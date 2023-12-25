Year in Review (TW)

Cloudflare 2023 年度回顧
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...繼續閱讀 »
2023/12/12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顧是我們根據 Cloudflare 網路的資料，對全年在全球和國家/地區層面觀察到的各種流量、連線性和速度指標的網際網路趨勢和模式進行的第四次年度回顧...繼續閱讀 »
2022/12/22
我們滿懷激動之情地發佈了《Cloudflare Radar 2022 年度回顧》，您可以使用其中的互動式圖表、圖形和分佈圖，來探索過去這一年網際網路所發生的變化...
2021/12/23
2021 年，我們仍然在新冠疫情的影響下生活，網際網路流量也同樣深受影響。儘管學習和鍛煉已開始近乎恢復至常態（視乎國家/地區情況），但疫情對人們工作和通訊方式持續了近兩年的影響似乎仍未消散，封鎖或限制措施仍然影響著人們上網的地點和方式...
2021/12/20
年復一年，網際網路流量持續增長（至少到目前為止以及在疫情的「幫助」下如此），網際網路應用程式，包括網站、IoT 裝置或行動應用程式，一年來在不斷發展，具體情況取決於其是否吸引使用者。...