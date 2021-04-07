WordPress (CN)

Cloudflare 与 WordPress.com 合作，帮助构建更好的互联网
2021/03/19
Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。...继续阅读 »
2021/03/19
Cloudflare 的使命是帮助建立一个更好的互联网。自 2009 年以来，我们一直致力于这一领域，并正在取得进展——我们的平台保护并加速了大约 2500 万互联网财产的安全。...继续阅读 »
2020/10/04
我们一直将生日作为回馈互联网的机会。但是在今年 - 互联网对我们保持一定程度的联系和维持常态无比关键 - 我们感觉回馈互联网比以往任何时候都更重要。...
2020/10/02
今天，我们发布了一项新的服务，自动平台优化（APO），它所能做到的远不止是服务于您网站上的静态内容。在这次发布中我们对WordPress提供了支持，这是最受欢迎的网站托管解决方案，为38％的网站提供了服务。...
2018/12/24
站点的第一个字节的时间（TTFB）是从用户开始导航到他们请求的页面的HTML开始到达的时间。在我运行WebPageTest的十多年里，缓慢的TTFB一直是我的痛苦之源。...