Cloudflare Network (TW)

Cloudflare 第 12 代伺服器：2U1N 外形尺寸，更大、更好、更散熱
2023/12/01
多年來，CPU 能力一直在快速增長，並且啟用 GPU 支援顯著拓寬了伺服器在各個領域的適用性，包括機器學習和推理。Cloudflare 第 12 代運算伺服器正在轉向 2U1N 外形尺寸，以最佳化散熱設計，有效容納高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同時保持效能和可靠性...繼續閱讀 »
2023/12/01
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2023/01/25
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2022/12/14
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2021/03/02
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