API Shield (TW)

Cloudflare 2024 年 API 安全性與管理報告簡介
2024/01/09
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...繼續閱讀 »
2024/01/09
今天，我們發布了《2024 年 API 安全性與管理報告》。本部落格介紹《2024 年 API 安全性與管理報告》並對其進行補充，其中詳細介紹了我們如何保護客戶，以及這對 API 安全性的未來意味著什麼...繼續閱讀 »
2023/03/15
今天我們要宣佈的是，Cloudflare 現在能夠為所有 API Gateway 客戶自動探索所有 API 端點並學習 API 結構描述了...
2020/10/01
在每秒流經 Cloudflare 網路的 1800 萬個請求中，有 50% 是導向 API，且其中大多數被確認為惡意請求而遭到封鎖。為了打擊這些威脅，Cloudflare 透過強大的用戶端憑證型身分識別以及嚴格的結構描述驗證，簡化了保護 API 的方法...