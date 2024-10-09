Cloudflare의 자율 에지 DDoS 방어 자세히 알아보기

2021-03-18

오늘은 자율 DDoS(분산 서비스 거부) 방어 시스템에 대해 이야기하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 전 세계적으로 200개 이상의 당사의 모든 데이터 센터에 배포되었으며 사람의 개입 없이 계층 3에서 7(OSI 모델)에 걸쳐 DDoS 공격으로부터 모든 고객을 적극적으로 보호합니다. ...