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生产安全新工具——渐进式部署、源码映射、速率限制和全新 SDK

2024/04/04

Developer Week (CN)Cloudflare Workers (CN)Rate Limiting (CN)SDK (CN)Observability (CN)简体中文

我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...

升级版 Workers AI：现已正式发布且具备更多新增功能

2024/04/02

Developer Week (CN)Developers (CN)Workers AI (CN)General Availability (CN)Developer Platform (CN)Cloudflare Workers (CN)简体中文

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...

更多帖子

2024年4月01日 13:00

使用正式发布的 D1 以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新，简化状态管理

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...

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2024年3月14日 12:30

缓解 Cloudflare AI 产品中的令牌长度侧信道攻击

Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...

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