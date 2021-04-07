WordPress (CN)

介绍自动平台优化，从WordPress开始

2020/10/02

今天，我们发布了一项新的服务，自动平台优化（APO），它所能做到的远不止是服务于您网站上的静态内容。在这次发布中我们对WordPress提供了支持，这是最受欢迎的网站托管解决方案，为38％的网站提供了服务。 ...