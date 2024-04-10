Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024/04/04
我们今天发布了五项更新，旨在为您提供更 多功能——渐进式部署、Tail Workers 中的源映射堆栈跟踪、全新的速率限制 API、全新的 API SDK，以及对 Durable Objects 的更新——每项更新都旨在满足重要的生产服务需求...
2024/04/03
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024年4月02日 13:00
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年4月01日 13:00
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024年4月01日 13:00
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024年3月31日 17:00
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2024年3月14日 12:30
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...
2024年3月11日 14:00
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...
2024年3月08日 14:05
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2024年3月08日 14:00
这篇博文将介绍 LavaRand 中新增的“混沌”源，以及在下一个应用中如何利用这些混沌源...
2024年3月07日 14:00
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...
2024年3月06日 14:01
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...