Interrupción del servicio de Cloudflare el 5 de diciembre de 2025
2025-12-05
Cloudflare sufrió una interrupción importante del tráfico el 5 de diciembre de 2025, que comenzó aproximadamente a las 8:47 UTC. El incidente duró aproximadamente 25 minutos hasta su resolución. Lamentamos el impacto que causamos a nuestros clientes y a Internet. El incidente no fue causado por un ataque, sino que se debió a cambios en la configuración que se aplicaron para intentar mitigar una vulnerabilidad reciente que afectaba a todo el sector y que tenía repercusiones en los componentes del servidor React....Seguir leyendo »