Alex Cruz Farmer

Outil Firewall Analytics : Maintenant disponible pour toutes les offres payantes
2019-12-09
Notre outil Firewall Analytics permet aux clients d'identifier et d'enquêter rapidement sur les menaces de sécurité à l'aide d'une interface intuitive....
2019-12-09
Notre outil Firewall Analytics permet aux clients d'identifier et d'enquêter rapidement sur les menaces de sécurité à l'aide d'une interface intuitive....
2019-08-22
Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer la sortie d'une version entièrement révisée de notre journal d’événements du pare-feu (Firewall Events) pour nos clients Free, Pro et Business. ...
2018-10-03
Les menaces changent de visage à chaque seconde. Au fur et à mesure que les pirates évoluent, devenant plus dynamiques et sournois, les vulnérabilités se matérialisent plus rapidement que les ingénieurs ne peuvent corriger leurs applications....