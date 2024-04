AUTRES PUBLICATIONS

Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer une nouvelle façon puissante et flexible d'explorer vos métriques et journaux Cloudflare, avec une API conforme à la spécification GraphQL standard de l'industrie. ...

Le fait qu’un serveur tombe en panne constitue un problème important. Aujourd'hui, Cloudflare introduit deux nouveaux outils pour vous aider à comprendre les temps d'arrêt de vos serveurs d'origine et à y répondre plus rapidement. ...

10 décembre 2019 à 14:00

Présentation de l'analyse de l'équilibrage de charge

Cloudflare aspire à rendre les propriétés Internet partout plus rapides, plus sûres et plus fiables. L'équilibrage de charge contribue à la rapidité et à la fiabilité et n’a cessé d’évoluer au cours des trois dernières années. ...