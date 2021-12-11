เวอร์ชันและการจัดการการกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงด้วยแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้า

วันนี้ เราประกาศแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันเบต้าแบบปิด ซึ่งเป็นวิธีในการทดสอบและใช้งานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล HTTP ของคุณ แอปพลิเคชัน HTTP นำเสนอการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าและความสามารถในการควบคุมว่าเมื่อใดจะเปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงนั้นกับการรับส่งข้อมูล HTTP บนเครือข่ายขอบนอกทั่วโลกของ Cloudflare ลูกค้าองค์กรที่กำลังมองหาการควบคุมที่ดีขึ้นควรติดต่อไปที่ผู้จัดการ Customer Success เพื่อรับการเข้าถึง
ปัญหาที่พบในการจัดการการกำหนดค่า
ตั้งแต่ในช่วงแรกของ Cloudflare การจัดการเว็บไซต์และเว็บแอปพลิเคชันทำผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า โซน ซึ่งมาจากแนวคิดของ DNS Zone ในขณะที่โมเดลนี้ดูแลลูกค้ามาอย่างดีเป็นเวลาหลายปี แต่ก็สร้างความยากลำบากในการจัดการการกำหนดค่าขอบนอก กล่าวคือ
ต้องใช้การดำเนินงานด้วยคนของลูกค้าในการติดตั้งสภาพแวดล้อมการเตรียมการ
ความเสี่ยงที่การกำหนดค่าอาจเบี่ยงเบนระหว่างสภาพแวดล้อมการผลิตและสภาพแวดล้อมการเตรียมการ
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณต้องทำการทดสอบความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตหรือส่งผลกระทบในการรับส่งข้อมูลในขณะนี้ ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไป หมายความว่าการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้งานในสภาพแวดล้อมการเตรียมการหรือสภาพแวดล้อมก่อนการผลิตสำหรับการทดสอบและการตรวจสอบ วิธีการส่วนใหญ่ที่ลูกค้าทำบน Cloudflare ทุกวันนี้ คือ การใช้สองโซน ที่แสดงโดยชื่อโฮสต์ของโซนนั้น ตัวอย่างเช่น อันแรกคือสภาพแวดล้อมการเตรียมการที่ชื่อว่า staging.example.com และอีกอันคือสภาพแวดล้อมการผลิตที่ชื่อว่า example.com วิธีนี้แก้ปัญหาหลักได้เพราะให้มีการป้องกันการเปลี่ยนแปลง ข้อผิดพลาดในโซนการเตรียมการจะไม่ส่งผลต่อการรับส่งข้อมูลการผลิต
อย่างไรก็ตาม เพื่อการนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต เมื่อการเปลี่ยนแปลงได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในสภาพแวดล้อมการเตรียมการ ลูกค้าต้องคัดลอกการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตนเอง — หรือสร้างระบบอัตโนมัติฝ่านการใช้งาน ผู้ให้บริการ Terraform ของ Cloudflare สำหรับหลายๆ คน นี่ยังรวมถึงขั้นตอน "การร้องขอการเปลี่ยนแปลง" ด้วยตนเองซึ่งมีตั๋วที่บันทึกข้อมูลที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงไว้ หลังจากนั้น อีกคนหนึ่ง (มักจะเป็นคนละคนกัน) ก็จะมาเอาตั๋วและต้องทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำเดิมตามคำแนะนำที่ให้ไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และข้อผิดพลาดในขั้นตอนนี้อาจทำให้ไฟบริการหยุดชะงัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น ความเบี่ยงเบนระหว่างการกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการเตรียมการและสภาพแวดล้อมการผลิตอาจสร้างความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้
เราต้องการให้ความปลอดดภัยและความไว้วางใจแก่ลูกค้าในการจัดการบริการบน Cloudflare เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น เราจึงประกาศแอปพลิเคชัน HTTP ควบคู่กับกฎการกำหนดเส้นทาง
แอปพลิเคชัน HTTP เป็นวิธีการในการจัดการกับการกำหนดค่าบริเวณขอบนอกด้วยกรณีการใช้งาน แทนที่จะใช้ชื่อโฮสต์ แอปพลิเคชัน HTTP แต่ละตัวมีวัตถุประสงค์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับการกำหนดค่าเว็บไซต์การตลาดของคุณหรือแอปพลิเคชันภายใน แอปพลิเคชัน HTTP แต่ละตัวประกอบด้วยเวอร์ชันการกำหนดค่าที่แสดงภาพการตั้งค่าสำหรับการจัดการการรับส่งข้อมูล — กฎของเพจ กฎไฟร์วอลล์ การตั้งค่าแคช และอื่นๆ เวอร์ชันการกำหนดค่าแต่ละเวอร์ชันภายในแอปพลิเคชัน HTTP ทำงานอย่างอิสระ แต่เมื่อมีการสร้างเวอร์ชันใหม่ขึ้นมา ก็จะตั้งค่าเริ่มต้นที่เป็นการคัดลอกแบบของเวอร์ชันก่อนหน้ามา
แอปพลิเคชัน HTTP แต่ละเวอร์ชันนั้นต่างกับโซน ตรงที่มันทำงานอย่างอิสระจากชื่อโฮสต์ที่เจาะจงใดๆ แล้วในเมื่อเวอร์ชันไม่ได้ผูกติดอยู่กับชื่อโฮสต์อย่างโซน แล้วคุณจะตัดสินใจอย่างไรว่าแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันใดจะส่งผลกับการรับส่งข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง คำตอบก็คือ กฎการกำหนดเส้นทาง ด้วยการกำหนดเส้นทาง คุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้แอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันใดกับการรับส่งข้อมูลชนิดใด เช่น ชื่อโฮสต์ กฎการกำหนดเส้นทางทำงานโดย Ruleset Engine ของ Cloudflare ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานของกฎ "ถ้า แล้ว" เพื่อจัดการชื่อโฮสต์ที่ควบคุมในบัญชี Cloudflare ของคุณเข้ากับเวอร์ชันของการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโฮสต์ของตรงกับ `www.example.com` ดังนั้นให้ใช้เวอร์ชัน 2 ของแอปพลิเคชัน HTTP การตลาด เมื่อมีการใช้กฎนี้บริเวณขอบนอก แทนที่จะใช้การกำหนดค่าโซนปกติ www.example.com ก็จะใช้การกำหนดค่าที่เฉพาะเจาะจงแทนในเวอร์ชัน 2 ของแอปพลิเคชัน HTTP
กฎการกำหนดเส้นทางนั้นรองรับกฎสองชนิด — กฎระยะเตรียมการ และกฎระยะการผลิต ทั้งสองจะใช้รายชื่อโฮสต์ ดังที่กล่าวไป แต่ในการสร้างกฎระยะเตรียมการ เราได้เพิ่มการคัดกรองว่ากฎนี้จะใช้ได้เฉพาะตอนที่การรับส่งข้อมูลถูกส่งไปที่ IP ที่เฉพาะเจาะจงบริเวณขอบนอกของเราเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัยโดยการรับส่งข้อมูลไปที่ www.example.com ที่ IP ของสภาพแวดล้อมการเตรียมการโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า และที่ดียิ่งกว่านั้นก็คือ เมื่อคุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างกฎการกำหนดเส้นทางของสภาพแวดล้อมการผลิต การกำหนดค่าเดียวกันนั้นจะถูกนำไปใช้กับสภาพแวดล้อมการผลิตของลูกค้าทุกคน
เราพูดมามากแล้ว — มาดูการทำงานจริงเลยดีกว่า!
ใช้แอปพลิเคชัน HTTP เพื่อทดสอบและใช้งานการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัย
สำหรับคำแนะนำครั้งนี้ ผมจะเล่นเป็นลูกค้าที่ใช้งานอยู่แล้ว ผมมีโซนไว้บริการลูกค้า และผมต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพื่อเปลี่ยนกฎให้ผมสามารถย้ายตำแหน่งข้อมูลของผมได้ แต่ผมไม่เก่งเรื่อง regex และถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้ไซต์ของลูกค้าผมพังหมดก็ได้! แทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่โซนโดยตรง เราจะใช้แอปพลเคชัน HTTP และกฎการกำหนดเส้นทางเพื่อสร้าง ทดสอบ และใช้งานการเปลี่ยนแปลง
อันดับแรก ผมเข้าสู่ระบบแดชบอร์ด Cloudflare หลังจากที่เลือกบัญชีของผมแล้ว ผมก็จะเห็นว่ามีแอปพลิเคชัน HTTP อยู่ที่แถบด้านข้าง การเลือกนี้เท่ากับว่าผมกำลังจะสร้างแอปพลิเคชัน HTTP ตัวแรกของผม
แดชบอร์ด Cloudflare แสดงหน้าสถานะว่างเปล่าสำหรับแอปพลิเคชัน HTTP
เพื่อเป็นการสร้างแอปพลิเคชัน HTTP ตัวแรกของผม ผมต้องตั้งชื่อและเลือกโซนที่มีอยู่ก่อนแล้ว ในที่นี่คือ example.com Cloudflare จะใช้โซนนั้นในการกำหนดค่าเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน HTTP เวอร์ชันแรก การคัดลอกการตั้งค่าเดิมมาจากโซนทำให้ผมมีสำเนาให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย และผมไม่ต้องสร้างการกำหนดค่าใหม่ด้วยตัวเอง
หน้าจอ "สร้างแอปพลิเคชัน" แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชัน HTTP จะสร้างขึ้นในชื่อ “แอปพลิเคชันตัวอย่าง” และกำหนดค่าเริ่มต้นจาก example.com
หลังจากเลือกสร้าง ผมก็มีแอปพลิเคชัน HTTP ตัวแรกของผมแล้ว! ตอนนี้ เวอร์ชันแรกกำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง ข้างหลังฉากนั้น Cloudflare จะนำการกำหนดค่าที่มีอยู่ของ example.com และคัดลอกมาไว้ที่เวอร์ชัน 1 ของแอปพลิเคชัน HTTP เมื่อคัดลอกสำเร็จ ผมก็สามารถแก้ไขการกำหนดค่าได้เลย
รายการเวอร์ชันของแอปพลิเคชันตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าได้สร้างเวอร์ชัน 1 แล้ว
ผมสามารถแก้ไขในเวอร์ชันนี้ได้เหมือนกับที่ผมทำในโซน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันสองประการ ประการแรกคือ การเปลี่ยนแปลงที่ผมทำในตอนนี้จะไม่ส่งผลต่อการรับส่งข้อมูลในขณะนี้ที่ขอบนอกของ Cloudflare เพราะเรายังไม่ได้สร้างกฎการกำหนดเส้นทางเพื่อที่จะส่งการรับส่งข้อมูลไปที่เวอร์ชันการกำหนดค่านี้ ประการที่สอง เราไม่อนุญาตให้ควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนผ่านการใช้แอปพลิเคชัน HTTP กล่าวคือ บันทึก DNS ใบรับรอง SSL Spectrum หรือ Load Balancing
กฎการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน 1 แสดงให้เห็นว่ายังไม่มีการสร้างกฎ
ในส่วนของกฎด้านล่างภายใต้ กฎการเปลี่ยนแปลงผมได้สร้างกฎใหม่เพื่อเขียนเส้นทางใหม่เพื่อให้ข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง การร้องขอใดๆ ที่ส่งไปที่ example.com/assets/* เราจะเขียนเส้นทางใหม่เพื่อให้ไปที่ example.com/internal/files/assets/*
การสร้างกฎการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวอร์ชัน 1 ชื่อว่า "เขียนข้อมูลใหม่" ซึ่งกฎนี้จะไปแทนที่เส้นทางการร้องขอที่ขึ้นต้นด้วย “/assets/*” และ “internal/files/assets/*”
กฎการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน 1 แสดงให้เห็นว่ากฎใหม่ที่ชื่อ "เขียนข้อมูลใหม่" ได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว
ณ จุดนี้ ผมได้ทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ตอนนี้ผมต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำเช่นนั้น ผมสามารถทิ้งส่วนการแก้ไขเวอร์ชันและไปที่กฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแอปพลิเคชัน HTTP ที่นี่ผมสามารถสร้างกฎที่จะอนุญาตให้การรับส่งข้อมูลที่มีอยู่ให้ใช้เส้นทางผ่านการกำหนดค่าของเวอร์ชันนี้
รายการว่างเปล่าของกฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่าง
ผมจะสร้างกฎระยะเตรียมการ เพราะผมต้องการเป็นคนเดียวที่จะทำการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ให้ส่งผลกับลูกค้าคนใดๆ จำไว้ว่า เมื่อสร้างกฎระยะเตรียมการแล้ว IPs สำหรับใช้ในการทดสอบเวอร์ชันนี้จะปรากฏขึ้นในหน้าจอการสร้างกฎ
การสร้างกฎการกำหนดเส้นทางของสภาพแวดล้อมการเตรียมการที่จะตรงกับการร้องขอที่ตรงกับ example.com และ IP ขอบนอก คือ 192.168.1.1 หรือ 192.168.2.2 และใช้การกำหนดค่าของเวอร์ชัน 1
หลังจากสร้างกฎแล้ว ผมสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผมได้เพื่อส่งการร้องขอไปที่ IPs example.com Rackspace มี คำแนะนำที่ครอบคลุม สำหรับวิธีที่จะเปลี่ยนไฟล์โฮสต์ของเครื่องคุณ ตอนนี้ เมื่อผมไปที่ example.com กฎการเปลี่ยนแปลงใหม่จะถูกใช้งานอยู่ แต่สำหรับคนอื่นๆ ที่เข้าใช้ไซต์จะไม่มีอะไรเปลี่ยน
กฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าได้มีการสร้างกฎระยะเตรียมการขึ้น 1 กฎ
เมื่อผมมั่นใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงทำงานได้ดี ผมสามารถสร้างการผลิตกฎการกำหนดเส้นทางที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ไปใช้กับการรับส่งข้อมูลทุกอย่างบน example.com — และผมก็ดำเนินการเสร็จแล้ว!
หน้าจอการสร้างกฎการกำหนดเส้นทางแสดงให้เห็นการสร้างกฎการผลิตที่จะใช้เวอร์ชัน 1 เมื่อมีการร้องขอตรงกับ example.com
เมื่ออัปเดตแล้ว เส้นทางข้อมูลสำหรับไซต์ของผมก็จะถูกเขียนใหม่สำหรับทุกการร้องขอให้ไปที่ example.com
กฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่างแสดงทั้งกฎระยะเตรียมการและกฎระยะการผลิตสำหรับเวอร์ชัน 1
จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น? เมื่อผมพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ผมสามารถไปที่แอปพลิเคชัน HTTP แล้วโคลนเวอร์ชัน 1 เพื่อสร้างเวอร์ชัน 2 ในช่วงแรกเวอร์ชัน 2 จะมีการกำหนดค่าเหมือนกับของเวอร์ชัน 1 ทุกประการ แต่เนื่องจากทั้งสองเวอร์ชันมีกฎการกำหนดเส้นทางต่างกัน จึงจะยังไม่มีการนำไปใช้กับการรับส่งข้อมูลใดๆ
รายการเวอร์ชันสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเวอร์ชัน 1 ถูกใช้งานในการเตรียมการและการผลิต และเวอร์ชัน 2 พร้อมสำหรับการแก้ไข แต่ยังไม่มีการใช้ที่ใด
แล้วผมก็สามารถแก้ไขเวอร์ชัน 2 ได้อย่างปลอดภัย เหมือนกับที่ทำกับเวอร์ชัน 1 ไปก่อนหน้านี้ ครั้งนี้ผมต้องการเปลี่ยนแปลงกฎไฟร์วอลล์ เพื่อให้สามารถป้องกันการรับส่งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของผมได้ การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชัน 2 จะไม่เปลี่ยนแปลงการรับส่งข้อมูลในบริเวณขอบนอกจนกว่าผมจะอัปเดตกฎการกำหนดเส้นทางของสภาพแวดล้อมการเตรียมการ เพื่อใช้กับเวอร์ชัน 2 ซึ่งทำให้ผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ และสามารถทดสอบได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย
รายการกฎการกำหนดเส้นทางสำหรับแอปพลิเคชันตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเวอร์ชัน 2 ถูกใช้สำหรับการเตรียมการ ในขณะที่เวอร์ชัน 1 ยังคงใช้สำหรับการผลิต
หลังจากตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้แล้ว ผมสามารถส่งเวอร์ชัน 2 ไปที่การรับส่งข้อมูลทั้งหมดได้โดยการอัปเดตการผลิตกฎการกำหนดเส้นทางเพื่อใช้เวอร์ชัน 2 ผมสามารถใช้กระบวนการเดียวกันได้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมา
แอปพลิเคชัน HTTP มีให้ใช้งานแล้วตอนนี้ในเวอร์ชันเบต้าแบบปิด
ด้วยพลังแห่งแอปพลิเคชัน HTTP และกฎการกำหนดเส้นทาง ลูกค้าสามารถควบคุมได้ดีขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าจะเกิดขึ้นอย่างไรและเมื่อไหร่ วิธีการนี้จะลดความกังวลในการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีที่อาจเกิดกับไซต์ของคุณได้ ความสามารถนี้มีให้ใช้งานแล้วในเวอร์ชันเบต้าแบบปิดสำหรับผู้ใช้องค์กร แต่หากคุณสนใจ กรุณาติดต่อทีมบัญชี Cloudflare ของคุณเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าถึง