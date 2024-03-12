Security (CN)

借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本 ...

今天，我们很高兴地宣布将在 Security Center 中推出一组新增功能，直接解决一个常见难题：如何确保在基础设施中全面部署。准确了解从何处以及以何种方式优化安全态势 ...

Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商 ...

宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析 ...

2023 年感恩节（11 月 23 日），Cloudflare 在我们的自托管 Atlassian 伺服器上检测到一个威胁行为者。我们的安全团队立即开始调查，切断了威胁行为者的访问权限，Cloudflare 客户数据或系统并未受到这起事件的影响 ...