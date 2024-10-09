2021年第2四半期におけるDDoS攻撃の傾向
2021-07-20
ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。...続きを読む »
2021-07-20
ここ数週間、世界中で重要なインフラストラクチャを中断させる大規模なランサムウェアとランサムDDoS（分散サービス妨害）攻撃キャンペーンを目の当たりにしました。その中には、石油パイプラインの最大手や世界最大の食肉加工業者への攻撃もありました。今四半期の始め、ベルギーでは政府および国会のWebサイトやその他のサービスを含めて200以上の企業が、DDoS攻撃を受けました。...続きを読む »
2021-01-22
2020年の第4四半期のDDoS攻撃の傾向は、多くの点で規範を逸脱したものとなりました。Cloudflareでは、2020年で初めてとなる大規模なDDoS攻撃数の増加を観測しました。具体的には、500Mbpsと50K ppsを超えた攻撃数が、大きく膨れ上がりました。...