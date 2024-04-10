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升级版 Workers AI：现已正式发布且具备更多新增功能

2024/04/02

Developer Week (CN)Developers (CN)Workers AI (CN)General Availability (CN)Developer Platform (CN)Cloudflare Workers (CN)简体中文

今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...

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2024年4月01日 13:00

使用正式发布的 D1 以及 Hyperdrive、Queues 和 Workers Analytics Engine 更新，简化状态管理

全栈应用的核心部分是存储和保留数据！我们希望宣布一系列产品更新来拉开本届 Developer Week 的序幕，这些更新旨在帮助开发人员在 Cloudflare 上构建有状态的应用程序，包括正式发布 D1 和 Hyperdrive，前者是 Cloudflare 的 SQL 数据库，后者是 Cloudflare 的数据加速服务...

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