครื่องมือที่แข็งแกร่งของลูกค้า Cloudflare Warp ลูกค้ารายนี้สามารถใช้งานได้กับทั้งองค์กรของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาทีโดยใช้เครื่องมือ MDM ในองค์กรของคุณ และจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วย WireGuard จากอุปกรณ์ผู้ใช้ของคุณเข้ากับเครือข่าย Cloudflare
ตอนนี้เราก็เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของคุณและผู้ใช้ของคุณเข้ากับ Cloudflare ได้แล้ว การแท็กแอปพลิเคชันและเลเยอร์บนการควบคุมความปลอดภัย Zero Trust จะเป็นเรื่องง่าย เพื่อยืนยันตัวตนและกฎ device-centric สำหรับการร้องขอแต่ละครั้งและทุกครั้งบนเครือข่ายของคุณ
แม้ว่าในตอนนี้ จะรองรับเพียง TCP เท่านั้น
การขยาย Zero Trust ของ Cloudflare เพื่อรองรับ UDP
เมื่อปีที่ผ่านมาที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม Zero Trust ของ Cloudflare มากขึ้นเรื่อยๆ เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกรณีการใช้งานที่ยังใช้งาน VPN อยู่ จากข้อมูล ความจำเป็นที่พบมากที่สุดคือการรองรับที่ครอบคลุมสำหรับการรับส่งข้อมูลตาม UDP โปรโตคอลที่ทันสมัยอย่าง QUIC มีความได้เปรียบจากโครงสร้างขนาดเล็กของ UDP — และที่ Cloudflare เราเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของเราที่จะทำให้มาตรฐานนี้ก้าวหน้าขึ้นเพื่อช่วยสร้างอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้น
วันนี้ เราตื่นเต้นที่จะเปิดรายชื่อรออย่างเป็นทางการสำหรับคนที่ต้องการสิทธิ์การเข้าถึงล่วงหน้าของ Cloudflare for Teams กับการรองรับ UDP
UDP คืออะไร แล้วทำไมถึงมีความสำคัญ
UDP เป็นองค์ประกอบสำคัญของอินเทอร์เน็ต หากไม่มี UDP แอปพลิเคชันหลายตัวอาจใช้งานได้ไม่เพียงพออย่างมากสำหรับการใช้งานที่ทันสมัย แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่กับการติดต่อสื่อสารแบบเกือบจะเรียลไทม์ เช่น วิดีโอสตรีมมิ่ง หรือ การบริการ VoIP เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าทำไมเราต้องการ UDP และบทบาทที่จะเข้ามาเติมเต็มการใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งสำคัญของ TCP และ UDP ให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน — เพียงแค่ใช้วิธีการแตกต่างกัน แต่ละอย่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่โดดเด่นแตกต่างกันไป ซึ่งมักจะรู้สึกว่าเป็นการส่งข้อมูลไปที่ผู้ใช้งานโดยแอปพลิเคชันที่ใช้งาน
นี่เป็นตัวอย่างว่าทั้งสองอย่างทำงานอย่างไร เปรียบเทียบว่า ถ้าคุณจะถามคำถามกับใครสักคน TCP น่าจะดูคุ้นเคยอยู่บ้าง คุณคงจะกล่าวสวัสดี รอให้เขาตอบสวัสดีกลับมา ถามว่าเป็นยังไงบ้าง รอให้เขาตอบ แล้วจึงถามสิ่งที่คุณอยากถาม
ในทางกลับกัน UDP เหมือนเป็นการเดินเข้าไปหาใครสักคนแล้วถามสิ่งที่คุณอยากถามโดยไม่ได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเขากำลังฟังอยู่ไหม ด้วยวิธีการนี้ คำถามของคุณอาจตกหล่นไปบ้าง แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคุณยังได้คำตอบอยู่
เหมือนการสนทนาด้านบน ด้วย UDP แอปพลิเคชันหลายตัวไม่สนใจว่าข้อมูลบางอย่างจะหายไป วิดีโอสตรีมมิ่งหรือเซิร์ฟเวอร์เกมเป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีนี้ ถ้าคุณต้องสูญเสียแพ็กเก็ตไประหว่างการสตรีม คุณคงไม่อยากให้การสตรีมทั้งหมดถูกรบกวนจนกว่าจะได้รับแพ็กเก็ตนี้ — คุณคงจะทิ้งแพ็กเก็ตนั้นและดำเนินการต่อไป อีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอาจใช้ UDP ก็เพราะพวกเขาจะโอนย้ายไปเพื่อพัฒนาการควบคุมของตนเองในการเชื่อมต่อ การส่งข้อมูล และการควบคุมคุณภาพ มากกว่าที่จะใช้ตัวพื้นฐานของ TCP
สำหรับ Cloudflare การรองรับแบบครบวงจรสำหรับการรับส่งข้อมูลฝั่ง UDP จะปลดล็อกกรณีการใช้งานใหม่ๆ มากมาย นี่อาจจะเป็นสิ่งน่าตื่นเต้นที่เราคิดว่าคุณอาจจะเห็นด้วย
เครือข่ายองค์กรส่วนใหญ่ต้องใช้ตัวแก้ไข DNS ภายในเพื่อเผยแพร่การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในอินทราเน็ต อินทราเน็ตของคุณต้องการตัวแก้ไข DNS ภายในด้วยเหตุผลที่เหมือนกันหลายประการที่อินเทอร์เน็ตต้องการตัวแก้ไข DNS สาธารณะ พูดสั้นๆ ได้ว่า มนุษย์เก่งในหลายๆ ด้าน แต่การจดจำตัวเลขยาวๆ (ในกรณีคือ IP address) ไม่ใช่หนึ่งในนั้น ตัวแก้ไข DNS สาธารณะและภายในถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ (และมากกว่า) สำหรับเรา
ในโลกขององค์กร การต้องบอกให้ผู้ใช้ภายในไปที่ 192.168.0.1 เพื่อเข้าถึง Sharepoint หรือ OneDrive ย่อมเป็นความยากลำบากโดยไม่จำเป็น แทนที่จะทำเช่นนั้น มันคงง่ายขึ้นถ้าสร้างการกรอกข้อมูล DNS สำหรับแต่ละแหล่งข้อมูลและให้ตัวแก้ไขภายในจัดการกับการส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ของคุณ เพราะมนุษย์เก่งในด้านนี้
เบื้องหลังการทำงาน โดยปกติแล้วการร้องขอ DNS จะประกอบด้วยการหนึ่งร้องขอ UDP จากลูกค้า แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบกลับลูกค้าเพียงครั้งเดียว เนื่องจากการรร้องขอ DNS มีขนาดไม่ใหญ่ จึงสามารถรับส่งได้ในแพ็กเก็ตเดียว จึงทำให้การรองรับ UDP ในแพลตฟอร์ม Zero Trust ของเราเป็นตัวเปิดใช้งานสำคัญที่จะทำให้ไม่ต้องใช้ VPN
แอปพลิเคชันของลูกค้ารายใหญ่
กรณีการใช้งานที่พบบ่อยอีกอย่างหนึ่ง คือ แอปพลิเคชันของลูกค้ารายใหญ่ ข้อดีของ UDP ที่เราได้กล่าวไปแล้วคือโปรโตคอลแบบลีน เพราะมี handshake แบบสามทิศทางของ TCP และมาตรการอื่นๆ เพราะความน่าเชื่อถือได้ถูกถอดออกไปจากการออกแบบ ในหลายๆ กรณี ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันยังคงต้องการการควบคุมความน่าเชื่อถือนี้ แต่ก็มีความคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันและรู้ว่าการควบคุมนี้จะามารถจัดการได้ดีขึ้นโดยการปรับให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันของพวกเขา แอปพลิเคชันของลูกค้ารายใหญ่นี้มักจะมีการทำงานฟังก์ชันธุรกิจที่สำคัญและต้องรองรับการโอนย้ายแบบครบวงจรอีกด้วย ตัวอย่างเช่น Outlook เวอร์ชันดั้งเดิมอาจมีการปรับใช้ผ่านลูกค้ารายใหญ่ที่การดำเนินการส่วนใหญ่ทำโดยเครื่องท้องถิ่นและมีเพียงการตอบโต้ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange เท่านั้นที่ทำงานผ่าน UDP
ย้ำอีกครั้งว่าการรองรับ UDP บนแพลตฟอร์ม Zero Trust ของเราหมายความว่าแอปพลิเคชันประเภทนี้จะไม่ต้องใช้ VPN แบบดั้งเดิมอีกต่อไป
การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโลกเป็นการส่งผ่าน UDP ในสัดส่วนที่ใหญ่มาก บ่อยครั้งที่ผู้คนเปรียบเทียบแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่กับเวลากับ UDP ที่บางครั้งการวางแพ็กเก็ตก็ดีกว่าการต้องรอเฉยๆ — แต่ก็ยังมีกรณีการใช้งานอื่นๆ และเราก็ตื่นเต้นที่จะให้การรองรับที่ครอบคลุม
ฉันจะเริ่มต้นใช้งานวันนี้เลยได้อย่างไร
คุณสามารถเริ่มต้นสร้างเครือข่ายส่วนตัวบน Cloudflare ด้วยการสอนใช้งานและคำแนะนำของเราในเอกสารของผู้พัฒนา ด้านล่างนี้คือเส้นทางที่สำคัญ และหากคุณเป็นลูกค้าอยู่แล้ว และสนใจร่วมเข้าชื่อรอเพื่อการเข้าถึง UDP และ DNS ภายใน กรุณาข้ามไปที่ช่วงสุดท้ายของโพสต์นี้!
เชื่อมต่อเครือข่ายของคุณกับ Cloudflare
อันดับแรก คุณต้อง ติดตั้ง cloudflared บนเครือข่ายของคุณและยืนยันการติดตั้งด้วยคำสั่งด้านล่างนี้
ต่อไป คุณต้องสร้าง tunnel ด้วยชื่อผู้ใช้ที่เป็นมิตรเพื่อยืนยันเครือข่ายหรือสภาพแวดล้อมของคุณ
cloudflared tunnel login
สุดท้าย คุณต้องกำหนดค่า tunnel ของคุณด้วย IP/CIDR ของเครือข่ายคุณ การดำเนินการนี้คุณได้ทำให้ agent ของ Cloudflare WARP รู้ว่าการร้องขอใดๆ จาก IP นี้จะต้องนำทางมาที่ tunnel ใหม่ของเรา
cloudflared tunnel create acme-network
หลังจากนั้น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปิดใช้งาน tunnel ของคุณ!
cloudflared tunnel route ip add 192.168.0.1/32
เชื่อมต่อผู้ใช้กับเครือข่ายของคุณ
การเชื่อมต่อผู้ใช้คนแรก เริ่มจากดาวน์โหลด agent Cloudflare WARP บนอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้ง
จากนั้น ไปที่ แดชบอร์ด Teams และระบุคนที่จะอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่าย โดยสร้างนโยบายการลงทะเบียน ซึ่งสามารถสร้างได้ที่ ตั้งค่า > อุปกรณ์ > การลงทะเบียนอุปกรณ์ จากตัวอย่างด้านล่างจะเห็นได้ว่าเรากำหนดว่าผู้ใช้ต้องอาศัยอยู่ในแคนาดาและมีที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @cloudflare.com
เมื่อคุณสร้างนโยบายเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์แรดได้โดยคลิกที่ไอคอน WARP ที่หน้า desktop บนเครื่องของคุณและไปที่ การตั้งค่า > บัญชี > ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Teams
ท้ายที่สุด เราจะลบ IP ที่ได้เพิ่มเข้าไปใน Tunnel ของเราจากรายการที่ไม่ได้รวมอยู่ด้วยใน ตั้งค่า > เครือข่าย > Split Tunnels ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าการรับส่งข้อมูลจะนำทางมาที่ Cloudflare และส่งไปยังเครือข่าย Tunnel ส่วนตัวตามที่ต้องการ
นอกเหนือจากการสอนใช้งานข้างต้นแล้ว เรายังมีคำแนะนำในผลิตภัณฑ์ของแดชบอร์ด Teams ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดที่ลึกลงไปในแต่ละขั้นตอน และยังมีการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการอีกด้วย
การสร้าง Tunnel แรกของคุณ ไปที่ การเข้าถึง > Tunnels
การลงทะเบียนอุปกรณ์แรกใน WARP ไปที่ Team ของฉัน > อุปกรณ์
เราตื่นเต้นที่จะเปิด การเข้าชื่อรอ วันนี้ และตื่นเต้นยิ่งกว่าที่จะเปิดตัวคุณลักษณะนี้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เราเพิ่งเริ่มต้นกับเครือข่าย Tunnels ส่วนตัว และมีแผนที่เพิ่มการสนับสนุน Access Rules ของ Zero Trust สำหรับการร้องขอและชื่อโฮสต์ DNS ภายใน หลังจากการเปิดตัว นอกจากนี้เรายังพยายามที่จะวัดประสิทธิภาพการทำงานและทำให้มั่นใจว่าเรายังเป็นแพลตฟอร์ม Zero Trust ที่เร็วที่สุด — ทำให้การเลือกใช้งานกับเราเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ใช้ของคุณ เมื่อเปรียบเทียบกับความยากลำบากในการใช้งาน VPN แบบดั้งเดิม