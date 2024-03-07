Machine Learning (CN)

Defensive AI：Cloudflare 用于防御下一代威胁的框架
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...继续阅读 »
2024/03/04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...继续阅读 »
2024/02/16
我们最近分享了 Cloudflare 的 MLOps 方法介绍，该方法提供了 Cloudflare 模型训练和部署流程的整体概述。在这篇文章中，我们将更深入地探讨监控，以及我们如何持续评估支持机器人管理的模型...
2023/12/07
为了帮助我们的团队继续高效创新，我们的 MLOps 团队与 Cloudflare 的数据科学家合作实施了以下最佳实践...
2023/03/20
欢迎来到 Security Week 2023，了解 Cloudflare 如何帮助组织更容易从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2023年3月15日 13:00
今天，我们隆重推出 Cloudflare Cloudflare API 序列分析。订阅了 API 网关服务的客户可以使用序列分析(Sequence Analytics)，查看对其端点发出的 API 请求的最重要序列...
2023年3月12日 17:00
欢迎来到 Security Week 2023，我们将展示 Cloudflare 如何尽可能容易地从保护应用转移到保护员工，并确保他们在任何地方都受到保护...
2022年3月17日 16:39
利用来自已验证的移动应用流量的额外数据，我们的最新模型可以理解我们针对移动应用流量所发现的独特模式和信号，从而识别源自这种类型的流量的有效用户请求...
2022年3月16日 12:59
我叫 Ryan Marlow，是 Envoy Media Group 的首席技术官。我很高兴与您分享关于 Envoy、Cloudflare 的故事，以及我们是如何使用自动程序管理来监控自动化流量的...
2022年3月15日 12:59
今天，我们隆重推出托管规则集（例如 OWASP 和 Cloudflare 托管规则集）的增强功能，提供一个新工具，旨在无需人工干预的情况下识别绕过和恶意负载，以防其造成破坏...