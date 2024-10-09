Louis Poinsignon

Des nains sur des épaules de géants : les récentes évolutions du trafic Internet

2020-03-17

Tandis que se poursuit la crise de la COVID-19 et qu’un nombre croissant de villes et de pays mettent en place des mesures de quarantaines ou des cordons sanitaires, Internet est devenu pour beaucoup de gens le principal outil leur permettant de rester en contact avec leurs amis et leur famille. ...