Linux (TW)

CVE-2022-47929：流量控制 noqueue 沒問題？
2023/01/31
在 6.1.6 之前的 Linux 核心中，流量控制子系統中的 NULL 指標取值錯誤可讓無權限使用者透過使用「tc qdisc」和「tc class」命令設定的特製流量控制設定，觸發阻斷服務（系統當機）...繼續閱讀 »
2023/01/31
在 6.1.6 之前的 Linux 核心中，流量控制子系統中的 NULL 指標取值錯誤可讓無權限使用者透過使用「tc qdisc」和「tc class」命令設定的特製流量控制設定，觸發阻斷服務（系統當機）...繼續閱讀 »
2023/01/16
Linux 核心的虛擬乙太網路驅動程式中的一個競爭條件導致封包內容偶爾損毀，進而導致我們的一個 DDoS 緩解系統執行不必要的封包捨棄。這篇部落格文章描述了我們偵錯這個複雜問題的思考過程以及使用的技術...
2022/11/28
許多洩漏是由於軟體錯誤和安全漏洞而發生的。在這篇文章中，我們將了解 Linux 內核如何幫助保護加密金鑰免受一整類潛在安全漏洞的影響：記憶體存取違規事件...
2022/07/26
在本篇部落格貼文中，我將與大家分享我深入 Linux 網路堆疊的旅程，試著去瞭解 TCP 連線接收端的記憶體及視窗管理情況...
2022/06/29
使用 LSM BPF，開發人員無需設定或載入核心模組即可編寫精細原則。LSM BPF 程式在載入時進行驗證，然後在呼叫路徑中連線 LSM 勾點時執行...