Louis Poinsignon

Le BGP est-il devenu sûr ? Non. Mais nous suivons de près son évolution
2020-04-17
Cela fait bien trop longtemps que les fuites et les détournements BGP sont considérés comme inévitables sur Internet....
2020-04-17
Cela fait bien trop longtemps que les fuites et les détournements BGP sont considérés comme inévitables sur Internet....
2020-03-17
Tandis que se poursuit la crise de la COVID-19 et qu’un nombre croissant de villes et de pays mettent en place des mesures de quarantaines ou des cordons sanitaires, Internet est devenu pour beaucoup de gens le principal outil leur permettant de rester en contact avec leurs amis et leur famille....
2018-04-24
Au cours des dernières heures, une douzaine d'articles ont relaté la manière dont un pirate a tenté de voler des crypto-monnaies en exploitant une fuite BGP. (et a peut-être réussi)....