API Shield (TW)

隆重推出 API Shield

2020/10/01

在每秒流經 Cloudflare 網路的 1800 萬個請求中，有 50% 是導向 API，且其中大多數被確認為惡意請求而遭到封鎖。為了打擊這些威脅，Cloudflare 透過強大的用戶端憑證型身分識別以及嚴格的結構描述驗證，簡化了保護 API 的方法 ...