Kooperation mit Hugging Face, um den Einsatz von KI einfacher und erschwinglicher als je zuvor zu machen 🤗

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Wir freuen uns, heute bekannt geben zu können, dass wir eine Kooperation mit Hugging Face eingegangen sind, um KI-Modelle für Entwickler zugänglicher und erschwinglicher als je zuvor zu machen.

Es gibt drei Neuerungen, die wir Entwicklern und Entwicklerinnen in den kommenden Monaten mit Begeisterung zur Verfügung stellen werden:

Wir freuen uns, dass wir dafür sorgen werden, dass bei Hugging Face ab sofort auch serverlose GPU-Modelle verfügbar sein werden. Schluss mit dem Gerangel um die Infrastruktur und Bezahlen für ungenutzte Kapazitäten. Wählen Sie einfach Ihr Modell und legen Sie los. Die beliebten, für Hugging Face optimierten Modelle werden in den Modellkatalog von Cloudflare aufgenommen. Wir präsentieren Cloudflare-Integrationen als Teil der Inferenzlösungen von Hugging Face.

Mit über 500.000 Modellen und mehr als einer Million Modell-Downloads pro Tag ist Hugging Face die erste Adresse für Entwicklungsteams, die KI in ihre Anwendungen integrieren möchten.

In den vergangenen sechs Jahren haben wir bei Cloudflare alles dafür getan, dass Entwickler und Entwicklerinnen ihre Ideen und Anwendungen auf unserer Entwicklungsplattform so einfach wie möglich zum Leben erwecken konnten.

Da KI zu einem kritischen Bestandteil jeder Anwendung geworden ist, hat sich diese Partnerschaft wie ein natürlicher Schritt angefühlt, um den Einsatz von KI einfach und erschwinglich zu machen.

„Hugging Face und Cloudflare haben beide ein großes Interesse daran, die neuesten KI-Innovationen für Entwicklungsteams so zugänglich und erschwinglich wie möglich zu machen. Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit Cloudflare serverlose GPU-Services anbieten zu können, um Entwicklungsteams zu helfen, ihre KI-Apps von null auf global zu skalieren, ohne sich mit der Infrastruktur auseinandersetzen oder die zukünftigen Anforderungen Ihrer Anwendung vorhersagen zu müssen – wählen Sie einfach Ihr Modell und stellen Sie es bereit.“ – Clem Delangue, CEO von Hugging Face.

Wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit Ihnen zu teilen, und möchten Ihnen einen kleinen Einblick in die Zukunft geben.

Hugging Face-Modelle immer zur Hand

Wenn Sie als Entwickler oder Entwicklerin eine Idee haben, möchten Sie so schnell wie möglich mit der Umsetzung starten. Im Rahmen unserer Partnerschaft stellen wir Ihnen vertraute Modelle zur Verfügung, ganz egal, wo Sie anfangen.

Wenn Sie Anwendungen mit der Entwicklungsplattform von Cloudflare erstellen, werden Sie die Hugging Face-Modelle nun als nativen Teil der Erfahrung nutzen können. Bald werden Sie direkt über das Dashboard von Cloudflare Hugging Face-Modelle bereitstellen können, die für Performance und Geschwindigkeit optimiert sind.

Wenn Sie es stattdessen gewohnt sind, Ihre Modelle auf Hugging Face zu suchen und zu finden, können Sie diese bald auch direkt von der Hugging Face-Benutzeroberfläche aus an Workers AI weitergeben.

Unsere beiden Teams sind bestrebt, der Entwickler-Community eine bestmögliche Erfahrung zu bieten. Wir freuen uns also darauf, weiterhin alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die der Entwicklung der nächsten großen KI-Idee im Wege stehen.

Serverlose GPU-Inferenz für Hugging Face-Nutzer

Hugging Face bietet mehrere Inferenzlösungen an, um Vorhersagen aus den 500.000 auf der Plattform gehosteten Modellen zu erstellen, ohne dass die Infrastruktur verwaltet werden muss. Angefangen bei der kostenlosen und auf Durchsatzbegrenzung ausgelegten Inferenz-API bis hin zu dedizierten Infrastrukturimplementierungen mit Inferenz-Endpunkten und sogar Edge-Inferenz im Browser mit Transformers.js.

Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den Teams von Hugging Face, um mit Cloudflare neue Erfahrungen möglich zu machen: von neuen serverlosen GPU-Inferenzlösungen bis hin zu neuen Edge-Anwendungsfällen. Also bleiben Sie auf dem Laufenden!

Bis bald!

Wir konnten es kaum erwarten, unseren Entwicklern und Entwicklerinnen die Neuigkeiten über unsere Partnerschaft mitzuteilen, und sind jetzt gespannt darauf, diese Erfahrungen in den kommenden Monaten für die Community verfügbar zu machen.