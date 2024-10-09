Cloudflare, 역대 최대의 17.2M rps DDoS 공격 저지
2021-08-19
올여름 초에 Cloudflare의 에지 DDoS 자율 방어시스템이 기존에 알려진 최대 공격의 거의 3배 규모인 초당 1,720만 건의 요청(17.2M rps, request-per-second)을 발생시키는 DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화하였습니다. ...계속 읽기 »
2021-08-19
올여름 초에 Cloudflare의 에지 DDoS 자율 방어시스템이 기존에 알려진 최대 공격의 거의 3배 규모인 초당 1,720만 건의 요청(17.2M rps, request-per-second)을 발생시키는 DDoS 공격을 자동으로 감지하고 완화하였습니다. ...계속 읽기 »
2021-03-18
오늘은 자율 DDoS(분산 서비스 거부) 방어 시스템에 대해 이야기하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 전 세계적으로 200개 이상의 당사의 모든 데이터 센터에 배포되었으며 사람의 개입 없이 계층 3에서 7(OSI 모델)에 걸쳐 DDoS 공격으로부터 모든 고객을 적극적으로 보호합니다....