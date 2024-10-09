Cloudflare sufrió una interrupción importante del tráfico el 5 de diciembre de 2025, que comenzó aproximadamente a las 8:47 UTC. El incidente duró aproximadamente 25 minutos hasta su resolución. Lamentamos el impacto que causamos a nuestros clientes y a Internet. El incidente no fue causado por un ataque, sino que se debió a cambios en la configuración que se aplicaron para intentar mitigar una vulnerabilidad reciente que afectaba a todo el sector y que tenía repercusiones en los componentes del servidor React. ...

Cloudflare sufrió una interrupción del servicio el 18 de noviembre de 2025. La interrupción se produjo debido a un error en la lógica de generación de un archivo de funcionalidades de Bot Management, que afectó a muchos servicios de Cloudflare. ...

Varios servicios de Cloudflare, incluidos Workers KV, Access, WARP y el panel de control de Cloudflare, sufrieron una interrupción de hasta 2 horas y 28 minutos el 12 de junio de 2025. ...

Apenas cuatro meses después de un apagón total en un centro de datos esencial, ha vuelto a pasar. Descubre qué hicimos esta vez, y los próximos pasos ...

El jueves 2 de noviembre de 2023, a partir a las 11:43 UTC, los servicios de análisis y del plano de control de Cloudflare sufrieron una interrupción ...

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01 de noviembre de 2023 Incidencia en Cloudflare - 30 de octubre de 2023 Numerosos servicios de Cloudflare dejaron de estar disponibles durante 37 minutos el 30 de octubre de 2023 debido a la mala configuración de una herramienta de implementación utilizada por Workers KV ... De: Matt Silverlock

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25 de enero de 2023 Incidente de Cloudflare del 24 de enero de 2023 El 24 de enero de 2023, varios servicios de Cloudflare dejaron de estar disponibles durante 121 minutos debido a un error causado por un código que gestiona los tokens de servicio. El incidente degradó el rendimiento de una amplia variedad de productos de Cloudflare ... De: Kenny Johnson

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