2021年第2四半期におけるDDoS攻撃の傾向

2021-07-20

ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。 ...