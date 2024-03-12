Security (CN)

Log Explorer：在没有第三方存储的情况下监视安全事件
2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024/03/08
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...继续阅读 »
2024/03/05
今天，我们很高兴地宣布将在 Security Center 中推出一组新增功能，直接解决一个常见难题：如何确保在基础设施中全面部署。准确了解从何处以及以何种方式优化安全态势...
2024/03/04
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024/03/04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2024/02/01
2023 年感恩节（11 月 23 日），Cloudflare 在我们的自托管 Atlassian 伺服器上检测到一个威胁行为者。我们的安全团队立即开始调查，切断了威胁行为者的访问权限，Cloudflare 客户数据或系统并未受到这起事件的影响...
2024年1月09日 00:00
我们的《2024 年 API 安全和管理报告》今天隆重发布。《2024 年 API 安全和管理报告》详细说明了我们如何保护客户，以及这对 API 安全的未来意味着什么，本文是对报告的介绍和补充...
2023年12月18日 14:00
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023年12月12日 14:00
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...
2023年10月10日 12:02
“HTTP/2 Rapid Reset”攻击利用 HTTP/2 协议中的弱点来生成巨大的超容量 DDoS 攻击。近几个月来，Cloudflare 缓解了一系列此类攻击，其中包括一起比我们之前观察到的任何攻击规模大三倍的攻击...
2023年10月10日 12:02
这篇文章深入探讨了 HTTP/2 协议的详细信息、攻击者利用来实施这些大规模攻击的功能，以及我们为确保所有客户受到保护而采取的缓解策略...
2023年10月03日 12:55
我们宣布 Magic WAN Connector 正式发布，它是您现有网络硬件和 Cloudflare 网络之间的粘合剂...
2023年10月02日 13:00
需要回顾一下这个生日周的所有重大新闻？这篇回顾可满足您的需求...
2023年9月29日 13:00
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2023年8月21日 14:15
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年8月21日 13:00
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...