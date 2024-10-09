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Blog de Cloudflare

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Post mortem

Interrupción del servicio de Cloudflare el 5 de diciembre de 2025

2025-12-05

Cloudflare sufrió una interrupción importante del tráfico el 5 de diciembre de 2025, que comenzó aproximadamente a las 8:47 UTC. El incidente duró aproximadamente 25 minutos hasta su resolución. Lamentamos el impacto que causamos a nuestros clientes y a Internet. El incidente no fue causado por un ataque, sino que se debió a cambios en la configuración que se aplicaron para intentar mitigar una vulnerabilidad reciente que afectaba a todo el sector y que tenía repercusiones en los componentes del servidor React....

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Interrupción del servicio de Cloudflare el 5 de diciembre de 2025

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