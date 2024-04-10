Developers (CN)

Developer Week 2024 总结
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/08
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024/04/03
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024/04/02
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年4月01日 13:00
全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...
2024年4月01日 13:00
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2024年3月31日 17:00
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2023年12月18日 14:00
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023年12月07日 14:00
为了帮助我们的团队继续高效创新，我们的 MLOps 团队与 Cloudflare 的数据科学家合作实施了以下最佳实践...
2023年9月26日 13:00
使用 Sippy 根据请求将数据从 S3 增量迁移到 R2，并避免特定于迁移的出口费用...
2023年7月19日 16:00
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...
2023年5月22日 13:00
Developer Week 2023 正式结束！让我们看看过去一周发布了哪些精彩内容...
2023年5月19日 13:00
我们一直埋头更新 D1，并刚刚发布了一个重大新版本，它显著提高了速度和可靠性，并引入了 Time Travel：可以将 D1 数据库还原到任意时间点。...
2023年5月18日 13:00
Cloudflare 隆重推出 Secrets Store —— 安全管理应用程序机密的终极解决方案。保护敏感信息，跟踪访问，并维持易用性...